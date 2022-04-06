謝絕朱立倫「幫找戰場」，羅智強辭去黨職宣布參選桃園市長：不會發生火車對撞

年底將舉行九合一大選，現任市長鄭文燦任期已屆滿的桃園市被視為此次選舉中的「重中之重」，一般評估選情將帶動雙北、新竹發展。國民黨近期展開桃園市長提名人選徵詢作業，邀請立委呂玉玲、魯明哲、萬美玲等人了解意願；另外台北市議員羅智強，雖然被質疑與桃園沒有太多地方連結，但經過幾天反覆以及黨主席朱立倫的溝通後，羅智強仍在今（6）日凌晨宣布參選。

國民黨近期開始徵詢桃園市長提名人選，秘書長黃健庭陸續徵詢桃園市議長邱奕勝力挺的呂玉玲，另外邀請魯明哲、萬美玲、前立委陳學聖等人徵詢意見，最後一位被約詢的就是羅智強。羅智強本來原訂2日網路直播表態是否參選桃園市長，卻臨時因黨主席朱立倫來電「長談3小時」喊卡取消。後來台北市議員徐巧芯爆料，朱立倫在這通電話表明，要跟羅智強「魚死網破」，民調再高都不會提名。

羅智強辭黨職發4點聲明

羅智強6日在臉書上表示，他一直以來參加國民黨桃園市長提名機制的決定和意願沒改變。之前配合黨的指示二度延後宣布，外界因此有很多揣測跟想法，對他來說，贏回桃園、打好2022年的地方選舉，才是最重要的；他也強調，自己依然會會尊重國民黨中央最後的提名結果。不管用初選、用協調、用民調、用徵召，都尊重。如果最後國民黨提名他，他會全力以赴爭取勝選。但如果最後初選機制提名的人不是他，他也絕對支持。

針對朱立倫日前曾表示「會幫好的戰士找戰場」的說法，羅智強也在這篇聲明當中回應，「黨中央也無需考慮羅智強的戰場和去處問題，我會扮演好全力輔選的配角角色 。」

羅智強也宣布，即日起辭去國民黨副秘書長一職 。並解釋之前就曾經多次和秘書長及主席報告過，為了黨務中立所以希望辭去副秘書長一職。接下來他將持續私下拜訪桃園的地方民代、意見領袖和民間團體，「桃園千里行」的承諾不變，等國民黨確定提名之後，不論提名的是不是他，他都會兌現承諾，繼續完成這段苦行。

羅智強今天稍晚也在記者會上表示，他宣布參加國民黨的初選機制，就是要讓自己成為選項，但如果黨中央透過機制覺得他不是最強，他完全尊重，支持國民黨提名的候選人，「請大家不要懷疑朱立倫與我希望國民黨、桃園贏的決心」，過程中也許對贏的路徑有不同看法，但不會發生火車對撞；所以民進黨不必看好戲，未來就是團結合作。

羅智強也坦言，一直以來確實有在思考，辭去台北市議員，來宣示參選決心，但是經過這兩週也聽到很多朋友希望他不要辭的聲音，認為辭職可能會對黨中央帶來過大的壓力。羅智強強調，台北市議員的職務，大家可以去檢驗紀錄，不管是出席率、提案、選民服務，他還是會做好該做的事情，接棒的楊植斗跟選服團隊，全力幫他拚選服。辭職與否他會思考一段時間再做出決定。

國民黨內部怎麼看？

萬美玲日前接受台北之音《嗆新聞》專訪時表示，桃園市長選戰有輸不得壓力，她相信黨主席朱立倫既是桃園人，又當過8年的桃園縣長，對桃園最清楚，年底桃園市長選舉是國民黨拿回政權最好機會，桃園市長鄭文燦任內雖沒做好重大建設，但非常勤快、人和好，民進黨要找到第二個鄭文燦也不容易，如今鄭文燦將卸任要重新洗牌，而桃園基本盤藍大於綠，現在是拿回來最好時候。萬美玲今天受訪時也表示，情勢進行到目前的狀況，初選不論怎麼樣都會造成傷痕，因此協調應該是最好的解決辦法。

《聯合報》報導，魯明哲受訪表示，羅的4項聲明都沒有很唐突，也的確須給他的支持者一個交代。桃園要參選市長的人選很多，到現在也還沒明朗，魯明哲指出，羅智強想參選的種種舉動，是國民黨不熟悉的模式，像民進黨早就掛出參選看板了，而羅的行腳也是某種形式的參選；國民黨現為在野黨應該往多元化走，不要像過去傳統模式，大家在初選多元化參與，撞擊出不同的想法，讓這些光和熱最後留在盒子內，少一些傷痕，支持最後的決定，不要再走容易分裂的回頭路，他也樂見這種跨縣市參選的人，可以看到不同的面相。

《自由時報》報導，先前盛傳黨內出線機率最高的立委呂玉玲今表示，目前桃園的氛圍認為地方人才濟濟，希望3位在地立委出來打拚，另外2位（魯明哲、呂玉玲）是第1屆，有自己的考量，他們不選的話，「我就應該承擔這個責任。」

朱立倫指出，內部不斷在做參考民調，清楚發展的趨勢，目前就是用協調方式，也會參考科學的依據、地方的意見；是否不考慮以初選方式產生桃園市長人選，朱立倫說，所有的參考民調，都非常科學，為了選戰需要，不希望造成內耗，也不希望造成衝突，最後桃園一定是團結的。

羅智強是現任臺北市議會第13屆議員，基督徒，花蓮大陳一村人，籍貫浙江大陳島。 曾為新黨的志工，後加入中國國民黨。 羅智強2007年底成為馬蕭辦公室發言人，2012年2月6日，擔任馬英九辦公室副秘書長。2018年九合一選舉中，羅智強在台北市大安、文山區拿下4萬多票，成為台北市最高票當選的市議員。2020年1月26日，羅智強在臉書發文，兌現臉書粉絲達到100萬時就參選台北市長的承諾，宣布參選2022台北市長；羅智強也曾表示要參選總統。

52歲的羅智強算是在國民黨中生代裡空戰戰力最強的一位，網路聲量極高，臉書粉專在2019年就超過百萬粉絲，在藍營當中幾乎無人能及；支持者為他成立的《支持羅智強選桃園市長》臉書社團，也有超過1.6萬人參與；羅智強日前曾宣布，自己不競選台北市議員連任，交棒給他的助理八年級生楊植斗「培養新生代」，他則希望能在政治職涯更進一步。

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