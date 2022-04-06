【圖解】全家便利商店邁入第4000間！40件好事全都報（上）

鮮明的藍綠白色招牌，24小時不停歇的為社區點亮，進入店內便響起耳熟能詳的歡迎旋律，空氣中不是瀰漫著淡淡茶葉蛋香，就是便利商店店員忙著煮咖啡的提神香氣。這裡是佈及全台灣大街小巷的生活補給站，也是消費者永遠無法忘懷的「全家就是你家」。

全家便利商店，這間源自日本跨國便利商店的品牌，自1988年來台深耕至今，在版圖小巧的台灣仍能開拓龐大的市場需求，如今已要迎來第4000店。展店數達到新的里程碑，也意味著全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求，甚至回饋社會的行動，皆成績斐然；全家究竟做了哪些好事，能夠維持強勁競爭力，持續扮演消費者最佳的生活夥伴？一同細數全家曾做過的40件好事，見證全家坐擁4000店的堅強實力。

好吃篇

民以食為天，全家致力於推出平價超商美食，且不定期針對熱門美食改版升級，沒有最好吃、只有更好吃，全家40件好事，就從如何撫慰消費者的胃與心靈開始。

全家美食與時俱進，因應市場口味變化調整。如：2021年私品茶推出全新仙女紅茶系列，採用新型萃茶技術萃取茶湯精華，納入甜度調配出完美比例，再使用-30度C急速冷凍封存茶香，鎖住仙女紅茶復古口感，尾韻回甘而順口。又或是Let’s Café經典咖啡2.0的推出，調整配方風味與製程，保留消費者喜愛的經典醇厚香氣、但讓尾韻優雅不苦澀，淬煉出符合現今咖啡浪潮的全新便利商店咖啡，讓Let’s Café 的咖啡時光體驗更加美好。

此外，全家身為消費者的「三餐救星」從不馬虎。像是年銷售額可達億元等級的熱銷美食「全家歐姆蛋系列」，滑順可口又營養，一年銷售數量即可疊出410座101大樓的高度。美食口味不止步，為了打造百吃不膩、用料實在的義大利麵，全家再嚴選日本製粉義大利麵麵體，加大食材份量（蛤蜊、雞肉等）並精進口味層次，再創熱賣經典。

值得一提的還有，全家各項米飯類鮮食皆採用100%國產一等、特等米，以行動支持在地農業，大量使用國產履歷蔬菜、台灣豬肉，鮮食商品等，無論是生產、配送或陳列階段，皆極力保持在鮮度最佳化的溫控下，確保消費者能享用安心的優質美味。

好酷篇

除了調整配方，打造經典全家限定美食，全家也積極與超人氣品牌聯名，或是導入一般便利商店所沒有的飲食服務，帶給消費者充滿驚喜的超商美食饗宴。不只享受美食的體驗更多元、更有趣，全家也不忘把關食品安全與健康營養，唯有為消費者設想更多、做得更多，才敢稱自己夠酷。

例如：全家首創便利商店現做霜淇淋，佈機2000店，Fami!ce堪稱全台最大霜淇淋連鎖店，為消費者帶來一次又一次驚嘆的美味與視覺饗宴。全家也導入了400店的「玉美蔬菜」，銷售來自台灣在地農友栽種的有機、優質農產品，將產地直送的新鮮健康送給消費者。而為了讓消費者享用熱呼呼的現烤點心，全家設置「微現做」熟食區，推出每日限量的現做西點，暖口又暖心。

又或是接軌時下食尚潮流與台灣人最愛的便當品牌，推出都會輕食系餐盒「享吃便當」、花東好米「悟饕池上飯包」、經典「台鐵便當」、料好實在又高CP值的「𡘙𡘙師傅便當」等，讓各地消費者都能大飽口福。

甚至，榮獲米其林星級評鑑的鼎泰豐、山海樓、日本定食類連鎖餐廳第一品牌大戶屋、日式人氣名店屯京拉麵、法蘭西亭、燒丼等，都能在全家享用到。全家也與永豐餘生技合作開發名廚饗宴，導入法國優質冷凍生鮮Picard，以及與百萬YouTuber古娃娃聯名甜點系雪糕，打造多元特色聯名攻陷消費者味蕾。

除了新奇美味，全家也照顧到消費者的食安與健康，推出雙潔淨認證的匠系列皇后土司、新鮮麥土司、小麥胚芽土司等，以及增肌減脂必吃的健康志向「營養師健身系列餐盒」。此外，因應近年來掀起的蔬食餐飲潮流，全家也為喜好蔬食者設想，與知名蔬食餐廳上善豆家聯名推出多款鮮食，以及自有品牌商品「FamilyMart Collection蔬果拿鐵」，並於App推出蔬食地圖，帶給消費者更多元養生、滿足各種餐飲需求的飲食選擇。

更受歡迎的還有，為了提供消費者最懷念的媽媽味，全家「媽媽煮藝」系列提供快速方便又安心美味的料理，且不定期與名店名廚合作，拓展更多即食料理的新選擇。

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