聯合國SDGs的17大核心目標，哪些可以作為地方創生的共同語言？

文：王先棠

「SDGs」（Sustainable Development Goals，聯合國永續發展目標）近來在新聞報導、機關報告中頻繁出現。各行各業，從政府、企業到校園，彷彿考試加考一科，必須加緊補修功課，開始認識SDGs的17大核心目標、169個細項目標，跟組織及個人有何關係。

但是，「永續發展」四字包山包海，大小指標令人眼花，背後蘊含價值抉擇、實務作法的討論，「秒懂」不易，更何況要在工作上運用自如。有鑑於此，台灣觀光地方創生協會從今年三月開始舉辦系列活動，希望引領大家一起認識地方創生「絕對用得到」的SDGs。

「SDGs不是給你一本新書，要你從頭學起」

「2015年SDGs的出現，不是一種新概念的誕生，而是統整各個不同社群本來就在做的永續發展工作，建立彼此共通的語言。」

3月5日系列活動首場，我們邀請到觀創會來自學界的監事、成功大學法律學系王毓正副教授，針對「為什麼要永續？永續發展目標教我的事」做分享。

王毓正對環境法學有專精，常為政府單位提供環保、水下文資、新創產業法規調適等諮詢，也密切關注台灣農業、觀光產業的發展。他說，機緣巧合，演講之前，知名泰雅族作家瓦歷斯．諾幹的一個問句提醒他：「永續發展」把「永續」與「發展」兩個概念擺在一起，豈不矛盾？

「永續」一詞，大家琅琅上口，常指人類與環境生態「永久持續」共生共存。而落實之道，在於滿足我們這一代人需求的時候，不損及下一代人滿足他們的需求。不過許多人心中的「發展」，是建立在戰後「科學不斷進步就是發展」的思維上，卻未思索：一直進步就是發展嗎？不顧自然這人類賴以生存的大地之母，一心追求進步，算是發展？努力讓環境裡各個要素達成平衡，甚至維持現狀不惡化，不算發展？

話說回來，討論「永續」與「發展」能否並行不悖，關鍵或許不在於我們選擇「前進或後退」，而是人群生存、自然生態兩者如何達到平衡。

「別陷入前進、後退的排名迷思」

王毓正指出，2002年頒布施行的台灣《環境基本法》第4條規定：「國民、事業及各級政府應共負環境保護之義務與責任。」SDGs的目標17，正是「建立夥伴關係」，等於提醒我們去思考，法律制定了多年，公私部門之間的相互合作是否足夠。

現在台灣有行政院版的SDGs報告，各地方政府也陸續發表永續發展「自願檢視報告」（Voluntary Local Review，VLR）。一旦某個縣市要做，其他地方也不落人後，以SDGs相關指標檢視施政成績。只是政府做了許多SDGs主題的資料彙整，甚至贏得相關評比獎項，民眾或地方創生團隊不一定知道，也不知從哪裡參與介入。

王毓正以成大在英國《泰晤士高等教育特刊》2021年「世界大學影響力」排名台灣第一為例。這個排行榜恰是以大學在SDGs各目標的表現為依據。地方創生工作導入SDGs概念，跟大學接受SDGs國際評比，有互通之處。

王毓正說，大學推動永續發展工作，不單是滿足別人設定的績效指標，更重要的是顧好基本盤、增進自身能力，最後既能符合指標要求，也能為在地乃至世界有貢獻，水到渠成。「跟上SDGs的討論，但不要陷入排名高低的迷思。要想到你在做的努力，別人也在做，有對話的共同語言，有利彼此合作。」

王毓正比喻說，初入門認識SDGs，不妨把17個核心目標看成「九九乘法表」，我們可以熟悉它，內化成自己的知識。至於169個細項目標及相關指標，則可視為條目眾多的字典或六法全書。若有人對於各個目標細節感興趣，可進一步查詢，深究可以做到什麼程度。

17個核心目標已經不少，可能有人還會問：追求永續發展，只能有17項目標嗎？

其實行政院版「台灣永續發展目標」，就把「逐步達成環境基本法所訂非核家園目標」納入，當作第18項，與聯合國版本有別。

此外，國際間也有人倡議說：追求永續發展，該為數位科技時代建立新的「社會契約」，讓數據、知識、言論的自由流通，不受掌握科技的少數集團控制，以促進公私部門合作與創新，營造公平正義的數位發展環境。換言之，SDGs可在數位發展方面著墨更多。

作者提供

因此，王毓正強調，個別國家或區域可以自行斟酌，在永續發展計畫納入不同指標，或選擇想額外倡議的永續發展議題做討論。

「把問題切割，反而找不到答案」

從1972年斯德哥爾摩環境宣言（Stockholm Declaration）、2000年MDGs（聯合國千禧年發展目標）到2015年SDGs，我們對永續發展的視野持續調整。

各國針對社會、環境議題的思考、共同致力的目標，也從比較專注克服開發中國家的發展侷限，變成更加重視已開發國家應負起共同解決問題的責任。

無論我們要根據社會、經濟、環境三大面向，或是5P概念（人People、地球Planet、繁榮Prosperity、和平Peace、夥伴Partnership）來把SDGs做分類，都不該忘記SDGs目標的大原則，包括了普遍性、不遺漏任何人（Leave no one behind），必須與多元利害關係人建立夥伴關係等。

例如我們可以去思考：數位通訊科技一直進步，手機提供的便利，讓多少過去興盛的行業被迫消失。如果很多東西因此消失，我們願意做什麼，保留過去的優點，或讓那些看似落伍、逐漸消失的行業有新風貌？