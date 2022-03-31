美國影藝學院準備針對「巴掌事件」祭出懲處，並澄清：當下有要求威爾史密斯離開典禮現場，但他拒絕離席

2022第94屆奧斯卡頒獎典禮，新科影帝威爾史密斯（Will Smith）情緒失控，因克里斯洛克（Chris Rock）對妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）的掉髮嘲諷，進而上台爆氣怒賞克里斯洛克一掌，致使引起軒然大波，搧出了各界正反兩面輿論。

許多名人跳出發表聲明，其中不乏多數喜劇圈名人，包含凱西葛瑞芬（Kathy Griffin）、羅勃雷納（Rob Reiner）、 霍華德史坦（ Howard Stern），金凱瑞（Jim Carrey）等人，西方社會普遍廣泛譴責威爾史密斯的暴力以及好萊塢。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 威爾史密斯

至於相關單位也旋即展開譴責與調查，美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）、「演員工會暨美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）等相關單位都正式發出聲明譴責暴力。

影藝學院此前說明：「 學院譴責史密斯先生在典禮的行為，我們已正式開始對該事件進行正式審查，並將根據我們的章程、行為標準和加州法律，進一步探詢相關行動和後果，我們 堅決反對任何形式的虐待。 」

而最新消息，美國影藝學院再度發表信函，並高度譴責威爾史密斯，表示威爾史密斯已經違反不恰當的身體接觸、辱罵或威脅行為，並損害學院的完整性；美國影藝學院已經展開可能對威爾史密斯祭出懲處的程序，其中可能的狀況包含「停職、開除或其他有效的制裁」。

美國影藝學院也在最新聲明中表示：「事情以我們預料不到的方式展開。我們也承認，我們原本能以不同方式掌控當時狀況。」

而更值得一提的是，事發之後，廣大媒體、網友討論「為什麼威爾史密斯打完這一巴掌，沒有被立即請出場外」，面對這樣的質疑，美國影藝學院表示，當下其實有要求 威爾史密斯離開典禮現場，但是威爾史密斯拒絕離席；而 美國影藝學院也同時對克里斯 洛克、出席頒獎典禮的其他入圍者以及目睹這一事件的觀眾正式道歉。

「克里斯洛克先生，對於您在我們舞台上的經歷，我們向您表示歉意，並感謝您在那一刻的堅韌不拔。我們也向我們的入圍者、嘉賓和觀眾們道歉，原本應該是慶祝的活動，卻發生這樣的事情。」 美國影藝學院如此表示。

美國影藝學院的下次董事會會議定於美國時間4月18日舉行。

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核稿編輯：翁世航