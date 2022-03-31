布魯斯威利因「失語症」宣布息影，患者沒有忘記語言為什麼卻有話說不出來？

文：語言治療宅 SLP Nerds

「失語症」是一種腦部受傷後常見的溝通障礙，剛住院的急性期，如果還沒見到語言治療師，家人說話怪怪的、溝通出現困難，不管是患者或家屬，心裡都會很慌張，也常常把「失語症」與認知困難混淆（如：失智症、認知處理障礙），造成病友心裡過度沮喪和焦慮。

要記得失語症是提取和儲存語言的神經路徑損傷，原有的語言詞彙沒有「忘記」。

沒有忘記語言，那為什麼會有話說不出來？

大腦找詞彙的感覺，就像是我們怎麼走去離你家最近的便利商店，本來不需要開導航，就可以又輕鬆、又自然地，用最快路徑走到離家最近的便利商店，甚至是開斜對角的那間，要買牛奶、買零食、領包裹、繳費、訂口罩⋯⋯想做什麼都可以。

有一天，這條路突然施工，隔壁巷子可能也施工。便利商店還在那，卻要繞很遠的路，遠到一時半刻不知道怎麼走，開始需要外加導航，才有可能到得了這家本來天天光顧的店。

對應角色說明：

「便利商店」就像是語言中樞

「開斜對角的另一家便利商店」，就像是其他會說的語言

「平常習慣走的路」就是一直以來語言的提取路徑

「隔壁巷子」就是次要的提取路徑

「突如其來的工程」就像是在大腦語言區的受損

「便利商店」（語言）還在那，但「進貨」（儲存）有困難，「買貨」（提取）也困難。

而「不知道怎麼走」就是失語症。

語言治療師和家屬可以做什麼？

除了利用多種提示當作患者的語言「導航」（外在提示），也要依照困難的不同，繞繞不同的「巷子」（次要提取路徑），幫患者找出除了原本習慣的路線以外，現在可以通往語言中樞的「最近道路」，解決不知道怎麼走（失語症）的問題。

希望透過這樣的比喻，大家可以更認識失語症。失語症（Aphasia）是正式的病名，一般大眾減少濫用「失語症」一詞，也可以幫助這個溝通障礙讓更多人了解，獲得更多聲量和資源。

附上「失語症友善溝通」給大家參考、轉發：

Photo Credit: 語言治療宅 SLP Nerds

本文經語言治療宅 SLP Nerds授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航