2022/04/01,
健康

讓布魯斯威利息影的「失語症」有哪些類型與常見症狀？照顧時要注意什麼？

讓布魯斯威利息影的「失語症」有哪些類型與常見症狀？照顧時要注意什麼？
動作片巨星布魯斯威利｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

失語症的分類與表現的症狀會因為上述語言傳導的區域受傷而有不同的表現，這便就特別針對Wernicke區、弓狀束arcuate fasciculus、Broca區這三個區域發生問題時，產生的失語症來說明。

失語症（aphasia）其實不是一種疾病，它通常是因為其他疾病所導致病人的語言功能缺損。人的大腦在回應語言的時候，會有一個流程：

從耳朵→大腦的聽覺皮質區→左側大腦的Wernicke區（語言內容的理解）→弓狀束arcuate fasciculus（訊息傳遞）→左側大腦Broca區（管理說話溝通用詞）→負責口舌運動的大腦髓質區→說話

因此只要上述的語言神經傳導流程中任何一個發生問題，都會造成病人語言能力的障礙。其中，有個地方特別要注意到，就是語言的理解區域、傳遞跟溝通區域都是在左側大腦，因此當左側大腦受傷或中風的時候，就特別容易引起失語症。

失語症的大腦語言神經訊號傳遞示意圖_(1)

常見的失語症分類與症狀

失語症的分類與表現的症狀會因為上述語言傳導的區域受傷而有不同的表現，這便就特別針對Wernicke區、弓狀束arcuate fasciculus、Broca區這三個區域發生問題時，產生的失語症來說明。

失語症分類與特色_0_jpg
Photo Credit: 家天使提供

Wernicke區受損

  • 主要負責語言的理解，因此當這一區發生問題時，一般會叫感覺型失語症。
  • 這型失語症的特色是聽都沒問題，講話也沒問題，然而由於對語言的理解出現狀況，因此往往會答非所問，甚至會自己創造新的詞語。
  • 病人無法理解語言，甚至對於文字的閱讀跟書寫能力都會受到影響。
  • 照顧溝通上可能需要用比手畫腳、圖畫或其他特殊的等方式來溝通。

Broca區受損

  • 通常稱為表達型失語症，這型的病人對於語言的理解是正常的，但表達時有障礙。
  • 特色是在講話的時候會斷斷續續、用句跟用詞都會變得比以前來的短少，講話會比較吃力。
  • 這類型的這類型的病人的挫折感比較重，因為他會發現講話會變得十分困難，有的病人還因此而自暴自棄，甚至是不願意對話，這時候都需要家人從旁鼓勵與支持。

弓狀束arcuate fasciculus受損

  • 稱為傳導型失語症。
  • 這類病人對於語言的理解沒有問題，但是在說話的時候往往沒有邏輯，另外對於語言的複誦也會出現障礙。
  • 由於理解語言沒問題，因此可以確實執行別人要求的動作或行為。

影響失語症恢復的因素

影響失語症恢復的原因很多，但不外乎年紀、發病的原因，跟受影響的區域。病人的年紀越輕、是受到腦創商引起的、受傷的大腦區域小，都會比較容易恢復。

  1. 若是腦創傷所造成，其恢復一般而言較中風所引起的佳。而中風類型之中，又以出血性腦中風比缺血性腦中風造成的失語症預後較佳。
  2. 損傷範圍愈大，恢復狀況愈差。
  3. 病人年紀愈大，對失語症的恢復越不佳。
  4. 其他疾病，如高血壓、糖尿病等，也會影響恢復。

照顧時要注意的事情

  1. 把握中風後半年內的黃金恢復期，積極且持續的配合醫生進行治療與復健。
  2. 切記要多給予病人鼓勵，即使病人說話困難，還是要多鼓勵他講話。此外並且親友之間也要互相了解病人的情況，避免不必要的責難。
  3. 由於病人表達上會有困難，要讓病人有足夠的時間來表達自己的想法。
  4. 可以藉由手寫、物品或圖片指示等方式來協助溝通。
  5. 溝通時儘量明確且精簡用詞，幫助病人理解。

失語症的病人其實是很辛苦的，由於語言能力出現狀況，使得心中的想法很難以表達，這時候就需要照顧者與家人多多的體諒與耐心，搭配積極的復健與治療，才有辦法增加病人恢復的機會。

參考資料

  1. 台北榮民醫院復健科——失語症
  2. 台北關渡醫院——認識失語症

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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