香港警察放寬招聘條件，不用居港七年可入職

文：德國之聲中文網（香港電台、明報、星島日報、HK01等）

香港警務處週三（30日）宣佈，將於本週五（4月1日）起，取消警員、見習督察及輔警警員必須「在港居住7年或以上」的入職規定，僅要求投考人是「香港特別行政區永久性居民」。這意味著，在香港出生但長居中國內地的「雙非」人士，也可以加入警隊。

警務處人事部招募組警司陳純青表示，是次調整是與其他紀律部隊的入職要求看齊，「保持警隊在人力資源市場的競爭力」。他指過往一年招募組接獲的查詢中，有逾15%查詢是關於居留條件，數年來平均有30多人因未住滿7年而未能投考，他希望改例後能吸引更多人投考，包括長年在中國內地或海外讀書的港人，或在香港出生但年幼時已移居內地或海外人士回流。

被問及警隊爭取長居外地港人加入，是否因為他們未親歷社會事件、對警方觀感較本地青年正面，他回應指現今資訊發達，人在外地也可接收香港資訊，相信與此無關。他強調，警隊會維持招募標準，語言、學歷要求不變，申請人仍須通過中英文測試、用粵語面試及做英文筆試等，也要通過警察學院訓練，相信不會影響服務質素。

消息引起香港輿論廣泛關注，有香港網民質疑警隊不斷加薪，入職要求卻越來越低，認為「即是承認香港沒什麼人想做警察囉」、「原來拉低要求是保持競爭力」、「失業率這麼高都沒人想做警察」、「欠缺公信力和良心，人工多高一樣是缺人」。也有不少網民形容是「大換血」，諷刺指「好快武警改投港警」、「直接拼入深圳公安局算了吧」，擔心從內地來的人加入警隊「不識繁體字及文化背景不同，才是問題」。

「雙非人士」數以十萬計

根據香港《基本法》第24條，香港居民分成「永久性居民」和「非永久性居民」兩種，前者包含「在香港出生的中國公民」。自2003年中國內地遊客赴港「自由行」開通，大量內地孕婦以旅行方式到香港生育，她們在港誕下的嬰兒俗稱「雙非兒童」，即在香港出生、父母雙方皆非香港居民。高峰期每年有超過3.5萬在港出生的「雙非兒童」，一度引起醫院產科床位荒。

時至今天，香港有數以十萬計「雙非人士」，他們享受永久性居民的權利和福利，但大部分在出生後隨父母返回內地居住，並沒有長期居留在港。

《星島日報》引述有退休警官稱，「雙非」兒童長大後可赴港定居及投考警隊，不少在港出生後長居海外及讀書的港人返港也可投考，這些青年的英語、普通話等語言水準平均比本地港人更佳，相信警隊能從中吸納更多精英。

《明報》引述立法會議員、保安局前局長葉劉淑儀表示，《基本法》第99條列明公務人員必須是香港永久居民，沒有要求居港年期，警方刪除該要求合理，預計可招募更多人才。中大政治與行政學系高級講師蔡子強則指，警隊是執法隊伍，政府需確保其政治可靠性，如加上居港年期要求可減低該人受內地或其他地區控制的風險，現在刪除有關要求一方面是警察招募難，另一方面是港府不用再猜忌來自內地者。

Photo Credit: AP / TPG Images 香港警察曾長期有「亞洲最佳」的美譽，但2014年雨傘運動和2019年反送中運動後，形象一落千丈。

基層警員起薪點2.6萬港元

據警務處警司陳純青透露，警隊目前有約5000個空缺，他承認有人手壓力，去年只招募了654名新人，包括170名見習督察及484名警員，分別佔目標的八成及三成。在2022至2023年度，招募目標為240名見習督察及1350名警員，但他預料在疫情、紀律部隊吸引力下降及人力資源市場痿縮的情況下，將較難達標。

香港警隊薪酬近年不斷上升，基層的員佐級警員入職起薪點加至26,190港元，頂薪可達38,365港元；督察入職薪酬為48,500元，頂薪可達91,615港元。對照之下，港人每月入息中位數只有19,600港元，大學畢業生投入職場後平均月薪也只有約22,166元。

另一方面，警方同時宣佈，投考者將要接受尿液驗毒測試。警方發言人稱，警隊十分重視人員誠信，誠信審核行動小組已於2020年底實施「自願驗毒計劃」。招募組警司陳純青也表示，新安排是為了加強誠信管理，「不是有什麼特殊情況」，他指過去5年只有6名警務人員涉毒品案被捕，而海外地區警隊的遴選也有驗毒程序。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin