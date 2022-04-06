2022/04/06,
健康

害怕蔬果殘留農藥，用清水、小蘇打、鹽巴和醋哪個可以洗得最乾淨？

害怕蔬果殘留農藥，用清水、小蘇打、鹽巴和醋哪個可以洗得最乾淨？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

洗菜其實並不需要太多的工具、偏方或洗潔劑，《Hello醫師》教您把握洗菜關鍵，確實把菜洗淨、安心食用，而不擔心殘留農藥下肚。

洗菜是每一位愛下廚的男男女女都會面臨的事情，坊間謠傳各種可以去殘留農藥的洗菜方法，有人主張將水果泡在鹽水中，也有說法支持小蘇打和醋能中和農藥，其它還有麵粉、貝殼粉、天然蔬果洗潔劑等各種洗菜妙方。但其實這些缺乏科學根據的偏方，反而可能讓農藥更容易殘留於蔬果，把菜「越洗越髒」。

洗菜其實並不需要太多的工具、偏方或洗潔劑，《Hello醫師》教您把握洗菜關鍵，確實把菜洗淨、安心食用，而不擔心殘留農藥下肚。

預防農藥殘留，「食前處理」要做好

食前處理指的是在食用食物之前，為食物所進行的處理動作，舉凡清洗、去皮、切段、脫殼、去蒂等步驟皆為食前處理。各種的烹調過程也屬於食前處理的一部分。

食前處理是去除殘留農藥最有效的方法，除大家所熟知的清水洗淨外，例如烘烤、油炸、汆燙、清炒、醃漬、發酵所經歷的物理及化學作用，如熱分解、酸鹼水解、發酵作用都能有效降低農藥殘留的風險。因此在食用任何蔬果前都建議先進行食前處理的動作，避免誤食農藥。

洗菜的重要關鍵：流動水

行政院農委會實驗證實，「水」對於去除蔬果上的殘留農藥最為有效，而且又以「流動水」效果最好，無需使用鹽、醋、小蘇打、麵粉、貝殼粉或天然洗潔劑等各種用品。

各類蔬果的建議清洗方法如下：

  1. 小葉菜類（蔥、小白菜、青江菜）：去除腐葉及根部，以流動水清洗葉菜的正反面。
  2. 果菜類（甜椒、番茄、茄子）：使用軟毛刷配合流動水清洗表面，然後去除蒂頭。甜椒切開去子稍加清洗。
  3. 豆菜類（菜豆、豌豆）：去除豆子的頭尾及老絲，以流動水清洗。
  4. 包葉菜類（高麗菜、萵苣、白菜）：剝除外葉丟棄，剝下食用份量以流動水清洗表面。
  5. 根菜類（紅蘿蔔、馬鈴薯）：以流動水清洗表面，然後削去外皮。
  6. 瓜菜類（小黃瓜、苦瓜、絲瓜）：使用軟毛刷配合流動水清洗，去除頭尾、表皮、種子後稍加清洗
  7. 皮可吃的小漿果類（草莓櫻桃）：連梗剪下後清洗，食用前記得去除蒂頭。
  8. 皮不吃的水果類（香蕉蘋果柑橘）：先以流動水清洗後，再將表皮去除。
各類蔬果清洗方法-01-scaled
Photo Credit：Hello醫師

三大常見洗菜偏方及迷思

Q1：蔬果加鹽泡水可以去除農藥？

鹽會造成逆滲透壓，讓蔬果表面的農藥更容易進入蔬果內部。

Q2：小蘇打和醋可以中和農藥？

小蘇打和醋可能會延長農藥降解時間，增加誤食農藥的風險，並影響蔬果風味。

Q3：用貝殼粉或天然蔬果洗潔劑洗菜比較乾淨？

貝殼粉含有碳酸鈣，應是透過正負電荷平衡機制（靜電）去除蔬果髒汙，但實驗證明清水的效果最好。市售蔬果洗潔劑可能含有介面活性劑，若未洗乾淨，可能會增加化學殘留的風險。

挑選蔬果的兩大原則，降低農藥殘留的風險

原則一：選擇具備國產溯源證明的農產品，例如有機農產品標章（Taiwan Organic）、台灣農產生產追溯QR Code、台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章。

cqc
圖片來源：宜蘭縣政府衛生局

原則二：選擇當季蔬果。依照土壤、氣候適時適地所栽種的水果，因符合蔬果天然生長習性，病蟲情況相對容易控制，所需施用的農藥也較少。如不瞭解台灣當季盛產蔬果，可至行政院農委會農糧署網站查詢。

Hello醫師並不提供醫療建議、診斷或治療
原文標題：洗菜還再加鹽、小蘇打和醋？把握1關鍵有效去除蔬果殘留農藥

本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。