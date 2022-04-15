《翻轉未來的人》：韓國若不重整秩序會變成「野雞共和國」，到處充斥著沒必要的閒話

文：郭禎秀（곽정수）、徐廷珍（서정진）

大韓民國是什麼野雞共和國嗎？

賽特瑞恩受到許多政府機關的調查。

你可以想成，2018年除了選舉管理委員會之外，全部都找上門來就行了。選管會那邊是因為選舉時我人在國外，所以沒有接受調查（笑）。現在除了（把調查）當作日常，也沒其他出路了。

文在寅政權上台後，我在三年期間受到公平委員會調查四次、國稅局調查五次、檢方搜查兩次。金融監督院正在調查三家旗下公司十年份的資料，從政權上台直到現在都是，調查的人員還多過我們接受調查的員工，真的是瘋了。仔細一看發現是誤會，就應該趕快脫手，但現在還死抓著不放，硬要找出東西。

沒人會對（調查）錯誤負責，一副錯了就算了的樣子。我們負責處理調查的一個幹部，可能是壓力累積，現在在跟癌症對抗，我這老闆該要多氣啊？但我還是忍了。

雖然賽特瑞恩公司在韓國，但韓國並不是我們的市場。我們公司沒有從韓國得到投資，傷痕卻都在韓國造成的。在海外做生意很講求信譽，而製藥公司最重要的就是誠信。說我做假帳，不就代表我是沒有誠信的企業嗎？如果發布這種質疑誠信的內容，我們就必須跟各國的醫療當局解釋，只有競爭企業會覺得開心。現在企業家也沒辦法做些會被誤會的行為，政府調查與蒐證的方法應該改一改。要以國家利益為中心來思考一切。

政府機關的調查應該有理由吧？

我拿公平委員會當例子好了。他們來調查，問為什麼，卻不說理由。他們說不是受上面指示來的，似乎是收到檢舉跟投書才來的，以前還會給個辯解的機會。我們旗下有化妝品公司，下面都有代理商。最近代理商如果生意不好，就會跟公平委員會申訴，說我們耍大牌。

現任政府上台後被調查了四次，沒有一次有結果。如果投訴的內容不是事實，投稿的人就是誣告罪。那應該要告訴我名字，卻都沒說。由於反覆發生，所以合約到期的代理商如果同意，就一律結束代理。每次接受調查時都要找法律事務所，一次就好幾億，誰來承擔這個損失？這不只是韓國企業碰到的事情。調查要有原因，難道就不該有實際效益嗎？企業要改變沒錯，但審查機關的方法也要革新。

其他企業怎麼說？

完全反政府，我甚至還得請他們自制一點，連全羅道的企業也這樣。政府沒有指揮塔台。調查發現檢舉有錯就應該承認，但完全沒有。如果是調查人員的問題，那局長就應該介入。他們都不做自己該做的事。有啟動的按鈕，結果沒有停止的按鈕？一點長官的領導力都沒有。（做了調查）不是應該要快點下結論嗎？他們開口說話時，只會強調要「公平經濟」，也不說調查結束了沒。國家機關的組織被弱化，組織的定位線非常模糊。

企業可能會很不滿，但說國家機關組織崩壞，會不會太過了？

以法庭為例。法院院長的作用，應該是讓法官後輩們做出正確的審判，但聽說，院長真的無事可做。不能好好打招呼，也不能發表意見。如果去找院長聊聊，就會知道他們為什麼想離開（法院）了。說自己像是住在後屋的老人。法院組織崩壞了，這樣總統有辦法控制檢方嗎？檢方的領導機關也無法控制一般檢察官，檢察總長只是組織的擋箭牌。雖然可以下指令，卻不能控制搜查──這種現象持續下去就會成為混亂。

崩壞的組織很危險，理應得到國家服務的國民會生活不便，於是開始反政府。政府如果沒辦法控制檢方，就是所謂的跛腳鴨現象（lame duck）。否認也沒用，如果審查機關擺脫了政府控制，那他們就無所畏懼了。

我跟其他企業家說，「該不會是總統或青瓦臺下令的吧」，就會被挖苦說「又不是共產黨，你都這樣了還不清醒啊。」這還叫國家嗎？文在寅總統感覺很善良，所以我一直在忍耐，但忍耐不能解決，崩壞的組織必須重建才行。

過度民主跟獨裁一樣糟糕

你覺得國家機關組織崩壞的原因是什麼？

過度民主是很大的問題，跟獨裁一樣糟糕。報社記者可以自由撰寫報導，編輯負責人想法不一樣的話可以踩煞車。不這樣運作，組織就沒有意義。（國家機關的）自我審視體制崩壞。廣場的力量要很自制，沒有國家是靠廣場民主主義（編按：象徵透過集會等活動表達民意）成功的。

所謂的廣場民主主義很容易（去街頭），卻很難讓他們坐在自己的位置。不知從何時開始，我們國家變成揭密共和國了，雖然有正面作用，但負面作用也越來越多。這是成熟之路的必經階段，但不能拖太久。現在應該思考如何統一社會觀點，創造以國家利益為核心的實用主義政治文化。

法國馬克宏總統這麼說：「這樣下去，法國將會滅亡。該要加重稅金，政府給的要減少。我不再執政也無妨，錯的就是錯的。如果不能再執政，掌權的可能會是共產主義或極端納粹主義。不是算不出來，就無條件說好。」在法國，示威隊伍會被軍隊攔下，裝甲車還一字排開。如果見到國務總理和部長，就會知道他們對示威沒興趣，據說是因為只要關心了，就會沒完沒了。

他們的立場是，就算是有人示威也不能放棄政治。韓國也應該觀察，看自己比OECD會員國好的有哪些、不好的有哪些、環境上的不足又有哪些，再重新布局。我們是國防跟安全絕對弱勢的國家，如果要克服，就應該以經濟為中心打造一個富裕國家。社會輿論的分裂是國家最糟的事。社會輿論應該統一，但問題是找不到突破口。所以一想到韓國的未來，我最擔憂的就是過度民主。我們必須團結一致、建立秩序，不然就會變成野雞共和國，到處都是不必要的閒話。

許多公務員在朴槿惠時期聽從了上級無理的指示，最後卻燒成了大火。據說當事人的心理創傷很大。