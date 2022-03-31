2022/03/31,
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韓國憲法法院判決維持「刺青禁令」：不是醫生不能幫人刺青，違者最高罰百萬台幣或終身監禁

韓國憲法法院判決維持「刺青禁令」：不是醫生不能幫人刺青，違者最高罰百萬台幣或終身監禁
韓國刺青師金道允在首爾的個人工作室，他去年因替女演員刺青遭到當局罰款。Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

韓國《醫療法》規定，無醫師執照的非醫療人員不得行醫，包括刺青。這使得該國5萬多名刺青師都受到警察突襲和起訴的風險，也讓不少刺青師寧可移民到海外。

韓國憲法法院週四（31日）維持了非醫療人員幫人刺青是違法行為的禁令，違者可能面臨最高5000萬韓元（約合新台幣118萬元）的罰款，或是2年以上的刑期、甚至終身監禁。韓國是目前唯一一個有此禁令的先進國家，韓國刺青師們嘲笑這樣的結果，稱判決落後且缺乏文化理解。

韓國《醫療法》規定，無醫師執照的非醫療人員不得行醫，包括刺青。首爾憲法法院週四以5-4的決定，駁回刺青師們提出反對《醫療法》的憲法請願書，裁定「法律懲罰沒有執照的非醫療人員幫人刺青不違反憲法」，維持禁止無醫療執照者幫人刺青的規定，並稱是否引入資格制度、以允許非醫療人員從事刺青行為是由立法機關訂定，而不是憲法法院

「刺青所需的醫學知識和技術，無法確保能在手術前後提供和醫療專業人員相同的治療水準。」判決書說。

由650名刺青師組成的工會發表聲明譴責這一決定，稱此判決「落後」且「一文不值」。

「當所有公民都能直立行走時，法院仍然（如動物般）用四腳在走路」。

工會理事長金道允（Kim Do-yoon，音譯）痛批，「司法部門仍然停留在1992年」。

韓國最高法院在1992年複製了日本的一項裁決，規定刺青是醫療活動，自此之後一直維持相同裁決，儘管日本高等法院在2018年推翻了該裁決，稱刺青文化從歷史、風俗習慣或現代社會美術意義上來看，和醫生業務並不相同，裁定刺青並不是醫療行為。

《路透社》報導，民意調查顯示，大多數韓國人支持刺青合法化，但醫學協會反對，認為使用針頭是一種可能損害身體的侵入性行為。

就算社群上有廣大粉絲，韓國刺青師只能低調營業

韓國是少數只有醫療專業人員才能合法幫人刺青的發達國家，這使得該國5萬多名刺青師都受到警察突襲和起訴的風險，也讓不少刺青師寧可移民到海外。

過去十年來，韓國社會對刺青的態度越來越開放。包括防彈少年團（BTS）、演員蘇志燮、歌手李孝利在內的韓國藝人都有刺青（雖然韓國電視仍會刻意給他們的刺青打上馬賽克）。

《Business Insider》報導，韓國著名刺青師Sol雖然在Instagram上超過57萬人追蹤，但他在弘大街區經營著一家不起眼的工作室，從外面單調的白牆來看，路人永遠無法猜出裡面是什​​麼。

「你不能驕傲地在紋身店外面掛招牌。韓國所有的紋身店都必須私下經營」，Sol表示。雖然警方不會主動追查刺青師，但如果有人遭到舉報，當局會採取行動。

「我們必須避免與客人發生任何摩擦，因為我們的工作是非法的」，Sol說。對於女刺青師來說，她們面臨的狀況更具挑戰性，因為她們只能私下幫人刺青，就算收到顧客的騷擾，也無法舉報。

由於社群媒體，我們可能在世界上聲名大噪，但在現實生活中，我們不能驕傲的公開談論我們的工作。」Sol說。

「我們不應該被視為給人刺青的醫生。我們是設計師和藝術家。」

刺青藝術家工會理事長金道允同時也是韓國著名的刺青師，他於2019年應好萊塢巨星布萊德・彼特之邀前往美國替他刺青。他去年因替一個韓國女星刺青遭罰款500萬韓元（約11.8萬新台幣）。他領導的刺青藝術家工會調查發現，自去年4月以來，有6起刺青師被判入獄的案例—通常刑期是2年。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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