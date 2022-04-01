和碩前副總裁蔡進國登山失聯不幸罹難，專家提醒攀登高山前務必做好六項準備

登山失聯的和碩聯合科技前副總裁蔡進國，臉書上滿滿都是登山的照片，對登山相當熱愛，3月26日獨自前往新北市三峽區滿月圓登山，卻傳出失聯，不幸在30日傳出已罹難的消息。

台灣海拔3000公尺以上的高山超過百座，登山欣賞山岳之美，已逐漸成為國人風氣，但可能因為疏忽使身體出了狀況，甚至危急生命。不管是登小山還是高山，行前應該做哪些準備？（延伸閱讀：缺乏事前訓練，突然挑戰高山，專家盤點可能遭遇2狀況，危急恐喪命）

彰化漢銘醫院家醫科主治醫師王律凱提醒，登山之前，尤其是3000公尺以上高山，該做的準備如下。

1. 行前運動，訓練心肺機能

跑馬拉松：登高山和跑馬拉松很類似，跑馬拉松都會建議三個月前開始準備。登高山也一樣，行前三個月，可選擇以跑馬拉松做為訓練，至少跑半馬的距離，以訓練心肺機能。

從低海拔開始：例如先爬1000公尺的山，再到2000公尺的山，爬了幾座之後，再挑戰3000公尺以上高山。1000公尺低海拔的山，包括北部的陽明山、中部八卦山脈、南部柴山等等。

有氧運動：例如游泳、自行車等，只要運動時的心跳達到每分鐘130下以上，能達到有氧的運動都有幫助。散步、瑜伽（對心肺功能訓練效果有限），就不適合做為登山前的自我訓練選項。

2. 行前加強補充碳水化合物

維持良好飲食習慣，登山前一週，應避免吃太油膩、辛辣食物，也不要抽菸、喝酒，盡量以清淡為主。

此外，登高山前3天，碳水化合物一定要充足。地中海飲食是很棒的飲食，平時多纖維膳食，能預防慢性病及癌症。但在登高山前3天，地中海低碳飲食就不適合，因為肝醣要夠，需進行肝醣超補，也就是大量碳水化合物的補充，才能在登山時，轉化成熱量提供足夠的體能。

3. 裝備齊全

當天往返，注意保暖衣物要夠，材質以吸汗、輕便為主，淡色衣服為佳（夏天比較不吸熱，也比較顯眼）。

最好穿登山專用鞋，一般球鞋硬度不夠，容易因碰撞到岩石而受傷。

記得攜帶手機及鋰電池。

若要過夜，帳篷等設備應齊全，乾糧、水也必須帶足。食物的準備原則，以巧克力、餅乾等碳水化合物為主，也可以像跑馬拉松一樣，帶能量膠以補充熱量（登山品專賣店可買到）。海拔太高的高山，不建議帶水果，因膳食纖維高比較不好消化。

4. 做好防曬、防蚊措施

防曬乳建議選擇SPF50++以上。至於防蚊液，政府核准有：含DEET（敵避）、Picaridin兩種。

5. 必備藥物

除了預防高山症的藥物之外，正在長期吃的藥，藥物一定要帶。如果曾發生過心肌梗塞，很想嘗試登山，要準備硝化甘油，有緊急狀況可使用。當然最好還是在行前請醫師評估，狀況不允許的話就不要勉強。（延伸閱讀：登百岳最怕高山症發作！出發前必做這一準備才安全）

6. 留意氣候變化

行前一週開始注意氣象預測，若有颱風、大雨特報，應審慎評估風險，勿執意前往，尤其冬天若遇到大雨，很容易出現失溫情形。

本文經常春月刊授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航