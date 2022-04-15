《翻轉未來的人》：把經營權給子女是韓國財閥傳統，但我不會把公司交棒給兒子

文：郭禎秀（곽정수）、徐廷珍（서정진）

我不會交棒給兒子

你承諾在2020年期滿退休後，會將所有權跟經營權分開，並確保專業化管理體系。

我說過會擔任賽特瑞恩的船長到2020年底。（對話時間點是2020年12月底退休前）那之後，就會由專業經理人擔任各旗下公司的船長，負責經營。我在2015年把代表理事傳給後輩，給了他們十年的任期。但現在來看，他們很難工作到六十五歲。之後會再把CEO傳給年輕一輩，任期五年。

在我卸任時，除了賽特瑞恩副會長奇友誠（音譯），跟賽特瑞恩醫療保健副會長金炯琪之外，其他六十歲以上的會一起卸任。（跟我一起退出的）同進退組員已經安排好了，我跟他們說要一起乾脆地退出，把一切都交給後輩。之後為了這些人，我打算收購一間價值5000億韓元的公司，股票以退休者的名字出借，要他們日後再還。退休人士老了之後也要過活，這就是為了讓他們維持生計。

我認為築城的人不能也守城，應該要在築好城之後，毫不留戀地傳給守城的人。築城的人擅於建造城牆，但到了守城階段，卻會親手毀掉自己建的城牆。

你兩個兒子是公司的首席副社長跟理事。如果把CEO交給專業經理人，那兒子們會是什麼角色？

現在因為有經營課程，所以他們還在賽特瑞恩之下。但我退下來之後，我叫他們不要把所屬改到賽特瑞恩控股，而不是賽特瑞恩或賽特瑞恩醫療保健。既有的旗下公司交給專業經理人，兒子們就當旗下公司的理事會議長。因為不是代表理事，所以不會直接經營，只會擔任任命CEO的大股東角色。

結果兒子就問說理事會一年開幾次，我說五到六次，他們問說其他時間要幹嘛。我說，你們就跟我在賽特瑞恩控股做U-HealthCare（編按：應用Ubiquitous跟遠程醫療技術的健康管理服務，可以讓人不受時間跟空間限制，來接受醫療服務）等未來事業。U-Health Care結合了第四次工業革命跟醫療保健。重點是不要讓兒子覬覦公司的經營，即使當個理事會的議長，對旗下公司也有影響力，但如果自己工作忙，那就沒辦法多管閒事了。

我說：「專業經理人會好好養樹，你們就好好種樹吧。」雖然還沒開始，但之後U-Health Care的市場會擴大到1京（1兆的10,000倍）。我的孩子只靠自己做不來，我必須在後面撐著。穩定的公司就交給專業經理人，面對未來挑戰就交給所有人負責。我打算做這樣的嘗試，至於結果如何，就看我跟孩子如何去奮鬥。

你兩個兒子目前都三十幾歲。我好很奇，徐會長一開始說這些想法，家人是什麼反應。

我說很久了，早在2015年前就開始，這不是一朝一夕就有的想法。他們現在似乎可以理解（我的意思了）。現在我們公司的指揮體系很健全，他們清楚知道裡面已經沒有容納自己的空隙（位置）。賽特瑞恩的代表理事權限非常大，即使是我的兒子，也不能爬到代表理事頭上。

此外，以後的人就算手握經營權，也不能私吞，如果不創子公司之類的，沒什麼東西可以挖走。既然沒什麼可挖的，就只能按照原則來處理。我偶爾會問其他會長，你會用經營權來做什麼？我覺得自己沒什麼可以行使的。行使經營權的目的，最終都是要把錢轉給子女之類的。擁有經營權的人只要努力做好自己的事，即使不私吞，還是可以成為有錢人。

《富比士》說我是全世界排行第幾名的富翁，但生活上其實不用花到那麼多錢，我妻子也幾乎不太花錢，所以我的快樂泉源終究是建立一個穩固的企業。我不是很在乎我的財產有多少，因為我不是去賺錢的，而是我走著走著，錢就跟著來了。

把經營權傳給子女是財閥的長久慣例。因為沒有檢視子女的經營能力，也不擇手與方法轉手經營權，導致通融、不法等爭議，最後導致企業面臨危機。如果你實現了所有權跟經營權的分離，將成為韓國財閥歷史八十年來的第一例。

我也想過退休時要如何離開。我想應該要體面地離開，既然如此，我就應該留下理想的企業形象。我說要分離所有權跟經營權，別人都不相信。這是我們公司正在嘗試的實驗，我認為這樣走才最好，國民期盼的不就是消除對企業的不信任嗎？其實如果想完全分離所有權跟經營權，最好的方法就是賣掉我所有持股，但這個方法並不好，中國那邊100％會買，一釋出馬上就會賣掉。這樣就不是做豬舍（把中小企業培養成大企業）而是賣豬（出售企業）了，用這種方式處理企業不妥當。

此外，即使兒子們當上會長，最多也只會持有我的股份量，真正最大的股東，其實是小股東──我們都為他們工作。人家說要行使經營權，但對員工有什麼好行使經營權的呢？收割過的人無法插秧，我必須塑造值得眾人期待的模樣。是有方向了，但還在想具體的做法。首先我打算跟員工遵守對社會的承諾，因為是做別人沒做過的事，所以難免會出現錯誤，但我們不會做會讓人失去信任的事。

你說收割過的人無法插秧，那是什麼意思？

收割就是當社長，聽取員工報告以及做裁決等，你不能如中毒般沉迷於此。

你有機會與其他財閥集團的第三代、第四代談談所有權跟經營權分離的事情嗎？

很難對話，工作的方式差太多了。創辦人們雖然能理解，但他們沒有實際工作過，只因為身為會長而被擁立。他們認為行使人事權力是很大的權力，所以喜歡「突然來打招呼」。但我不會突然打招呼，只做有預告的招呼。給CEO十年任期表示不會動搖。十年能創造出自己的聲音、自己的東西。

財閥第三、四代能夠坐上會長的位子，是因為遇到好的爺爺跟爸爸。他們應該要知道自己不是因為能力才當上會長的。

我也跟兒子講過類似的話，說不知道你們是我兒子是福還是禍，也不知道你們不勞而獲繼承了這麼多錢是福還是禍。最近兒子們也開始同意這些話，他們說，如果為了這些錢要活得像爸爸一樣，那對爸爸的感情應該現在就消耗光了。也許在他們的角度，我看起來也不怎麼風光吧。

最先開發出生物相似藥的全球生技企業的成功領導人，還走遍了全世界，卻還是不風光？

要跟全世界競爭，你沒有一天靜得下來，每天都是非常時期。兒子們也都看到啦，覺得很頭痛。煩惱了幾個晚上解決事情，過幾天又出現其他事。我跟兒子們說不會讓他們當代表理事，他們還說自己也不想呢。