WEBZEN PC MMORPG 奇蹟世界 經典，第一次更新《火龍谷》

WEBZEN對「奇蹟世界 經典」進行了維護並更新了「火龍谷」新地圖，高階副本「水之試煉」，提高等級上限，還有4階新裝備等新的遊戲內容。

此次更新的主要內容為活火山熔岩氾濫的「火龍谷」地區。只能在「奇蹟世界 經典」能體驗的新地圖，新增5個野外地圖首領和攻堅戰首領，還有新增的龍騎士團長。在新的野外地圖和副本，能獲得4階新武器和防具還有各種翅膀材料等道具。

60級過後，還能進入血色之塔的高階副本-水之試煉。

此次更新還提升了等級上限，等級上限從原先的60級提升到了80級。為了迎合角色等級上限的上調，武器、防具還有項鍊等特殊首飾能挑戰4階強化。

WEBZEN為了紀念「奇蹟世界 經典」的首次更新，準備了各種活動。

到4月 13日為止，每天的特定時間經驗值獲得量增加30%，還準備了根據完成副本的次數能獲得相應獎勵的「AC 活動」。到4月 28日為止，還將進行「80級達成獎勵活動」。

「奇蹟世界 經典」通過公司的全球官方主頁webzen.com，能免費下載遊戲客戶端，並使用webzen.com賬號能登入遊戲。為了讓各國玩家們，能用當地語言進行遊戲，此次國際版遊戲裡支持中文(繁體/簡體),韓語, 日語, 英語等多種語言。 日後，我們會繼續擴大遊戲服務國家和語種。

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