今日本土新增87例、境外移入152例創今年新高，陳時中：還未到放棄清零、與病毒共存的時間點

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增239例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為87例本土個案及152例境外移入（96例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今日新增本土個案為46例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，其中有16位是於居家隔離期間由陰轉陽。

指揮中心表示今日無論是本土確診或是境外移入個案都達到今年新高，希望大家還是多多提高警覺。

大潭電廠疫情部分，今日新增10例，基因定序為BA.2與BA.3。其中讓人比較擔憂的外包商部分（下圖B區塊），已針對900多人進行檢驗，昨日僅一人被驗出陽性，經擴大採檢過後總共增加9名，為今日最多。

Photo Credit:指揮中心

新北樹林某科技公司新增13例確診個案，不過情況相對可控。其中有10位工廠員工於居隔期間陰轉楊，另有一位是自主健康管理時轉為陽性。另外新增兩例確診分別是案23131的接觸者案23532，與案22698的家人案23383。

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台東群聚新增4例，為昨天CT值較高的案23264同住家人。另外，兩例確診案22851與23264基因定序研判與新北社區群聚相似，陳時中表示這兩條傳播鏈究竟是否為同一條、又是誰傳染給誰，還有待釐清。

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台中婚宴部分共新增9例確診，其中七例是參與婚宴本身的客人，另外兩例則是同住家人，其中一位是未到場8歲孩童。本案確診者目前累計10位，不過以居住地來看，僅有案23528來居住於台中，其他則是分散於不同縣市，以台北最多。

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另有一位婚宴確個案居住於高雄，該個案的2位同住家人也於今日確診。同住家人就讀高雄市某國小的同班師生及補習班師生採檢全數陰性。其中還有大家關注的金門首例確診個案，則是再3月29日搭機返回金門時被檢驗出陽性。

目前台中對於同餐廳的相關人員都已經進行匡列採檢，確診個案居住縣市有台北市、基隆縣、高雄市、新北市內湖區、台中市、新竹縣以及金門縣，基本上皆為參與婚宴的親戚朋友。

另外，新北社區群聚案今日新增7例確診，其中有5位是在社區採檢站被驗出。另有一位洗腎病患案23180，陪同該病患進行洗腎的兩位女兒案23496、案23497也被驗出陽性。

基隆案22595指標個案今日則是延伸出22例確診，目前基隆縣累積共91例。昨日原有一個案被列入新北群聚案，經調查後發現該確診者於基隆有足跡，因此將其改為列入基隆相關案件調查。

陳時中表示，場所A、B（請見附圖）確診個案較多，共六例；校園場所（國中、中）一例；海洋大學確診各案則是因為於酒店有足跡，因此被列入其他場所範疇；其中案23126、案23089皆於其他場所有場域足跡，所以並未列入房仲A、B、C範疇內。

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基因定序部分，今日新增六條基因定序，分別屬於場域內、警察人員、學生外拓等範疇。目前六條基因定序皆相同，之後還須持續調查判定是否與其他定序同屬一組。

指揮中心統計，今天本土新增87例包含：

集中個案，大潭電廠相關10例、樹林科技廠群聚相關13例、台東家庭群聚相關4例、台中婚宴相關9例、中和社區社群相關7例、基隆小吃店相關22例。

發散個案，中山區銀行員相關3例、松山區看護雇主案相關1例、三重業務員相關1例、永和退休女性相關1例（同餐廳）、新北萬里1例、新北三峽2例、桃園舞蹈老師相關4例、花蓮護理師1例。

另有8例疫調當中。

被問及與病毒共存的看法，陳時中表示國內還未到放棄清零、完全不篩檢的時間點，台灣現在染疫率是千分之一，與擁有兩成以上染疫率的國家還有很大的差距，兩者背景完全不同，現階段以維持社區安全為主。

至於類普篩會不會擴及至其他高風險縣市採用，陳時中指出目前先觀察基隆施行狀況如何，未來會再擬定相關規定與標準實行。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航