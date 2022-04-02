「人工鯨魚糞便」能否重建養分匱乏的海洋生態？英國科學家即將展開實驗

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

英國《衛報》報導，國際科學團隊近期計劃將人工鯨魚糞便灑在印度洋海面上，試圖重建海洋生態系統。

海洋中養分日益匱乏，科學家尋找重建解方

這個排泄物實驗的目的很簡單，就是為了探究是否有可能重建養分匱乏的海洋生態系統，復育日益減少的魚類族群，同時因應氣候危機。

「鯨魚通常在海平面以下約300公尺處捕食微小的甲殼類動物磷蝦，」英國政府前首席科學顧問、該計畫的負責人之一金恩爵士（Sir David King）說，「牠們的背部在此深處承受很大壓力，以至於無法排便。因此，牠們會在浮出水面換氣時順便解放，（在海面）創造出漂浮的糞便床，當陽光照射時，浮游植物便生長出來，為魚類提供了食物。」

金恩同時也是劍橋大學氣候修復中心（Centre for Climate Repair）負責人。

問題是，地球上的鯨魚數量現在大約只有400年前的5%，捕鯨活動造成全世界最大的海洋哺乳動物嚴重折損，導致海洋長期缺乏為魚類提供營養的鯨魚排泄物。「我們需要重建過去狀態的方法，」金恩說。

以稻殼為基礎，「海洋生物量再生計畫」預計下月執行

為了解決這個問題，「海洋生物量再生計畫」（The marine biomass regeneration project）應運而生。在麻州伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）和印度果阿省（Goa）海事研究所（Institute of Maritime Studies）等多個大型海洋實驗室的支持下，科學家們即將啟動這項關鍵性的實驗，以確定該計畫的可行性。

「果阿省有一座大規模米廠，其主要廢棄物為稻殼，」金恩說，「我們會將營養物質與烘烤後的稻殼混合，製成人工鯨魚糞便，再使之漂浮於海洋表面，接著便可以研究浮游植物是否能隨之生長，取代過去鯨魚糞便的角色。這項實驗將在阿拉伯海進行。」

金恩說，初步實驗訂於4月進行，雖然規模有限，只會持續幾週，但有許多潛在的好處，「浮游植物除了可為魚類提供食物之外，還會吸收二氧化碳，一個研究計畫可能帶給地球兩個潛在的好處。」

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航