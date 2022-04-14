《蒙古與伊斯蘭中國》：清代「西北穆斯林大叛亂」對蒙古人究竟代表著什麼意義？

文：楊海英

第二章 蒙古人眼中的「西北穆斯林大叛亂」

一、為誰而寫的歷史？

蒙古人與穆斯林，相異的政治立場

一八六二年（清朝同治元年）春天，在陝西省中部渭水盆地的某個村落中，爆發了伊斯蘭回民所組織的民間武裝集團與漢人集團之間的衝突。漢人發動稱之為「洗回」的屠殺；回民則以受「洗回」逼迫為由，煽動群眾起事。衝突最後演變成叛亂，這場叛亂瞬間蔓延到包含新疆在內的整個清朝西北地區；換言之，就是波及到我們蒙古人現今稱為「伊斯蘭中國」的地區。

叛亂開始之初，在我故鄉鄂爾多斯高原上的蒙古各部，比其他地方都更早捲入戰禍之中。壯年男子奔赴戰場，老人小孩紛紛避難。對於這段過往，蒙古人至今仍歷歷在目般不斷傳述著。和回亂有關的蒙古人，在身為被害者的同時，也算是「加害者」的一員；之所以如此，是因為蒙古身為統治清朝的滿洲人盟友，因此從穆斯林的角度來看，至少也是屬於「鎮壓者」的行列。

事實上，清朝政府並沒有辦法發動昔日強悍的滿洲、蒙古鐵騎來鎮壓這場叛亂；因為清朝在先前的太平天國之亂中，已經陷入疲敝的狀態。這時候登場的，是像左宗棠這樣的漢人能者。被稱為「中興名臣」的左宗棠，一方面展開以「善後」之名包裝的無情屠殺；另一方面也設法分化回民內部，從回民陣營中找出願為清朝效力的人士。就後者而言，馬占鰲（一八三○—一八八六）就是代表性的人物之一。

馬占鰲為了保存穆斯林勢力而積極行動，甚至對一起參加叛亂的部分同伴揮舞屠刀，結果在清朝的西北部，誕生了由穆斯林軍人所率領的強大集團。原本只是緩慢凝聚的回民，因為叛亂與鎮壓的經歷，反而堅定地團結在一起。回亂對回民來說，無疑是一條凝聚認同的道路。

叛亂後的穆斯林軍人，在清朝政府內部獲得了與蒙古幾近同等的政治地位。

不久之後，清朝瓦解。大家都無異議認為，西北回亂是促使滿洲人王朝衰弱的原因之一。蒙古人趁著清朝滅亡的契機，開始為了完全獨立而奔走。可是隨著時間流逝，原本暫作壁上觀的穆斯林軍人轉為中華民國效忠，扮演起以武力抑制蒙古人獨立運動的角色——也就是說，為一直以來壓抑他們的漢人效犬馬之勞。

到底為什麼蒙古與穆斯林的政治立場，會如此迥然相異？

要探尋這點，有必要回顧清朝時代的回亂，對蒙古人究竟代表著什麼意義。

從外部展開的觀點——蒙古史還是中國史？

在談論歷史時，首先必須明確自己的觀點。

一九四九年，受到美國人類學者提出的涵化論與同化論影響，歷史學者魏復古（Karl August Wittfogel）以契丹人的遼王朝為例，提出了「征服王朝理論」。此後，這個理論在日本歷史學界引發了形形色色的議論；也有人將征服王朝理論投影到日本歷史上，提出了「騎馬民族征服王朝說」。

在各種說法中，包含蒙古在內的北亞各民族歷史，其歷史究竟是獨立存在，還是應該算成中國史的一部分，成了討論不休的焦點之一。這種議論不只存在於學界，也和民族關係與民族政策彼此關聯。我稱這樣的理解方式是「從外部展開的觀點」。

一九五一年，村上正二撰寫了一篇名為〈蒙古史研究之動向〉的論文。簡單歸納他的主張，大致如下。

「蒙古史研究的基本課題」之一，就是北方的遊牧社會對南方農耕社會樹立統治權，也就是所謂征服王朝的問題。要究明這個問題，首先就必須解明北方遊牧社會的內涵，也就是「遊牧是什麼」。一直以來，「狩獵—遊牧—農耕」這樣的發展階段說是許多人深信不移的，但是不管遊牧社會或農耕社會，都不是對應歷史發展階段、立基於生產技術面的產物；相反地，它們是包含全體的統合概念，也就是社會類型的概念。因此在解釋亞洲全體社會發展的特異性時，類型概念的設定會相當有效果。

村上正二把北亞的遊牧社會二分為「古代的遊牧社會」和「中世的遊牧社會」，以此來討論遊牧社會歷史變遷的進程。他分析說，古代遊牧社會因為保持氏族共同體的舊貌，因此相當脆弱；但中世遊牧社會將氏族加以解體重編，因此相當堅固。他又舉出，蒙古遊牧社在進入明清時代後邁入安定期、甚至是衰頹期，以致「對中國社會不再構成威脅」這一特徵，並強調清代蒙古史研究的重要性。按照他的理論，遊牧國家和中國王朝對立時會形成威脅，但被中國納入內部時，就會產生涵化作用。

在這之後，清代的蒙古史研究又有著怎樣的發展，在此就略而不提，但對征服王朝論的關心，則是歷久不衰。一九七三年，吉田順一針對作為戰後日本北亞史學界主要研究課題的征服王朝與北亞歷史發展，作了如下段的總結。

吉田順一認為，村上正二等日本歷史研究者「看見了魏復古理論中完全不曾注意到的傾向，也就是把征服王朝納入北亞史的發展過程中加以掌握，並將之理解成此等發展的某種歸結」。他更進一步說，無庸置疑地，日本的研究者讓吸收人類學者涵化論與同化論、並加以適用的魏復古理論妥當性得以深化。魏復古關注在異民族掌控下的中國社會文化變貌，卻沒有想到征服王朝的出現是北亞遊牧社會發展的結果；但日本研究者卻能夠將征服王朝的出現，定位在北亞史的發展進程之中。

吉田順一力陳，目前對於最終發展成征服王朝的遊牧社會內部構造仍未解明，有必要進行更深一層的研究。因此，他一邊統合戰前日本人對遊牧社會的相關調查，一邊積極對遊牧社會的實際狀況展開研究。