拜登表示「普亭不能再掌權」，這話說得一點都沒錯

文：Bernd Riegert（德國之聲記者）

拜登（Joe Biden）表示，普亭（Vladimir Putin）這樣一個戰爭罪犯絕不能繼續當政，這個觀點完全正確。拜登這番即興表述，正是人心所向，道義使然。作為克里姆林宮的獨裁者，普亭令千百萬人陷入戰火，因此他必須下台，並接受戰爭法庭的審判。

不過，現在就把這個想法公開說出來，卻並非明智之舉。畢竟要想通過停火結束烏克蘭戰爭，普亭還是不可或缺的談判對象。拜登的這一表態在美國引起廣泛討論後，他本人仍堅持不會收回上述言論，但同時卻強調美國並沒有要促成莫斯科權力更迭的政策。這就未免有些前後矛盾、讓人無所適從了。

已無法維持正常關係

現在的當務之急是，停止針對烏克蘭平民的狂轟濫炸，阻止俄羅斯軍隊的繼續進攻。實現這一目標後，有一點是要明確的，即今後歐盟和美國，將不能繼續同普亭及其幕僚們開展任何形式的合作，畢竟歐美已經公開指控他們犯下了戰爭罪行。普亭及其統治集團瓦解得越快越好。

同普亭治下的俄羅斯，開展經濟和政治合作已經成為不可能的事情。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也公開強調了這一點，儘管他並沒有直接提及普亭的戰爭罪行。

至於那種不應激怒普亭的觀點，顯然是站不住腳的。

普亭本人也非常清楚，西方最大的願望就是他能早日下台。而誰先公開說出這個想法，其實並不重要。問題的關鍵在於，促成莫斯科政權更迭絕非易事。因為北約已經明確表示不會出兵的立場，這也就是說發起針對普亭的定點斬首行動的可能性微乎其微。

所以，賓拉登（Osama bin Laden）、格達費（Muammar Gaddafi）、海珊（Saddam Hussein）以及希奧塞古（Nicolae Ceaușescu）式的解決方案，基本可以排除在外。這倒不是因為存在不可踰越的法律和道德障礙，而是因為外部世界目前無法接近普亭，而俄羅斯境內又不存在有相應實力的反對派力量。

而普亭本人想必也絕不會主動下台，這樣一來剩下的唯一選項就是刺殺行動，這也是古往今來強迫暴君下台的慣常做法。一些道德至上論者和國際法專家對此不以為然，認為這樣做有悖倫理和法律。原則上講，他們的觀點無可非議，但普亭也是發動戰爭一方的最高指揮官，因此敵對一方對其實施刺殺行動，並不違反戰時國際法和《日內瓦公約》的規定。

誰來當布魯圖斯？

正如美國參議員林賽・葛瑞姆（Lindsey Graham）所說的那樣，普亭身邊出現一位布魯圖斯（Marcus Junius Brutus）式的人物，也是一個解決方案。公元前44年，布魯圖斯參與組織了對羅馬帝國獨裁者凱撒（Julius Caesar）的刺殺行動。葛瑞姆呼籲俄羅斯民眾，要將自身的命運掌握在自己手裡。也許普亭身邊的政界高層和眾多寡頭當中，會有人發起這樣的刺殺行動。

倘若如此，這將是一次俄羅斯式史陶芬堡（Claus von Stauffenberg）的成功翻版。1944年，納粹德軍上校克勞斯・馮・史陶芬堡放置定時炸彈試圖刺殺希特勒，行動雖然功虧一簣，但仍不妨礙後人將他作為英雄而受到敬仰。現在的問題是，普亭之後誰來接班，又會發生什麼？群龍無首之後，俄羅斯殘暴的專制政權會土崩瓦解嗎？或許只是換湯不換藥，俄羅斯只是得到一位新的獨裁者呢？

普亭手裡還有什麼牌？

歷史經驗告訴我們，面對暴君必須奮起反抗。這位一直在夢想重現蘇聯帝國輝煌的克里姆林宮主人，我們難道能確保他不會採取更極端的措施嗎？普亭此前已經明確表示，一旦北約介入烏克蘭戰爭，將面臨前所未有的嚴重後果。他的言外之意是要發動核打擊？抑或要讓人類陷入核冬季?

從這個角度而言，拜登的表態顯然是正確的。普亭多掌權一天，就會下令草菅人命濫殺無辜。必須促成俄羅斯的權力更迭。刺殺暴君也許是一個不錯的選項，但這更可能是一個不切實際的夢想。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航