曹興誠覺悟到「兩國論」才能保台，突顯陳水扁20年前的「一邊一國」其實頗具遠見

文：黃澎孝

汪浩前天傳給我，他和矢板明夫連袂訪問陳水扁前總統的YouTube影片。

其實，2000年總統，我是支持宋楚瑜的。後來，我還成為親民黨創黨發起人之一。對於陳水扁嘛，自然是「視若寇讎」的囉。

一轉眼，20幾年過去了，白雲蒼狗，世事多變，唯有無情的光陰，嚴酷地檢視著過往政客的是非功過⋯⋯。但是，20多年後的今天，透過汪浩和矢板明夫對陳水扁的訪談內容，讓我對陳水扁前總統卻有了「不以人廢言」的特殊觀感。

這集題為：「統派瞎掰九二共識；阿扁堅守一邊一國」的訪談內容，主要是阿扁總統講述2000年，他剛當選總統之初，曾在李登輝時代擔任陸委會副主委的蘇起，跟他提起兩岸之間存有所謂「一個中國各自表述」的「九二共識」。

陳水扁對於「一個中國」格外「感冒」，直覺「一中」會讓台灣喪失主權。因此，他花了幾個月時間，來查找「九二共識」的檔案。結果，翻遍了總統府皆一無所獲。他還去請教海基會董事長辜振甫，也詢問了1992年代表台灣主談的許惠祐，得到的答案都是否定有所謂「九二共識」的存在。

後來，蘇起自己也不無得意的承認，「九二共識」是他「創造」的名詞。但是，這個名詞後來卻變成了一個「九二共識」，兩岸各自表述的現象。就中共而言，起先他們也不承認有所謂的「九二共識」。但是，在國民黨言之鑿鑿之下，中共也順勢接受了這個蘇起創造的名詞。但是，中共卻把「九二共識」定義為「兩岸同為一個中國」的「共識」。

國民黨方面，起先雖然一再強調所謂的「一中各表」，但是，在2015年11月7日的馬習會上，馬英九的致詞內容中，提到「九二共識」時，卻是這麼表述的：

海峽兩岸在1992年11月就「一個中國」原則達成的共識，簡稱「九二共識」。

換言之，在馬習會的關鍵場合中，馬英九當著國際媒體的面，把所謂的「一中各表」拋棄了，只剩下所謂的「一個中國原則」。從此，有了馬英九的背書，中共更振振有詞的說：「九二共識就是一個中國」。於是，台灣的主體就被國共兩黨的話術給抹殺掉了。

另一方面，自從2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭，引起舉世震驚後，蘇起更到處演講，大力推銷他創造的「九二共識」。並把海峽兩岸關係的緊張，歸咎於蔡政府不肯接受「九二共識」，並提出中華民國與中華人民共和國互不隸屬的「兩國論」，來挑釁中共所造成的。

蘇起並恫嚇台灣人民，如不接受「九二共識」，台灣將陷於今日烏克蘭的悲慘局面。這就挑起了聯電榮譽董事長曹興誠的強烈不滿。曹董事長著文指斥蘇起創造了「九二共識」，騙人說一中可以「各表」。但是2019年中國國家主席習近平卻說「九二共識就是一國兩制」，根本不提什麼「各表」。曹興誠直言：

失掉了各表，中華民國就消失了，九二共識也就成了台灣向中共投降的共識。

曹興誠說，如果大家認為台灣海峽兩岸只有一國，認為台灣不是獨立的國家，中國則可以宣稱兩岸爭議是內政問題，就可以阻止外國干預，關起門來對台灣人肆意凌虐。因此，曹興誠說：

真正能為台灣帶來長遠和平的，是李登輝和蔡英文提出的「兩國論」。

Photo Credit: AP / 達志影像 時任總統的陳水扁，攝於2003年

曹興誠這番直白的論述，引起了社會各界非常熱烈的關注。但是，李登輝的「兩國論」具體的內容，始終未曾公佈；對比陳水扁前總統20年前，以群眾的語言，將諱莫如深的「兩國論」，簡化為「一邊一國」，倒是讓人朗朗上口，一聽就明白了。

換言之，對比陳水扁20年前所提的「一邊一國」，曹興誠覺悟到「兩國論」才能保台，可說是「遲來的覺悟」。但是，另一方面卻也凸顯出陳水扁實在是一個腦筋很清楚，而且還頗具遠見的政治領袖。

螢光幕上的陳水扁，雖已不復當年的意氣風發。但是，談起台灣，說到政治，昔日的台灣之子，不免讓人份外感到「青山依舊在，幾度夕陽紅」的人世滄桑⋯⋯。

看完汪浩這集專訪陳總統的YouTube ，就我個人而言，不知不覺地，對阿扁的是非功過竟已釋懷，心中泛起的只有深深的祝福。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航