【漫畫】《獵人：蟻王篇》：冨樫藉蟻喻人，而蟻王篇即是冨樫對人類最完美的讚歌與輓歌

文：Ian

在正文開始以前，我想先擅自定義何謂邪惡。

齊澤克曾說：「愛是邪惡。」看似譁眾取寵，背後的邏輯其實是，邪惡指向一切不自然的事物。舉例來說，資本主義的源頭是邪惡，清教徒式地累積金錢是邪惡；但同理，共產主義也是邪惡，強迫眾人平分資產當然並非自然之事。

是以，愛也是邪惡。喜歡是自然的情感，忠心也是自然的情感，甚至復仇也是自然的情感。但愛，愛不見容於自然，我們無法肯定一夫一妻制的其他物種，維繫其共同生活的驅力為愛，人類的愛從上帝視角來看或許極為扭曲人造，那愛時常讓人類做出（或做到）極不符合常理之事。

冨樫在蟻王篇提出的另一種看法則是，邪惡完全是一種主觀感受，有人認為路邊抽煙邪惡、有人認為連續殺人犯邪惡、有人認為政商名流邪惡、甚至有人認為路邊的流浪漢邪惡。這些主觀感受都有個共同點——邪惡即是「非我族類」。

蟻王篇充滿濃厚的二元對立色彩——人與蟻、光與影、善與惡、強與弱，富與貧，及至我（族）與非我（族）。冨樫正是用這種二元對立的正反合辯證法，譜出一首屬於人類、且僅屬於人類的讚（輓）歌。

整部蟻王篇中，精彩的篇幅固然不少，但我決定不談凱特、不談小傑、不談奇犽、不談小麥。我認為每個配角在蟻王篇刻畫的深入程度，可以說皆與蟻王不相上下，但有兩個角色我特別感興趣，他們各別是人與蟻的忠實代表，也是他們將人性看得最為透徹，他們是人類代表會長尼特羅與嵌合蟻代表直屬三護衛之一的梟亞普夫。

尼特羅會長——食物鏈盡頭只能有一個物種

何以如此？當看出蟻王在人與蟻之間搖擺，當蟻王說出想和自己談談，會長實際上已經敏銳地感受到談判的不可能性。假以時日，給蟻群足夠時間發展，蟻群是有可能統治整個人類世界的，為什麼蟻王說要談談？因為蟻王獲得了人性，他（天真地）以為只要劃分一部分領域給人類，並限制蟻群的食人數量，嵌合蟻與人類便可以「和平共存」。

但試問，你會說你與動物園中，因為強化玻璃得以保全自己不被攻擊的獅子和平共存嗎？或是說得不那麼極端，自然保護區也好，徹底的野生區域也好，你會說你與該處的生物是和平共存的嗎？

大自然沒有什麼和平共存，大自然之所以看起來美麗，是因為人類坐在舒適的沙發與越野車上看。自從人類爬上食物鏈頂端，將所有生物踩在腳下，人類的「保護」實際上是控制，若無法控制就會殺掉，無一例外。

自然界不會自己維持平衡，那平衡是所有生物競爭之下不得不的結果，生物不會自己追求平衡，生物的目的只有一個，盡可能繁殖，也就是盡可能壯大我族。換句話說，「自然」是結果，並非原因。人為什麼要環保？是因為自覺虧欠生育我們的地球嗎？不是，是因為如果人類明白如果不節制，終有一天那結果會反過來吞噬人類自身。

畢竟地球才不管你環不環保、才不會管你製造多少廢棄物與核廢料、才不管你建造多少城市砍了多少座山多少棵樹、才不管什麼海平面上升、才不管什麼藻礁滅絕，那都是你們人類定義的。我就只是存在這孤寂的宇宙間的一顆藍色行星而已，我是光禿禿或是鬱鬱蔥蔥、美麗或醜陋、繁盛或衰亡，全都是你們人類定義的。

為什麼要說這些，因為人類是自私的，這裡自私不作負面意涵，而是指人賦予的所有意義最終都指向人類自己。這個概念在蟻王篇中非常重要，我們看到蟻的自私，因此也映射看見人的自私。

話雖如此，但人類只是自私地非常現代化而顯得不堪入目而已（諷刺的是，這也僅是人類如此認為罷了）。實際上所有生物都是自私的，同族間尚且相殘，何況是非我族類？尼特羅一開始就非常了解食物鏈的盡頭只能有一個物種，而尼特羅是人類，所以那物種也必須得是人類。

蟻王可以明白人類的特殊性，從人類的各項文明活動中，他明白到生物間不只有暴力作為高低指標，這難道不代表人與蟻之間是可以對話的嗎？遺憾的是，人類也可以一邊讚嘆大自然的鬼斧神工，同時精神分裂似地破壞她；可以同時理解動物之美，同時無視其意願囚禁牠。

蟻王此刻的所作所為，與人類並無不同，他與尼特羅之間並非在談判，而更像是一種對人類而言更難堪的蔑視，即使他「並無此意」，並真切地認為此刻的自己正對人類代表伸出橄欖枝。

人類之間之所以談判不是天生愛好和平，而是為了將自身的利益最大化不得不做的妥協。而蟻王的談判呢？或許他自己並未意識到，他對人類的態度，如同上文動物園中的獅子一樣，只是一種現代化的圈養。

Photo Credit: 《獵人》

梟亞普夫的貫徹始終

普夫則不同，或許有人會疑惑三護衛中最具「人性」的普夫，何以是最殘忍的一個？如果我們可以理解，所謂「殘忍」也不過是人類定義的詞彙，而僅適用於我族的話，那普夫的心態與行為再正當也不過。

普夫的所作所為，恰巧符合了人類的標準，且與差點動搖的尼特羅不同，普夫一直到最後都不曾偏差過，他始終忠於嵌合蟻這個物種——他在乎的並不是蟻王決定留下「有價值的人」，他在乎的是蟻王內心的動搖。

蟻王從蔑視人類，到將某些人類視為珍貴的「藝術品」，最後甚至說出「如果可以選擇，我希望身而為人。」普夫潰堤了，因為他無法接受蟻之王竟想成為（下等的）人類。

我們若能自比父母，從看見孩子只是單純喜愛小狗，到最後決定加入狗群，成為一隻真正的狗，那普夫的反應其實一點也不醜陋，反倒是再自然不過。普夫因此是嵌合蟻中最具「人性」的，且比人更像人，他只為蟻群而生，如人類只為人類而生，永遠無法脫下人類濾鏡來看待其他生物。

Photo Credit: 《獵人》

自私是進步的原動力