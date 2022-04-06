害怕蔬果殘留農藥，用清水、小蘇打、鹽巴和醋哪個可以洗得最乾淨？

洗菜是每一位愛下廚的男男女女都會面臨的事情，坊間謠傳各種可以去殘留農藥的洗菜方法，有人主張將水果泡在鹽水中，也有說法支持小蘇打和醋能中和農藥，其它還有麵粉、貝殼粉、天然蔬果洗潔劑等各種洗菜妙方。但其實這些缺乏科學根據的偏方，反而可能讓農藥更容易殘留於蔬果，把菜「越洗越髒」。

洗菜其實並不需要太多的工具、偏方或洗潔劑，《Hello醫師》教您把握洗菜關鍵，確實把菜洗淨、安心食用，而不擔心殘留農藥下肚。

預防農藥殘留，「食前處理」要做好

食前處理指的是在食用食物之前，為食物所進行的處理動作，舉凡清洗、去皮、切段、脫殼、去蒂等步驟皆為食前處理。各種的烹調過程也屬於食前處理的一部分。

食前處理是去除殘留農藥最有效的方法，除大家所熟知的清水洗淨外，例如烘烤、油炸、汆燙、清炒、醃漬、發酵所經歷的物理及化學作用，如熱分解、酸鹼水解、發酵作用都能有效降低農藥殘留的風險。因此在食用任何蔬果前都建議先進行食前處理的動作，避免誤食農藥。

洗菜的重要關鍵：流動水

行政院農委會實驗證實，「水」對於去除蔬果上的殘留農藥最為有效，而且又以「流動水」效果最好，無需使用鹽、醋、小蘇打、麵粉、貝殼粉或天然洗潔劑等各種用品。

各類蔬果的建議清洗方法如下：

Photo Credit：Hello醫師

三大常見洗菜偏方及迷思

Q1：蔬果加鹽泡水可以去除農藥？

鹽會造成逆滲透壓，讓蔬果表面的農藥更容易進入蔬果內部。

Q2：小蘇打和醋可以中和農藥？

小蘇打和醋可能會延長農藥降解時間，增加誤食農藥的風險，並影響蔬果風味。

Q3：用貝殼粉或天然蔬果洗潔劑洗菜比較乾淨？

貝殼粉含有碳酸鈣，應是透過正負電荷平衡機制（靜電）去除蔬果髒汙，但實驗證明清水的效果最好。市售蔬果洗潔劑可能含有介面活性劑，若未洗乾淨，可能會增加化學殘留的風險。

挑選蔬果的兩大原則，降低農藥殘留的風險

原則一：選擇具備國產溯源證明的農產品，例如有機農產品標章（Taiwan Organic）、台灣農產生產追溯QR Code、台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章。

圖片來源：宜蘭縣政府衛生局

原則二：選擇當季蔬果。依照土壤、氣候適時適地所栽種的水果，因符合蔬果天然生長習性，病蟲情況相對容易控制，所需施用的農藥也較少。如不瞭解台灣當季盛產蔬果，可至行政院農委會農糧署網站查詢。

Hello醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

原文標題：洗菜還再加鹽、小蘇打和醋？把握1關鍵有效去除蔬果殘留農藥

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航