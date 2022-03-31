2022/03/31,
醫療

今日本土新增87例、境外移入152例創今年新高，陳時中：還未到放棄清零、與病毒共存的時間點

今日本土新增87例、境外移入152例創今年新高，陳時中：還未到放棄清零、與病毒共存的時間點
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

本土個案於今日新增87例，指揮中心表示今日無論是本土確診或是境外移入個案都達到今年新高，希望大家還是多多提高警覺。被問及與病毒共存的看法，陳時中表示國內還未到放棄清零、完全不篩檢的時間點，台灣現在染疫率是千分之 一，與擁有兩成以上染疫率的國家還有很大的差距，兩者背景完全不同，現階段以維持社區安全為主。

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內新增239例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為87例本土個案及152例境外移入（96例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今日新增本土個案為46例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，其中有16位是於居家隔離期間由陰轉陽。

指揮中心表示今日無論是本土確診或是境外移入個案都達到今年新高，希望大家還是多多提高警覺。

大潭電廠疫情部分，今日新增10例，基因定序為BA.2與BA.3。其中讓人比較擔憂的外包商部分（下圖B區塊），已針對900多人進行檢驗，昨日僅一人被驗出陽性，經擴大採檢過後總共增加9名，為今日最多。

Image_from_iOS_(5)
Photo Credit:指揮中心

新北樹林某科技公司新增13例確診個案，不過情況相對可控。其中有10位工廠員工於居隔期間陰轉楊，另有一位是自主健康管理時轉為陽性。另外新增兩例確診分別是案23131的接觸者案23532，與案22698的家人案23383。

Image_from_iOS_(4)
Photo Credit:指揮中心

台東群聚新增4例，為昨天CT值較高的案23264同住家人。另外，兩例確診案22851與23264基因定序研判與新北社區群聚相似，陳時中表示這兩條傳播鏈究竟是否為同一條、又是誰傳染給誰，還有待釐清。

Image_from_iOS_(6)
Photo Credit:指揮中心

台中婚宴部分共新增9例確診，其中七例是參與婚宴本身的客人，另外兩例則是同住家人，其中一位是未到場8歲孩童。本案確診者目前累計10位，不過以居住地來看，僅有案23528來居住於台中，其他則是分散於不同縣市，以台北最多。

Image_from_iOS_(3)
Photo Credit:指揮中心

另有一位婚宴確個案居住於高雄，該個案的2位同住家人也於今日確診。同住家人就讀高雄市某國小的同班師生及補習班師生採檢全數陰性。其中還有大家關注的金門首例確診個案，則是再3月29日搭機返回金門時被檢驗出陽性。

目前台中對於同餐廳的相關人員都已經進行匡列採檢，確診個案居住縣市有台北市、基隆縣、高雄市、新北市內湖區、台中市、新竹縣以及金門縣，基本上皆為參與婚宴的親戚朋友。

另外，新北社區群聚案今日新增7例確診，其中有5位是在社區採檢站被驗出。另有一位洗腎病患案23180，陪同該病患進行洗腎的兩位女兒案23496、案23497也被驗出陽性。

基隆案22595指標個案今日則是延伸出22例確診，目前基隆縣累積共91例。昨日原有一個案被列入新北群聚案，經調查後發現該確診者於基隆有足跡，因此將其改為列入基隆相關案件調查。

陳時中表示，場所A、B（請見附圖）確診個案較多，共六例；校園場所（國中、中）一例；海洋大學確診各案則是因為於酒店有足跡，因此被列入其他場所範疇；其中案23126、案23089皆於其他場所有場域足跡，所以並未列入房仲A、B、C範疇內。

Image_from_iOS_(2)
Photo Credit:指揮中心

基因定序部分，今日新增六條基因定序，分別屬於場域內、警察人員、學生外拓等範疇。目前六條基因定序皆相同，之後還須持續調查判定是否與其他定序同屬一組。

指揮中心統計，今天本土新增87例包含：

  • 集中個案，大潭電廠相關10例、樹林科技廠群聚相關13例、台東家庭群聚相關4例、台中婚宴相關9例、中和社區社群相關7例、基隆小吃店相關22例。
  • 發散個案，中山區銀行員相關3例、松山區看護雇主案相關1例、三重業務員相關1例、永和退休女性相關1例（同餐廳）、新北萬里1例、新北三峽2例、桃園舞蹈老師相關4例、花蓮護理師1例。
  • 另有8例疫調當中。

被問及與病毒共存的看法，陳時中表示國內還未到放棄清零、完全不篩檢的時間點，台灣現在染疫率是千分之一，與擁有兩成以上染疫率的國家還有很大的差距，兩者背景完全不同，現階段以維持社區安全為主。

至於類普篩會不會擴及至其他高風險縣市採用，陳時中指出目前先觀察基隆施行狀況如何，未來會再擬定相關規定與標準實行。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。