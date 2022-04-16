《巨星天使投資人的誕生》：對娛樂界人士來說，拿名氣來交換新創公司股權，遠比代言更明智

文：查克．歐麥利．葛林堡（Zack O’Malley Greenburg）

內容為王，還是平台為王？

第一次科技泡沫，讓人隱約注意到某件意義重大的事：有機會將名氣和創意，轉化為獲得一家公司的股份，就像演員威廉．沙特納在1990年代末期接受以股票代替現金，為線上訂票網站Priceline.com代言宣傳。但那股趨勢，卻在世紀之交的網路泡沫之後便消失了。一些涉足矽谷的好萊塢投資人當時全軍覆沒，歐希瑞也在其中，「我賺的全都吐了出去。」他說。

即使在新一波的新創公司出現、社群媒體如雨後春筍般蓬勃發展，好萊塢依然心存懷疑，錯過無數投資機會。其中一些人在網路泡沫後重新投入，卻在經濟大衰退期間再次遭受重創。不過，大部分科技界的經營者都是放眼長期，接受微薄薪資加上大筆股權保證。他們夢想著即使總體經濟情況短期看似惡劣，最終也能靠著將新創公司出售或公開上市而致富。而演藝人員依舊希望先拿到大筆現金，即使這意味著放棄將來有一天可拿到更大的一筆錢。

「他們的薪酬支付方式， 迥異於我們想要的支付方式。」曾擔任蘋果公司高階主管，後轉戰創投公司德豐傑（Draper Fisher Jurvetson，DFJ）的海蒂．羅伊森（HeidiRoizen）說。她是這一行的元老級人物，是Twitter、Tumblr以及SpaceX的早期投資者。

那些創生內容的人與建立內容展示平台的人，兩者間的鬥爭在千禧年時到了轉折點，當時音樂人發現他們的作品，可透過像西恩．帕克（Sean Parker）的Napster及崔維斯．卡拉尼克（Travis Kalanick）的Scour被免費傳播。儘管那兩家公司最後變得面目全非——或是被官司壓垮而不復存在——創辦人卻在短短幾年後，成功在兩家有史以來最具影響力的新創公司東山再起：Facebook（帕克）和Uber（卡拉尼克）。隨著好萊塢圈內人又開始四處尋找新創公司，並有意投資，兩邊就得克服先前的偏見。

「在我最初開始投資時，那是一道鴻溝，而我們將它轉變成連結矽谷與好萊塢的吊橋。矽谷對洛杉磯的刻板印象就是守舊過時、愛打官司的恐龍，永不會改變；而洛杉磯對矽谷的看法，則是一群不尊重原創內容的剽竊者。」卡特說。

不過好萊塢和矽谷的共通點，到底是比雙方陣營所知更多。兩個世界的成功者通常都必須遵循類似道路：想出一個震撼人心的點子，然後犧牲一切——時間、金錢、睡眠、人際關係——將之完成到底。從某方面來說，U2的起步也是如Facebook一般的新創公司， 因此主唱波諾（Bono） 在Facebook公開上市前就投資，實在是再恰當不過。

隨著創作者透過Facebook和Twitter擴大他們的受眾，同時也推升服務本身的價值，於是出現功勞究竟在內容，還是平台之爭論。「這些早期科技公司後來有很多成長到非常巨大，就只因為它們推出很棒的科技。」曾任職於早期的Twitter和Facebook，後來成為創投業者的喬許．艾爾曼（Josh Elman）說，「你覺得酷炫和一時流行，在超棒的科技面前，誰輸誰贏？」

過去十年，可看到好萊塢對矽谷新創公司起了重要作用，反之亦然：從演員潔西卡．艾芭的消費品公司誠實公司（Honest Company），到獨立音樂家傑克．康特（Jack Conte）創立的Patreon——一個可讓創作者直接對付費訂戶發表內容的平台，每家公司都收到來自創投業界超過一億美元資金。不過就算自己也創立了一家科技公司，並未改變這些人對創造力價值的想法。

「毫無疑問地，如果沒有人來填入人們喜歡閱讀、觀看和聆聽的東西，那麼網際網路不過就是個空殼而已。不管是在Patreon內部還是外面，我們都堅信『沒有創作者，我們什麼都不是。』」康特說。

矽谷的商業模式

然而從Patreon到Airbnb等公司，如果沒有創投公司的幫助，就不會存在——至少達不到目前的狀態和規模。就像棒球隊或唱片公司選秀，這些巨擘對著數十、甚至數百個有希望的候選者擲骰子，設法找出那些能夠成功捕捉未來世界樣貌的極少數創業家。

這些公司的「造雨人」通常稱為「普通合夥人」（general partner），為被稱為「有限合夥人」（limitedpartner）的富裕人士尋找投資機會，並收取約2％的基金管理費，以及從每筆獲利收取約20％（避險基金的結構與此相仿）佣金。這是非常高昂的代價，但投資人買進基金，就能充分利用精明的普通合夥人之專業能力以及廣泛的機會（又稱交易流量），因而有機會將資金挹注到許多不同的新創公司，而不是將所有雞蛋都放在一個有風險的籃子。

創業家接受這些公司的資金，只有一個簡單理由：創業通常是現金密集的事，大部分想出優秀點子的人，通常沒有資源可獨力「拔靴」（bootstrapping，新創公司用來表示自籌資金的行話）。創辦人最終需要辭掉正職工作、聘請工作人員、租辦公室，而且通常需製造實體產品以及處理其他諸多例行事項。一般來說，他們的起步是向能承擔風險的「天使」（他們必須證明自己是「合格投資者」﹝accreditedinvestor﹞，意思是年收入超過20萬美元，或資產超過100萬美元）募集第一輪投資。