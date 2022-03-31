調查：家長育兒仰賴「3C保母」，台灣幼兒使用3C比率超過9成，3歲每天盯螢幕逾2小時

（中央社）台灣師範大學和親子天下今（31）天公布一項調查顯示，台灣3到5歲幼兒有9成會在家使用3C產品，年齡越小使用時間越長，其中3歲幼兒平均每天使用達2小時17分鐘。

衛生福利部國民健康署建議，3到4歲兒童每天使用3C產品（電腦、通訊、消費電子產品）不超過30分鐘，4到6歲不超過1小時（用眼30分鐘要休息10分鐘）。然而，台灣家長卻常常依賴手機、平板電腦等「3C保母」安撫孩子，導致使用時間遠超建議標準。

台師大透過「台灣幼兒發展調查資料庫」，以3到5歲學童共1732份樣本分析，今天與親子天下一同在台北發布研究結果。人類發展與家庭系教授張鑑如指出，台灣幼兒使用3C比率超過9成，年齡越小使用時間越長，3歲平均每天使用2小時17分鐘，4歲1小時59分鐘，5歲1小時36分鐘，與入園（幼兒園）比例有關。

調查顯示，社經地位低的幼兒，使用3C時間也較長，其中低社經地位的3歲幼兒，每天使用更達3小時2分鐘。

張鑑如表示，幼兒使用3C越長，親子互動時間就越低，對認知、語言、社會、情緒、身體動作和整體發展狀況都呈現顯著負向關係。調查顯示限制1小時內，幼兒發展最佳，建議親子增加共同參與活動，包括遊戲、共讀、吃飯、講話等，緩解3C的負面影響。

張鑑如也建議政府在親職教育課程中，應納入幼兒3C主題，並強調「陪伴」的重要性，「再忙也要抽出時間陪孩子。」如果平日實在太忙，假日也要盡量抽空，尤其「親子共讀」更是好處無窮，從0歲就可以開始，能有效促進幼兒認知發展、社會情緒能力，還能鞏固親子關係，降低產後憂鬱。

職能治療師黃彥鈞表示，幼兒過度使用3C最易影響注意力，上課時難以專心；再來是情緒問題，易與同儕衝突；睡眠也會受影響，半夜才睡的大有人在。他也提到，影片、遊戲易使學童誤解打人不會痛和受傷，在現實生活中出現攻擊行為，把周遭用品當成武器，最嚴重的甚至會喪失現實感，無法分辨現實和想像，把人都當成喪屍。

台師大教育學院院長陳學志表示，3C是當代的議題，「以前不離不棄是夫妻，現在不離不棄是手機。」成人不能使用手機都容易焦慮，更何況是幼兒，希望各界重視此議題。

後疫情時代育兒模式的轉變：幼兒使用3C比例增加

除了使用3C的時間變長，疫情過後兒童使用3C產品的比例也提升許多。家長除了不敢帶孩子出門遊玩，也擔心與其他小孩接觸恐提高染疫風險。因此，孩子沒有玩伴、遊戲時間也逐漸減少。

根據兒福聯盟《2022育兒現況暨疫情後親子遊戲趨勢調查》，兒童玩3C產品的比例從6.5%上升至19%；玩家用遊戲機的比例從2%上升至9.5%。相較於2020年的調查結果增加了3倍以上，孩童出門接觸世界的機會正在逐漸被3C或家用遊戲機取代。

3C產品影響幼童心智發展

倫敦大學認知心理學教授提姆．史密斯（Tim Smith）曾經表示，對於剛出生的嬰幼兒來說，學習如何控制注意力、忽略外界的干擾十分重要，這些能力會成為孩童日後學習生涯的關鍵。研究更指出，經常使用觸控式螢幕的孩子，比起同年齡沒有使用或低度使用的其他人更容易分心、不能專注。

聯合國兒童基金會（UNCEF）也指出使用螢幕會降低衝動控制能力。兒童日常需要一點無聊、空閒的時間來讓他們學習應對挫折與控制衝動。經常接收3C帶來的刺激，可能會讓孩子忘記如何依靠自己或是別人來進行娛樂。這將導致他們感到挫折，更有可能阻礙他們的想像力與動力。

此外，螢幕使用也會影響同理心。沉浸在數位的世界中，將會限制幼兒看臉色與社交的技能，這兩項對於同理心的培養至關重要。此外，面對面的互動也是幼兒可以學習以及理解非語言暗示的唯一方式，若長期使用螢幕會降低他們解讀人類情緒以及控制挫折容忍的能力。

兒福聯盟建議，為保障兒童遊戲權，除了要有充足且安全的硬體設施空間，同時也要有玩伴，家長每天可以安排至少一小時陪孩子一起共玩，增進親子互動，避免學齡前兒童過度接觸3C產品，影響孩子的行為、認知、社交表現。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航