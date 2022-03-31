奧斯卡女主持談「巴掌事件」：克里斯洛克是貼心的傢伙，威爾史密斯的舉動令人作嘔

威爾史密斯（Will Smith）在2022第94屆奧斯卡頒獎典禮情緒失控，上台爆氣怒賞頒獎人克里斯洛克（Chris Rock）一掌，引起各界正反輿論。

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事發至此，許多名人跳出發表聲明，其中不乏多數喜劇圈名人，包含凱西葛瑞芬（Kathy Griffin）、羅勃雷納（Rob Reiner）、 霍華德史坦（ Howard Stern）、金凱瑞（Jim Carrey）等人，至於典禮當晚的女主持人汪妲賽克絲（Wanda Sykes）、艾米舒默（Amy Schumer）也發表看法。

自從2018年吉米基莫（Jimmy Kimmel）擔任典禮主持人之後，連續三屆奧斯卡都沒有主持人，此舉雖然優點是能避免過於冗長，但後期卻被批評典禮缺乏重點與幽默感，導致今年學院再度找回主持人。

今（2022）年主持人將由3位好萊塢知名喜劇女星艾米舒默（Amy Schumer）、汪妲賽克絲（Wanda Sykes）和蕾吉娜霍爾（Regina Hall）擔任，這是1987年以來再有3位主持人同台亮相，且值得一提的是，這也是史上首次3位女性主持人。當然，找回主持人的舉動，除了掌控節奏與增添喜劇效果之外，更是為了拉抬收視率。

而位於「第一線」的主持人怎麼看這起「巴掌事件」？

Photo Credit: AP / 達志影像 左至右：艾米舒默、汪妲賽克絲、蕾吉娜霍爾

汪妲賽克絲登台《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show），主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）先是發表看法，表示威爾史密斯的這一掌奪走了很多東西，包含《靈魂樂之夏》導演的勝利、威廉絲（Williams）一家人等等，威爾史密斯的確應該道歉。

而汪妲賽克絲則表示：「 我為我的朋友克里斯洛克感到難過。這一巴掌 這令人作嘔， 我感到非常不舒服，仍對此有些創傷」。而 汪妲賽克絲繼續分享在典禮結束後的派對上，遇到克里斯洛克的故事。

汪妲賽克絲回憶道：「當我遇到 克里斯洛克時，他向我說了聲抱歉，我說為什麼要對我抱歉？克里斯洛克對我表示，這原本應該是屬於妳的夜晚，屬於妳和其他兩位主持人的夜晚，但現在大家的焦點都是關於這巴掌了。」最後， 汪妲賽克絲在《艾倫秀》中也同意艾倫狄珍妮的看法，雙雙認為 克里斯洛克是一個貼心的人。

而根據《綜藝報》指出，艾米舒默（Amy Schumer）對於此事一開始開玩笑地表示：「我認為我們都同意，解決這件事情的最好方式是播放我的系列節目，並在今年秋天看我的巡演。」

不過，在輕鬆的玩笑之後，艾米舒默旋即嚴肅表示：「 但說真的，我仍被這幾事件所創傷。我愛我的朋友克里斯洛克，我相信他會很專業地處理這些事。而在那一巴掌之後，克里斯洛克呆在那，然後繼續頒獎，最終把獎頒給了他的朋友Questlove。」

艾米舒默繼續說明：「這 整件事都太令人不安了。無論如何，這事仍讓我感到震驚和悲傷。 我也為自己和我的共同主持人們感到自豪。 但是，是的。希望 令人作嘔的感覺，能從我們所目睹的一切中消失。」

最後，三位當事人也都有公開回應，威爾史密斯正式道歉，威爾史密斯妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett-Smith）也在社群平台發聲希望能和平落幕，至於克里斯洛克，則是在個人巡迴脫口秀演出中談及此事。

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核稿編輯：翁世航