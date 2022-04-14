張娟芬《流氓王信福》：警方把王信福「唱歌不爽」扭曲成「罵警察」，如此創造出一個平行宇宙

文：張娟芬

警方由於偵查犯罪的職責所在，經常習慣性地假設一定有共犯，這一點無可厚非。不過許多冤案都肇因於「大膽假設」之後，沒有「小心求證」，導致牽連無辜；蘇建和案就是最好的例子。蘇建和案比嘉義雙警命案晚半年發生，社會氛圍相近；案發不久就根據現場的血指紋找到了真兇王文孝。但是警察認為「一定有共犯」，於是王文孝亂咬了僅有一面之緣的、弟弟的三個朋友。蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人被汐止分局警察屈打成招，釀成一樁至今仍在訴訟中的悲劇。

洪清一看到「阿吉」一個人衝過來開槍，可是警察卻問誰教唆「阿吉」行兇，可見警察已經預設了「阿吉」背後還有主謀。警方懷疑的眼光彷彿在現場酒客的身上來回掃視，是誰？是誰？

八月十二日，警方查出「阿吉」的真實身份。他叫陳榮傑，當時剛滿十八歲，是個小跟班，所以洪清一不知道他的真名。「阿傑」與「阿吉」的臺語發音是一樣的。

洪清一又到警察局，做了第二份筆錄。這次警察已經有定見了，王信福是主謀。第二份筆錄的主旋律，就是要洪清一承認警方的想法是對的。

洪清一的陳述與上次並沒有不同，他不知道陳榮傑為什麼要槍殺警員。這不是警察想要的答案，於是警察漸漸出現了壓迫性的問話。

問：「你在場，兇嫌陳榮傑就在你身旁，你為何沒有阻止？」

答：「我右邊還坐了蔡淵明，兇嫌陳榮傑突然靠近，連續射擊兩槍，我來不及了。」

問：「開槍者確實有幾人？」

答：「一位而已，就是『阿傑』。」

問：「王信福最先進去是和那些人坐什麼車去的？」

答：「我不知道。」

問：「李清泉說你都在場，怎麼不知道？」

答：「確實不知道。」

問：「那經過情形至槍擊黃鯤受二員警致死乙案你將情形再敘述一遍？」

答：「我確實說不出來。」

問： 「你怕王信福，小李（指李慶臨），陳榮傑（阿傑）報復才不說嗎？有什麼隱

情？」

答：「都沒有，我如果知道我一定講。」

警方的定見，已經清晰浮現了輪廓。警方認定這案子就是王信福、李慶臨、陳榮傑三個人做的，洪清一已經講了陳榮傑開槍、李慶臨跟陳榮傑很熟，可是還沒講到王信福，那就是「有所隱瞞」。從問答中可以看到，警方施壓的力道漸漸地增強。

問：「現場兇嫌坐的酒桌，為何全部收拾乾淨，未保持現場？」

答：「我不是現場負責人，要問服務生才知道誰叫收拾現場。」

問：「那警員黃鯤受坐的那桌為何不收呢？」

答：「是我太太林玉鑫（船長卡拉OK負責人）叫不要收的。」

問：「你有何前科？」

其實警察做第一份筆錄的時候就已經問過洪清一的前科了，警政系統裡也可以輕易查到他的前科。這個問題與其說是詢問，不如說是提醒。

洪清一有前科，而且還在假釋期間。這表示他比一般人還要怕得罪警察，因為如果再有犯罪紀錄，假釋會被撤銷。

問：「你是故意將有證據現場的桌椅、杯子收拾，沒有證據的桌椅、餐具不收，湮滅證據？」

答：「沒有這意思。」

湮滅證據可處兩年以下的有期徒刑。如果成罪的話，即使判得很輕，例如只判三個月可易科罰金好了————他還是得坐牢，因為他先前的假釋會被撤銷，漫長的殘刑等著他【註1】。洪清一已經出獄九年了，都沒惹麻煩，他開一間卡拉OK店，不就證明他已經洗心革面，自食其力嗎？警察這一問看似輕巧，其實正中洪清一的要害。

從這一刻開始，洪清一只有一條路可以走了：與警方配合。

「不正訊問」有很多型態，除了顯而易見的刑求以外，還包括威脅利誘、欺騙、疲勞訊問等等。經歷過警察「不正訊問」的人，經常形容警方偵訊時好像已經有一個「劇本」，硬逼著他們承認。洪清一的第二份筆錄，就可以很清楚地看見，警察的「劇本」已經寫好。他們認為王信福罵三字經是因為洪清一沒有過去敬酒，於是李慶臨與陳榮傑一同出去店外，沒多久就發生了槍擊案；

