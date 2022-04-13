《控告婚姻》推薦文：婚姻中的父權文化一天不結束，我就會勸未婚的朋友務必與婚姻保持距離

文：諶淑婷（作家）

本文為《控告婚姻：妻子的起訴書》推薦文

在閱讀《控告婚姻》書稿前，我正因為決定不和伴侶與孩子去婆家，自己一人留在家裡度過傳統新年，接受了媒體採訪，並因為報導刊出，在網路上受到許多批評。有網友罵「選擇了婚姻卻要逃避責任」、「自己年幼時也曾享受過快樂的年節聚會，當了媽媽卻不願意犧牲自己」，也人有說：「現在的婆家都超好，為什麼還要製造婆媳對立？」

我想回覆網友解釋些什麼，卻又刪了留言，心裡不服氣的想，憑什麼我為自己做選擇，還要說服這些不相干的人？另一方面，我也感到可悲，留言批評者竟多是女性！那是一種「我不好過，妳為什麼可以好過」的惡意氛圍。

以至於我在讀《控告婚姻》，覺得作者彷彿是身在韓國的我，我們對婚姻的一路反思竟是如此一致！明明結婚是相愛的兩人決定相守一生，卻因為姻親制度，變成「兩個家庭的組成」，無論單身時的我多獨立自主，婚姻卻讓我踏入父權無所不在的世界。

在婚姻中，難以甩脫的被歧視感

我的婆家很好，這點也和作者一樣，公婆對我客客氣氣，我不需要負擔什麼家務，只要在廚房問：「需要幫什麼？」、「現在要做什麼？」但我還是漸漸在結婚這十年，減少了去訪次數，從新婚那年每月一次，現在我一年只去兩次，其他時間，我鼓勵伴侶自己帶著孩子回家「盡孝」，因為比起媳婦（外人），我知道所有的長輩都更想看到親生孩子與孫子。

所以我能體會作者所寫，明明伴侶算是神隊友、婆家也「幸運的」很好，自己卻還是因為媳婦角色而覺得萬般不自在。我實在很厭倦，就算被說「不用忙」，還是要察言觀色，遞盤子、擺碗筷、收拾餐桌的自己，也很討厭當家族所有男性都在客廳看電視時，還「主動」去切水果的自己；收拾好廚房後，茶几上的水果盤已空空如也，卻沒有人起身拿到廚房。

我並非懶惰的人，生孩子後，我是「在家工作的全職媽媽」，孩子上學時，我拚命寫稿、交出企劃案、和好幾個窗口聯絡；孩子回家後，我整理家務、煮飯、幫孩子洗澡，教功課，直到孩子睡著，我才結束一天的工作。而回到我的原生家庭，我會馬上進廚房幫忙媽媽，吃飽飯後洗好碗筷。

其實在公婆家的我更輕鬆，但我對「應該幫忙做事」的心態非常抗拒，也討厭自己刻意不幫忙時的不自在心情，所以我告訴伴侶，在這種性別不平等狀況改變前，我要盡可能縮減待在婆家的時間，或者以外食換取不分性別都能待在客廳的權利。

讀完這本書我才明白，那就是一種血淋淋的受歧視感，而且早從踏入婚姻那刻，就已經開始：請帖和餐廳指示牌無條件把新郎名字擺在前方；新娘要待在休息室不能招呼自己的親友；新娘要由父親牽入場，再交到另一名男性手中；婚禮司儀請男性長輩致詞而非女性；捧花交給好姐妹而非男性朋友，畢竟「女生都想結婚」。

最讓我生氣的是，我在結婚後就記住了公婆的生日，並主動提醒伴侶，但伴侶根本不知道我父母的生日，而我知道多數人會說「男人就是如此」。此外，當我決定連假留在家裡、第二個孩子從母姓、過年不去婆家，都不斷被問：「你老公怎麼說？」彷彿我是一個決斷的人，忽略了我和伴侶應該是合作與協商的關係。

看見女性在婚姻、家庭中的位置

《控告婚姻》從作者對婚姻的省思起步，一路觀察女性在家庭中的位置，在職場的角色、社會的價值，循序漸進幫助讀者檢視自身漫不在乎、或是說服自己接受的種種「不自在」。

例如公婆會要我幫伴侶補身體，或建議生兩個孩子比較剛好；我的爸媽會提醒過年要多在婆家留幾天盡孝道；懷孕的女性朋友被認為拖累同事；更別說韓國政府製作「可受孕女性地圖」，我國國健署則呼籲女人在25至35歲間完成生育規畫，而兩國對於如何端出全面性的友善生育政策，絕口不提。

作者觀點犀利，批評要求遵循傳統的人，總是把「忍耐一下」掛在嘴邊，卻不思考為什麼總是要求受壓迫者忍耐。也批判「婆家新創企業」的現象，本來兒子沒有打電話問安的習慣，連假也不見得回家，但兒子一結婚，就要求媳婦常常問安，連假一定要返鄉參加家族聚餐。這些要求只是為了強化家父長權威，「廚房裡擠滿了女人，孩子聚在一起玩，男人在客廳享用女人準備的佳餚美酒、談天說地」，這幅景象，不過是圓了家族男性長輩成為「一家之主」的美夢。

但絕大多數的公婆真的都不是壞人，更非罪大惡極，要說「公婆問題」（容我反對「婆媳問題」這個詞），應該從「老公是孝子」這點來討論，因為男人所謂的孝道，說穿了就是懶得為伴侶和自己爸媽起衝突，或不想耗費力氣去溝通而已。

另一個恐怖真相是「把媳婦當成女兒看」，這裡的「女兒」絕非會頂嘴吵架的親生女兒，而是公婆「想像中的女兒」，溫順又笑臉迎人，樂於參與各種家族聚會。而這一切，全部源於性別不平等，因此上述種種狀況不會發生在女婿身上，婚姻中的父權文化一天不結束，我就會一再苦勸未婚的朋友，務必與婚姻保持距離。

沒經歷過壓迫，並不代表父權不存在

這本書不叫「控告公婆」也不是「控告社會」，而是「控告婚姻」，因為女性在婚姻中遭遇的種種問題，其實根源於男性配偶對於「兩人所經營的家」沒有主人意識，不只是作者所說的男人缺乏家事勞動的意識，所以「不做也無妨、做了也做不好」，也不只是犧牲老婆去幫自己盡孝道。

而是某些（很大一部分）的男性，不曾傾聽配偶的心聲，沒有想溝通、達成共識的想法，更不願改變行為，他們所謂的「共同組織家庭」，是盡量找到離開原生家庭後，自己還能舒舒服服的生活模式。