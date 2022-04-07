民進黨屏東縣長黨內初選結果出爐：周春米擊敗莊瑞雄、鍾佳濱，預料與蘇清泉對決

民進黨屏東縣長黨內初選戰火激烈，立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米三方在初選階段隔空交火、互不相讓，火藥味十分濃厚，而昨（6）日晚上，3600通民調電話全部完成，民進黨於今天中午公布結果，周春米在三間不同的民調公司結果都勝出，確定將取得提名資格，將成為綠營屏縣首位角逐百里侯的女性。預計4月20日民進黨中執會將通過提名名單。

周春米民調領先勝出

周春米是現任民進黨不分區立委，為法學專業代表。畢業於高雄女中、國立台灣大學法律學系，曾任台灣銀行行員、地方法院法官，後於南部執業律師。

根據最新民調結果顯示，若與國民黨可能人選、東港安泰醫院院長蘇清泉對比情況下，周春米拿下58.9866％對上蘇清泉的12.6598%勝出，莊瑞雄則拿下51.6401％，鍾佳濱則是44.8717％。3人對上蘇清泉都有明顯優勢，而周春米無論在支持度上或領先幅度上都處於領先地位。

Photo Credit:民進黨中央提供

周春米也在臉書上表示，感謝兩位共同參與這場初選的優秀同志鍾佳濱、 莊瑞雄委員，初選過程中十分激烈，難免有些擦槍走火，但也讓屏東鄉親看到民進黨民主競爭的價值。但他認為「我們永遠都是屏東隊，一定會向兩位委員請益，一起為屏東打拼。」只有團結，才能讓屏東向前。

三人競爭激烈，接下來民進黨將團結

周春米日前曾獲現任屏東縣長潘孟安公開支持，後來莊瑞雄對此非常不滿，批評「屏東沒有這種指定接班人的傳統」；另外周春米的父親周輝煌為中國國民黨前屏東縣議員。初選過程中，莊瑞雄多次質疑「引入國民黨人士」「有國民黨介入」，並稱國民黨地方派系正在動員，但這是民進黨的初選，全民調確實不排藍，但不表示可以引進國民黨力量、用集團式進來。鍾佳濱也曾表示，民進黨提名的問題，不在於「女力」，而在於選舉期間是否有不當「外力」介入的問題。

周春米當時回應，黨內初選就是全民調，以不分藍綠，做全民的縣長，這是屏東鄉親給我們的責任。現在民調結果也證實，民眾對於「外力介入」的論述並不買單。

莊瑞雄屬於英系人馬，其他英系政治人物包括羅致政、陳明文包括民間團體「小英之友」也都力挺莊瑞雄，莊瑞雄的競選臉書影片曾稱「就像2019年民進黨的總統初選，我們一起站出來力挺小英」，引發鍾佳濱不滿，認為莊瑞雄總是以「英系」代言人自居，這次更將自己直接與總統蔡英文劃上等號，他擔心會嚴重陷總統、黨主席於「行政不中立」處境，呼籲莊瑞雄「停止撕裂民進黨」。

莊瑞雄在民調結果出爐後已經率先在臉書上發布結果並感謝他的支持者，表示自己和團隊會繼續努力，同時也恭喜周春米獲勝。

參選屏東縣長，周春米有哪些政見？

周春米日前曾在政見發表會上表示，屏東要建構5大核心產業，科技產業配合高鐵南延屏東，科技部成立的屏東科學園區、經濟部加工出口區擴區的科技產業園區、縣府的六塊厝產業園區，都將在2022年開始招商，再加上原有的園區，讓整體科技產業聚落成型，未來廠商到位，就業人口湧入；農金產業，屏東縣的農、漁、畜產從量到質，都傲視全國，未來無論是田間及養殖場管理、外銷的蒸熟冷鏈廠、加工場、保險、行銷通路，都會有完整的機制來協助農漁民，產值提升。

另外觀光產業，屏東縣的好山好水好天氣，有原民、有客家、有新住民豐富群族的人文養分，具備吸引觀光客的基本條件，再加上新型態的藝術音樂祭典，讓觀光產業蓬勃永續發展；綠能產業，屏東的日照、風、沼氣，最適合發展太陽能、風力、生質能等再生能源，會推動完整的綠能產業發展計畫，促成環境永續；長照產業，當出生率、死亡率出現交叉後，縣民對於長照的需求逐年提升，未來會調整整體供需，各3鄉鎮市均有長照服務，讓需求者及家屬安心。

周春米也提及，屏東市與周邊區域是都會工商城，在交通建設、產業園區、醫療資源陸續到位後，文化教育環境可近性高，以提升生活機能做為施政的目標。並爭取棒球職棒賽事在屏東體育園區舉辦，甚至成為日韓等國家冬季移訓場地；屏北是我們的花果天堂，協助提升農業技術，增加外銷通路，為農業開啟新的契機。

周春米表示，潮州、六堆及萬丹一代是文化田園產業園區，有豐富人文地景，大潮洲人工湖、林後四林平地森林園區、鐵道博物館、可可及咖啡產業館等，讓這一區原有的農業與觀光產業更加蓬勃發展；沿海地區是漁業綠能重鎮，屏東近、遠洋漁業或養殖業的產值都是全國之最，如何在國際規範限制下，兼顧漁民權益與漁業永續是首要目標，並建立完整機制，讓綠能產業發展，兼顧環境景觀及土地利用。未來高雄捷運依規畫將會延伸到此，軌道建設將帶來更多發展潛力。

周春米表示，半島地區是屏東的觀光領航者，半島山海的自然資源渾然天成，吸引眾多國內外遊客前來，未來應強化區內硬體建設，扶植永續的生態旅遊、發展藝術展演，增加觀光多樣性；另有屏158縣道沿山地區的觀光。

另外周春米也提出社會福利政見，要提升屏東關懷據點的品質及數量，提前布署長照政策及培育屏東長照高等教育人力；在屏東財政狀況大幅改善之後，將全力打造屏東成為社福、長照友善的環境。周春米說，屏東近年出生率、死亡率出現交叉，不只生育、幼托福利應該加強，長照需求也逐年提升，未來仍然會提升及擴充相關社福長照資源。