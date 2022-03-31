香港晚報：職工盟被搜，4人助查

1）職工盟被搜4人助查

警方搜查3個職工盟辦事處，職工盟前主席黃逎元、前副主席鄧建華及前司庫鍾松輝亦被警方帶走調查。而正在獄中服刑的職工盟前秘書長李卓人，亦被要求助查 。《01》引消息報導，職工盟涉嫌未有根據《社團條例》警方提交資料，警方向法庭申請手令搜查職工盟。

上月警方根據《社團條例》要求職工盟現任及前任執委提交組織運作、過往活動、收入來源及開支等資料。黃迺元、鄧建華、鍾松輝、前組織幹事王宇來和石姵妍，上週到警察總部遞交回覆。

職工盟於去年9月宣布解散，當時黃迺元指有成員在過去兩星期收到訊息，感到如組織繼續運作，將面對人身安全威脅。

職工盟解散後，保安局曾指，一個組織及其成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何涉嫌違反《國安法》及其他香港法例的組織及人士。

2）港府或推全民快測

特首林鄭今早在疫情記者會提到，即將向市民派發含快速測試的大量防疫包，可利用此工具於短時間內以快速測試了解本港的感染情況。記者追問是否要求全民強制快測、有否罰則，林鄭未有正面回應，只稱「好快會同大家講」。但她指，政府近日提高違反強制檢測的罰則，與將來推行全民檢測無關。

林鄭表示，近日疫情雖有下降趨勢，但下降幅度不算快，仍然需要密切監察。被問到確診數字回落，是否推行全民檢測的時機，她表示，全民檢測應在疫情的開始時或尾聲推行，直言「未去到當時講全民檢測嘅最佳時間」。

3）傳林鄭多做特首一年

特首選舉提名期只剩下3天，至今未有具潛力的人馬宣布參選。《明報》今日專欄文章，指建制圈傳出現任特首林鄭或會「多做一年」。而林鄭近日對爭取連任的回答仍是不置可否。

文章指，「林太再坐一會」的說法，曾在第五波新冠疫情爆發前曾在建制派圈子傳過一次。綜合分析，林鄭繼續做特首的可能方法包括：林鄭透過選舉連任，但一年後離職；人大押後選舉，林鄭延任；另《基本法》有條文指可「協商」產生特首。

不過，文章也指「林太多留一年」說法「邏輯不對」，因近日香港政圈也傳出建制派核心4月3日提名期開始首日要留港，「若選舉繼續，就不會讓林太延任」。另外，文章指也有人認為香港被林鄭班子搞成「爛攤子」，若她留任一年，一年後局面可能更「爛」、更難收拾。也有說法指林鄭本人也未必想留任。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex