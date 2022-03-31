「全家」4,000店達陣！後疫時代 強攻「快行動、懶商機、綠生活」趨勢

進入後疫情時代，民眾生活樣態與消費模式已然轉變，做為最貼近民眾生活的全家便利商店，今(3/31)宣布第4000店達陣！店址落腳於新北市板橋廣榮店，以「社區化購物」為核心服務概念，滿足消費者「快行動」、「懶商機」、「綠生活」三大後疫消費需求，並串接虛實渠道，便利消費者虛實切換，往成為無所不在的跨產業生活服務平台挺進。

邁入4,000店里程碑，「板橋廣榮店」不僅導入首創的APP「訂便當」、餐食智取櫃等零接觸服務，更透過FamiSuper選品超市、歐式麵包「哈肯舖」等專區規劃，全方位滿足特色餐食、生鮮蔬食、烘焙麵包等個人化及家戶型的雙重需求；此外，「全家」更積極引進EC雙溫寄取櫃、EC自取滑軌櫃，以多元又快速的寄取件方式，成為小賣家、網購族最便利的神隊友。

全家」4,000店達陣！板橋廣榮店因應網購全齡化，導入EC雙溫寄取櫃。 Photo Credit : 全家便利商店

同時，「全家」積極響應環保署綠色生活政策，去年陸續在桃園市府、台中草悟道商圈的店鋪中，多點展開設立咖啡循環杯租借站，據點數為超商之最。此次再次活用逆物流回收機制，攜手新創社會企業「環海淨塑」打造「Let’s Café永續杯循環站」，「板橋廣榮店」為首間推行店舖，今年目標拓展400店，達總店數的一成，廣邀民眾實踐綠色便利生活。為歡慶第4,000店開幕，「全家」自4/6上午10點至4/12止，於App隨買跨店取推出Let's Café指定商品買40杯送40杯、酷繽沙不限口味買4送4的半價優惠；4/6-4/19實體店舖、全家App「全+1商城」同推百項商品6折起活動，還有限量Let's Café 單品咖啡3D悠遊卡、Let’s Café 無塑植纖杯等限定商品，不可錯過。

快行動、懶商機、後疫宅居，引領社區化購物型態成型

超商首創APP「訂便當」服務 FamiSuper選品超市、哈肯舖店中店

全家便利商店總經理薛東都表示，後疫時代民眾生活宅居化，不僅居家時間增加、外出移動距離縮短，且偏好更有效率的同時運用線上與線下購物渠道，推升「快行動」、「懶商機」的消費趨勢；而便利商店的密集據點與深耕社區兩大優勢，能快速對接消費者「虛實雙棲」、「就近購取」的社區化消費型態。如疫情期間「全家」數位渠道、實體店舖雙管齊下，不僅於會員APP推出全+1商城，提供各式冷凍調理食品，再輔以店長社群的揪團促購，讓消費者線上下單、就近即可快速取貨；在實體店舖則展開APP「訂便當」功能、FamiSuper選品超市等社區型的差異化服務，在邁入4000店里程碑之際，持續以消費者需求為核心，打造最便利的生活平台。

因應「快行動」、「懶商機」的消費趨勢，「全家」持續思考如何更即時滿足消費需求，並提供更有效率的消費體驗，故去年11月展開便利商店首創的「APP訂便當」服務測試，與商圈中知名現做便當品牌合作，消費者只要於當天早上十點前透過「全家」APP，即可一指完成訂購與付款，中午一到就近到店取用熱騰騰的現做便當，讓消費者充分節省外出購餐與等待的寶貴午休時間。

「全家」板橋廣榮店規劃哈肯舖麵包店中店，滿足社區商圈多元採購需求。 Photo Credit : 全家便利商店

「板橋廣榮店」的APP訂便當服務，提供知名便當店𡘙師傅的5款人氣餐盒，同時也導入具有保溫效果的餐食智取櫃，透過與外部餐食新創公司「POPGo！」合作，民眾使用POPGo！APP即可提前選購不同品牌餐食，掃瞄QR Code或手機對應解鎖，即可開櫃且零接觸取餐。今年「全家」APP訂便當將擴大服務，並拓展至晚餐時段，展店達300家。

「板橋廣榮店」規劃FamiSuper超市選品店、歐式麵包「哈肯舖」店中店專區，滿足社區商圈多元採購需求；FamiSuper選品超市專區主打玉美嚴選、永豐餘、天和鮮物、楓康超市等具履歷認證的優質品牌，並可再搭配foodpanda 24小時外送服務；哈肯舖店中店專區則提供和風軟包、吐司、貝果、可頌等各式商品，讓消費者不論家戶自煮或快買即食，皆能透過「全家」滿足「快」與「懶」的消費需求。

疫後網購全齡化 快速、零接觸需求增 超商首創 全智能 EC雙溫寄取櫃登場

EC自取滑軌櫃 讓包裹放更多、取件更方便

疫情促使網購興盛，也讓網購族年齡擴大為「全齡化」，「全家」做為買賣家首選的寄取貨通路，於「板橋廣榮店」導入多種EC寄取的便利提案，如推出便利商店首見，全智能可自助寄、取、收送的EC雙溫寄取櫃，並提供常溫、冷凍兩種溫層，服務不限於包裹取件，若有「全家」店到店寄件需求的民眾，也可透過EC雙溫寄取櫃自助辦理，同時透過非現金支付(MyFamiPay/悠遊卡/一卡通)完成付款，讓消費者寄取貨更快速便利，亦滿足零接觸需求。

同時，「板橋廣榮店」亦規劃EC自取滑軌櫃，讓消費者可自助拿取包裹，其中獨特的省力滑軌及直立分層的櫃體設計，更增加包裹存放空間，減省店員找件與消費者等候的雙重時間。

「全家」攜手環海淨塑打造「Let’s Café永續杯循環站」，積極響應綠生活。 Photo Credit : 全家便利商店

目標一年400店 「全家」攜環海淨塑打造Let’s Café永續杯循環站

響應綠生活 Let’s Café無塑植纖杯同步上市

「全家」積極響應「綠生活」消費趨勢，透過循環餐盒、循環杯、包材減塑等環保作為減少塑膠用量，至2021年底，整體鮮食塑膠用量更已減少近350噸。「全家」與創新社企「環海淨塑」共同打造「Let’s Café永續杯循環站」，並以「板橋廣榮店」為首間導入店舖，今年目標拓展達400店，達總店數的一成，超前達標環保署的循環杯政策。「全家」Let’s Café永續杯循環站租借循環杯只需三步驟：(一)加入環海淨塑「塑環真循環杯」官方LINE並完成註冊；(二)打開借杯服務並填入數量；(三)使用手機掃描店碼及杯碼即完成租借；且還杯時僅需將永續杯交付給店員，後續「全家」將再透過逆物流系統運送永續杯至廠商端清洗。