問：「你應該清楚得很？」

答：「我不知道。我沒有看到他們出去。」

問： 「這是案發主因，王信福教唆阿傑（指陳榮傑）、小李（李慶臨）回去拿槍，示意槍殺警員？」

答：「我確實沒有過去向王信福敬酒，我說等一下再來……我上樓，我沒有看見小李、阿傑出去，是否因這句話起禍也不了解。」

第一份筆錄裡，洪清一純粹是依時間先後順序而提及王信福罵三字經，他並不知道王信福在罵誰，也聲明：他不知道這跟後來的槍擊案有沒有關連。但是，第二份筆錄裡，警方完全「超譯」了洪清一的證詞，他們認定王信福是在罵警察，而且把這件事當作王信福的犯罪動機。

王信福在罵誰？好幾位船長卡拉OK的服務生包括顏淑芳、李麗虹、賴惠珍都明確指出，當天的酒客是因為唱歌不爽而罵三字經。從現場平面圖可知，船長卡拉OK的舞臺在最前方，中間是陳榮傑這一桌，後方左邊角落是兩位警察坐的一號桌；右側牆邊設有吧臺，服務生便以那裡為據點，來回穿梭服務。李麗虹與賴惠珍都是第一天上班，都才十八歲，都在第一時間由警方帶回偵訊；她們根本不認識這些酒客，不可能有偏袒誰的企圖。三位服務生都知道叫罵的內容是唱歌不爽，與警察同座的洪清一卻聽不清內容，可見王信福不是罵警察。

Photo Credit: 衛城出版提供 船長卡拉OK現場圖。因卷內原圖字跡不清，故重新繪製。卷內完全沒有留存「船長卡拉OK」現場照片，也沒有註記桌椅尺寸與空間距離；卷內原圖連店裡的每一張桌子都畫得不一樣大，表示應該不是原尺寸，只能顯示相對位置。此外，當天在場的人標示的眾人所坐位置略有出入，這一張是洪清一在八月十日的描述。

警方來回試了很多次，好像用榔頭釘釘子一樣，硬要把「王信福罵警察」塞進洪清一的證詞。下面這段對答，可以看到洪清一在警方的誘導詢問之下，防守得多辛苦，一而再、再而三地澄清他沒有聽到王信福罵警察：

問：「酒蓆中王信福罵『警員有多大？我茶行明天不要開了……』是否與警員黃鯤受二人有口角，怨隙？」

答：「我沒聽到，我可能上二樓陪酒客。但我事後聽服務生呂美枝（住水上鄉大崙村）說王信福也開口罵她三字經……」

問：「王信福開口罵『警員有多大……』是教唆兇嫌陳榮傑向黃鯤受等人開槍的意思？」

答：「我不在場，不知道這句話是『好意』或是『壞意』，那時候我在樓上【註2】。」

怎樣算「誘導詢問」？誘導就是在問題裡面帶答案。例如上面這段對答裡兩次出現「王信福罵警察」的情節，但都不是洪清一說的，而是警察說的；在第二問裡，警察直接把這個情節當作既定的前提，然後問他「這是不是王信福教唆殺人的方式？」誘導詢問很容易造成虛偽證詞，因為這種問法誘使證人把警方的陳述當作事實，例如當洪清一說「我不在場，不知道這句話是『好意』或是『壞意』」，他已經當作「確實有這句話」了——可是他有聽到嗎？沒有！是（人不在現場的）警察一直這樣告訴他，他只好當作真的有這回事。

詢問證人的目的是發現真實，但是誘導的手段，卻恰好與這個目的背道而馳。誘導詢問很容易使得證詞不純淨——證詞不再是證人根據親身見聞的敘述，而是被警方的「劇本」污染過的加工品；失之毫釐，差之千里【註3】。

「王信福罵三字經」，是那個熱鬧的晚上，一個偶然的插曲。但是，對於總是在尋找「共犯」的警方，「卡拉OK」的各種既定印象全部湧上來：龍蛇雜處、唱歌糾紛、罵三字經、加上酒精的催化，對，一定就是這樣！他一定是在罵警察，所以就教唆兇手開槍！

冤案的起點總是微小的，無害的。在王信福案，這個起點就是洪清一的第二份筆錄，警察把「王信福唱歌不爽」扭曲成「王信福罵警察」，如此創造出一個平行宇宙，而王信福就被囚禁在那裡。