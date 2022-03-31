英國現職法官辭任香港終審法院職位，海外法官為何重要？

「難再為政權背書」

英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed）昨日（30日）宣布，與副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge），辭去香港終審法院海外非常任法官職務，即時生效。

韋彥德昨日的聲明提到，英國最高法院自1997年一直在香港終審法院履行職務，英國政府一直支持做法，認為符合英國利益，不過自《港區國安法》生效後，此立場變得「愈來愈正反參半」（increasingly finely balanced）。

韋彥德稱，香港法院對法治堅持備受國際尊重，但他與英國政府取得共識，英國最高法院法官在難以洗脫「為背棄參政及言論自由價值的政權背書的觀感」，不能繼續在香港法院履職。

英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）隨即發表聲明，指支持兩名法官的決定。聲明指，英方看到香港的自由和民主受到有系統的侵蝕，批評指自《港區國安法》實施以來，政府一直在打壓言論自由、新聞自由和集會自由。她又形容，情況已達臨界點，英國法官若繼續留任香港終審法院，可能會令打壓行為合理化。

英國國會昨日有就英國及海外法官在香港的角色進行辯論，討論應否繼續派法官來港出任終審法院非常任法官。韋彥德的聲明則在辯論前15分鐘發表。

韋彥德於2020年國安法生效後曾說，是否繼續擔任終院非常任法官，要視乎能否維持司法獨立及法治。而去年3月，他又稱，若香港出現司法獨立被破壞，或法庭違反法治情況，或辭任終院海外法官一職。

香港終審法院首席法官張舉能昨日發聲明，對韋彥德及賀知義的辭任「表示遺憾」，重申司法機構致力維護香港的法治和獨立司法制度。

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海外法官為何重要？

根據《基本法》，香港特別行政區的終審權屬於終審法院。終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。1997年9月，英國上議院（最高法院前身）時任大法官艾偉儀與香港終院時任首席法官李國能協議，英國派兩名現任法官擔任非常任法官。

由回歸初期的居港權案、本港法院提請中國人大釋法的剛果案，到刑事案件，非常任法官都有參與及影響裁決。

自《港區國安法》通過以來，除了昨日辭任的韋彥德與賀知義，另外2名海外法官也於過去兩年先後請辭，2人均稱離任與《港區國安法》有關；而原先的14名海外非常任法官現只餘下10人，其中6人來自英國（為退休法官）、3人來自澳洲、1人來自加拿大。

《RFA》昨日報導，美國喬治城大學亞洲法中心香港法研究員黎恩灝表示，香港終審法院設海外非常任法官的安排，是希望在香港主權移交中國後，海外投資者及國際社會仍保持對香港法治和司法獨立的信心；然而是次再有海外法官辭任，是一個「警號」。

大律師公會前主席陳景生昨日回覆《明報》時也說，非常任法官制度是一套好制度，可以展示香港實行真正的普通法制，與其他普通法管轄區水平相符。

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餘下10人去向？

昨日2名海外法官辭任的消息傳出後，外界都關注餘下的10名海外法官會否辭任。

《明報》向他們查詢過，其中3名澳洲非常任法官紀立信、甘慕賢、范禮全回覆時稱不計劃辭職，會支持香港終審法院法官對司法獨立的承諾。其中范禮全接受《悉尼晨鋒報》訪問，表示相信首席法官張舉能及終院本地法官會堅守維護司法獨立。

而自1998年已擔任終院非常任法官的賀輔明則說，希望諮詢其他法官再決定，他又稱自己是英國法院退休的法官，「這是個人的決定，但我會希望做任何事之前諮詢我的同僚」，但他指英國最高法院是國家的一部分，現任法官考慮政府的看法是恰當。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）引述非常任法官麥嘉琳說會繼續留任，麥嘉琳明確否定留任是等同「認受香港政權」，「法庭完全與政權無關！」。麥嘉琳曾指香港法院獨立運作，向公眾提供公平審訊及獨立公義，「可能是碩果僅存及有力的民主機制」。

英國法官岑耀信向傳媒表示暫時無計劃回應。岑耀信去年初曾撰文指，要求英國法官辭任終院非常任法官職務，實際上為政治杯葛之舉，以向中國政府施壓，改變其民主議題立場，此舉並不恰當，法官不適宜加入，促請英國避免破壞香港司法獨立。

曾任英國最高法院院長的廖柏嘉回覆《明報》時則指，正思考最高法院的聲明及影響，暫時無回應。

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可填補「空缺」？

對於香港建制派法律界人士建議可考慮委任新加坡、馬來西亞及印度法官，，港大法律學院教授楊艾文接受《明報》訪問說，可探討其他普通法地區，但認為假如不能吸引最好的法官人選的話，「不應該為了任命而任命海外法官」。

港府、中方回應？

港府昨晚回應事件時指，不認同針對《香港國安法》和香港法律制度的荒謬與誤導指控，認為有政客以雙重標準詆譭，作出無根據指控，「着實令人訝異。」

港府強調，香港的司法獨立在《香港國安法》實施後依然穩如磐石，歡迎其他普通法司法管轄區的傑出法官擔任非常任法官，「但他們的離任絕不會影響我們的司法獨立」。

港府發言人稱，英國議會將會進行辯論，「很可能影響了兩名現任英國法官辭職」，認為「正是獨立司法機構的法官受到外部政治壓力的清楚實據。」又稱：「任何人企圖透過無理指控，削弱我們的司法獨立，只會徒勞無功。這些人一般都不會提供任何實證，因為根本並不存在。」