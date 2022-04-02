人生發展或許就像一個漏斗

在3月11日和杰寧 (香港著名電視節目主持及心理輔導學家）在Zoom舉行的一個關於心理學課程及事業發展講座中，杰寧有一張Powerpoint slide 令我印象頗為深刻。她將人生的職業或志向發展比喻成一個漏斗。漏斗的形狀由闊至窄，就像每一個人找出人生發展路向的方法，都是由闊至窄。

找出人生發展的路向從來都不容易，無論你正在是臨近畢業的大專生，或已在職場上打滾了六、七年正在處於瓶頸位的上班族，都會時常被一句話困擾

我究竟想走怎樣的人生路？我的目標是什麼？

要如何幫助自己解答這個問題呢？我想有兩點需要多加留意

找出人生路向是要用行動輔助（基本上想做什麼事，想解決什麼問題都需要有行動），只在抱怨我不知道人生有什麼意義並不會為你找出意義。 有什麼行動可以去做呢？只要是可能去開闊你的視野、增廣你的見聞、深化你的內涵、擴大你的知識面及人際網絡的東西都可以做。在心理學有個詞語叫做角色實驗（role experimentation)，其實都是說嘗試更多角色、體驗更多人生面向及從經驗中反思。這裡所說的全是動作，不是空想。這些動作包括閱讀、學習、參與不同種類的工作（受薪或義務）、廣交助你成長的朋友、獨處反思等。多做這些動作未必能在短時間助你找出人生目標，但當你在尋找目標的道路上不斷作出行動，每個行動都像一顆種子一樣，千百顆種子慢慢會交織在一起，令你的人生目標及方向受到召喚。

所以，尋找目標的第一步要「闊」，就像漏斗的開口一樣。要怎樣做到「闊」，就是要不斷有所行動，不斷地尋求接觸新事物、新朋友、新知識、新想法的機會。在這個過程中，你必需要保持心態十分開明（open mindedness)，絕不能固步自封、思想定型及偏激。當你每天都把握機會，擴開心胸去接受新經驗衝擊時，這些經驗會不斷將你升級及推向找到目標的道路。當你接收到足夠的經驗衝擊，加上透過不斷的反思，慢慢某幾個人生發展方向就會在你的心中萌芽。一個萌芽的想法如要綻放的話，需要的只有醖釀的時間而已。

這就是一個由「闊」至「專注」的漏斗過程。

一旦達至「專注」的「窄」位，代表你已經找到了自己的人生意義感，你將像核動力潛艇一般，自己推動著自己不斷前進，把這個人生目標做得更「專」更「窄」。當「窄」到一個盡頭時，人生漏斗的通道又將會慢慢變「闊」。

為什麼會這樣說呢？

因為當你將人生目標做得「專精」，你的技術、知識影響力必然逐漸巨大。這個時候我們不妨將這些影響力轉移回更大的世界之中，而不是只在你自己的專業領域。將影響力重新轉移回到各種人群、階層及各個社會面向，用自身的影響力放射回社會之中，用自己所能及之力貢獻社會，讓社會變得更好。而這就是所說的由「窄」變回「闊」的人生後半段的漏斗進程。

很多年青人（包括我以前都是）覺得前路迷惘，缺乏人生方向感，能幫助自己的其中一個方法就是把自己的生命漏斗擴至最闊，當中需要的是廣闊的心胸及堅實的行動力。

你又準備好迎接這個挑戰了嗎？

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者網頁。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin