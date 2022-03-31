韓國憲法法院判決維持「刺青禁令」：不是醫生不能幫人刺青，違者最高罰百萬台幣或終身監禁

韓國憲法法院週四（31日）維持了非醫療人員幫人刺青是違法行為的禁令，違者可能面臨最高5000萬韓元（約合新台幣118萬元）的罰款，或是2年以上的刑期、甚至終身監禁。韓國是目前唯一一個有此禁令的先進國家，韓國刺青師們嘲笑這樣的結果，稱判決落後且缺乏文化理解。

韓國 《醫療法》規定，無醫師執照的非醫療人員不得行醫，包括刺青。 首爾憲法法院週四以5-4的決定，駁回刺青師們提出反對 《醫療法》 的憲法請願書，裁定「法律懲罰沒有執照的非醫療人員幫人刺青不違反憲法」，維持禁止無醫療執照者幫人刺青的規定，並稱是否 引入資格制度、以允許非醫療人員從事刺青行為 是由立法機關訂定，而不是憲法法院 。

「刺青所需的醫學知識和技術，無法確保能在手術前後提供和醫療專業人員相同的治療水準。」判決書說。

由650名刺青師組成的工會發表聲明譴責這一決定，稱此判決「落後」且「一文不值」。

「當所有公民都能直立行走時，法院仍然（如動物般）用四腳在走路」。

工會理事長金道允（Kim Do-yoon，音譯）痛批，「司法部門仍然停留在1992年」。

韓國最高法院在1992年複製了日本的一項裁決，規定刺青是醫療活動，自此之後一直維持相同裁決，儘管日本高等法院在2018年推翻了該裁決，稱刺青文化從歷史、風俗習慣或現代社會美術意義上來看，和醫生業務並不相同，裁定刺青並不是醫療行為。

《路透社》報導， 民意調查顯示，大多數韓國人支持刺青合法化，但醫學協會反對，認為使用針頭是一種可能損害身體的侵入性行為。

就算社群上有廣大粉絲，韓國刺青師只能低調營業

韓國是少數只有醫療專業人員才能合法幫人刺青的發達國家， 這使得該國5萬多名刺青師都受到警察突襲和起訴的風險，也 讓不少刺青師寧可移民到海外。

過去十年來，韓國社會對刺青的態度越來越開放。包括防彈少年團（BTS）、演員蘇志燮、歌手李孝利在內的韓國藝人都有刺青（雖然韓國電視仍會刻意給他們的刺青打上馬賽克）。

《Business Insider》報導，韓國著名刺青師Sol雖然在Instagram上超過57萬人追蹤，但他在 弘大街區經營著一家不起眼的工作室， 從外面單調的白牆來看，路人永遠無法猜出裡面是什​​麼。

「你不能驕傲地在紋身店外面掛招牌。韓國所有的紋身店都必須私下經營」，Sol表示。 雖然警方不會主動追查刺青師，但如果有人遭到舉報，當局會採取行動。

「我們必須避免與客人發生任何摩擦，因為我們的工作是非法的」，Sol說。對於女刺青師來說，她們面臨的狀況更具挑戰性，因為她們只能私下幫人刺青，就算收到顧客的騷擾，也無法舉報。

「 由於社群媒體，我們可能在世界上聲名大噪，但在現實生活中，我們不能驕傲的公開談論我們的工作。」Sol說。

「我們不應該被視為給人刺青的醫生。我們是設計師和藝術家。」

刺青藝術家工會理事長金道允同時也是韓國著名的刺青師，他於2019年應好萊塢巨星布萊德・彼特之邀前往美國替他刺青。他去年因替一個韓國女星刺青遭 罰款500萬韓元（約11.8萬新台幣）。他領導的刺青 藝術家 工會 調查發現， 自去年4月以來，有6起刺青師被判入獄的案例—通常刑期是2年。

Doy, one of South Korea's most famous tattoo artists, just wants to practice his craft without fear of going to jail or hefty fines. Tattooing is considered a procedure that only medical professionals are capable of legally performing in South Korea https://t.co/UWQ4sTpgRK pic.twitter.com/QD0gZkXrdZ — Reuters (@Reuters) February 22, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元