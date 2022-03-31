韓國SK海力士計畫「組團」收購安謀，形成台美日韓聯盟圍堵中國態勢

美國繪圖晶片（GPU）大廠輝達（Nvidia）併購半導體IP大廠安謀（Arm）告吹後，母集團日本軟銀旋即宣告安謀將赴美上市（IPO）。不過，卻遭到「安謀中國」箝制，上市計畫被迫中斷，昨（30）日，韓國SK海力士（SK Hynix）呼應英特爾（Intel）構想，再拋出「組團」收購安謀的想法，形成台美日韓聯盟圍堵中國態勢。

民族主義興起，全球供應鏈巨變

2021年疫情衝擊全球，內需產業受到重擊，而半導體產業非但未受影響，反而因為遠距辦公需求，推升科技產品銷售，使關鍵零組件——晶片呈現爆炸性成長。

根據工研院IEK Consulting預估，新興科技應用，加上各國政策助攻，半導體產業榮景可望延續，今（2022）年仍保有10.1%的年增幅，產值達6065億美元（新台幣16.9兆元）。

根據投資顧問機構KPMG報告指出，未來物聯網、5G應用以及電動汽車業對半導體的需求拉高，半導體產業將繼續擴大，72%企業領導人相信5G相關產品，將在2年內成為收入成長的動力。

在這樣的趨勢下，誰掌握了半導體技術、原料甚至是通路，則能夠在各大產業上遍地開花。早在疫情前，美中已經開始爭奪國際霸權，兩大陣營拉黨結派，疫情下的「晶片荒」加劇了兩陣營的對立。

KPMG強調，目前半導體產業領導人多認為，民族主義/屬地主義下的供應鏈對企業主造成挑戰，這包含了：跨國租稅協定、邊界貿易協議、關稅、法規及國家安全等議題，增加應鏈管理的複雜度。

美國GPU大廠輝達，收購IC設計大廠安謀失敗

安謀是一間半導體IP公司，隨著科技躍進，產品的晶片設計複雜度和成本大幅提高，使半導體分工變為更精細，IP產業趁勢崛起，安謀於近年站穩腳步，靠著授權集架構、微處理器和圖形核心，賺取授權費（royalty）。

安謀作為半導體產業最上游，把持大量的關鍵技術，各大廠為了取得下一世代產業契機，紛紛向它拋出橄欖枝，如果能夠成功併購，對IC設計業者來說，有助於大幅降低半導體設計成本。

其中，美國繪圖晶片（GPU）大廠輝達最積極。不過，英國《金融時報》報導強調，該筆高達400億美元（新台幣1.1兆元）的交易，因為壟斷疑慮受到英國和歐盟等的監管機構否決。

各國已經不再以成本作為最大考量。台經院研究員暨總監劉佩真告訴《自由時報》，美中科技戰前，多家半導體希望整合資源，提供客戶一次性解決方案，導致併購金額不斷創高，而科技戰後，國際氛圍走向「保護主義」。

尤其在這2年的「晶片荒」，以及和地緣政治的動盪下，半導體儼然成為重要戰略資源。他強調各國政府必須掌握每一生產環節，不會輕易出售國家內具有競爭力的公司。

迴避產業壟斷疑慮，韓國SK海力士再拋「組團」收購安謀

面對各國保護主義興起，全球第2大記憶體晶片製造商SK海力士表示，有意和其他公司組成企業聯盟，共同收購英國半導體設計商安謀，迴避當地監管單位壟斷的疑慮。

3月30日，韓國《先驅報》報導指出，SK海力士執行長朴正浩（Park Jung-ho）表示：「安謀在國際半導體生態系中的角色極為重要，這個生態系不允許單一實體獨占收購這家公司後的所有好處。」

除了SK海力士拋出這類想法外，英特爾（Intel）2月也曾表示，願意加入收購安謀的聯盟，其執行長基辛格（Pat Gelsinger）更早在輝達收購案破局後，開始和其他公司洽談組成聯盟事宜。

工業局告訴《關鍵評論網》，日前為了強化國內半導體產業連結，已經和安謀進行合作，打造一個IC設計平台。另外，工研院電子與光電系統所所長吳志毅也強調，IP授權金常導致，IC設計公司不堪負荷，導致新構想無法進入產業化階段。顯示IP授權金相當重要。

半導體IP併購結盟：檯面下政治角力洶湧，美台日韓圍堵中國

國內IP設計大廠創意業內人士強調，安謀掌握智慧型手機多項專利，並且在自動駕駛還有網路通訊上擁有優勢。2020年，安謀商業模式成功後，陸續向下游廠商調整授權費用，議價能力相當高。

根據當時《路透社》引述2位消息人士指出，調高授權費用，恐導致部分客戶的專利許可費用呈4倍增長，許多業者在權衡下，仍持續使用安謀的專利，否則在產品上將落後競爭對手。

面對半導體產業的變化，北京當局除了在半導體原料上擴張，也在上游IP下足苦心，例如2018年積極透過合資的方式取得安謀技術，利用市場優勢與其合作，成立「安謀中國」。本來安謀欲透過中國，拉抬獲利，如今反受制於北京當局。

先前英國《金融時報》報導直指，在輝達收購安謀案告吹後，安謀打算赴美上市，已經遭到安謀中國發起訴訟戰的阻礙。而安謀主管對外坦承，中國部門「管理混亂」的問題需要解決。

根據過去財報，安謀中國占總營收20%，但是報導稱安謀中國財務不透明，加上屢次發起訴訟戰，也讓在美IPO變得更棘手。安謀共同創辦人及前總裁布朗（Tudor Brown）坦言，安謀中國情況從任何角度來看都是「一團混亂」，如果營收無法透明，否則根本無法上市。

創意半導體業內人士指出，目前SK海力士拋出組團收購安謀，多由美日韓業者主導，間接排除了中國業者，未來檯面下的政治角力，可以從聯盟的組成看出端倪。

如今，韓國SK海力士拋出共組聯盟的消息，外界特別關注美國英特爾、日本安謀母集團軟銀，以及安謀中國的下一步，再加上台灣晶圓製造的優勢，預計將成為未來美台日韓中，乃至於全球半導體產業的重大轉折。

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核稿編輯：翁世航