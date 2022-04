4首越南音樂反戰經典曲目：「我來到高山上，看到人們驚慌逃竄看，到母親抱著孩子冰冷的屍體」

進入2022年,震驚國際的要聞中以俄烏戰爭為首,2月24日俄羅斯正式打響入侵烏克蘭的邊界警鐘,已延續1個多月的俄烏戰爭,讓當地人們流離失所、哀鴻遍野,連外出領麵包的平民老百姓都難逃無情的子彈。對照野心勃勃、不擇手段的俄羅斯,烏克蘭舉國上下奮勇抗戰的團結贏得了全球公民的景仰與源源不絕的馳援。

這場殘酷的戰爭也令各界人士紛紛用各自的方式表態反戰,例如全球各地上街示威反戰的民眾達數以萬計,Netflix也將烏克蘭2014年的示威運動紀錄片〈凛冬烈火:烏克蘭自由之戰〉(Winter on Fire:Ukraine's Fight for Freedom)放上YouTube;日本當代藝術家村上隆以太陽花圖案搭配藍黃色調畫作,並表態#Peace,62年前改編自烏克蘭搖籃曲的反戰歌曲〈Where have all the flowers gone?〉也再次引發熱議等。

同在亞洲大陸的越南,也有許多人關注俄烏戰爭,例如越南民間團體聯合向烏克蘭駐越大使館提交支持聲明、住在波蘭的河內人潘洲成(Phan Châu Thành)積極參與捐款、物資運送等行動,以及社群網路上轉發俄烏最新情報等。

作為一個在歷史上受到眾多外敵侵擾的國家,越南在面對俄烏議題上,更能感同身受戰爭的殘酷及人民保衛家園的犧牲壯烈。今天就與大家來分享越南歌曲中,4首經典的反戰曲目。

〈站在屍體上高歌〉(Hát Trên Những Xác Người),演唱:慶璃(Khánh Ly)

這首歌由越南國寶級音樂家、越南民歌之父鄭公山(Trịnh Công Sơn)作詞作曲,1986年攜手慶璃(Khánh Ly)首度發表。當時正值越戰(1955-1975)之際,鄭公山從順化到西貢路途上看到屍橫遍野的景象,以他擅長的歌曲創作描述了這悲戚的場面。

歌詞寫著:「我來到高山上,看到人們驚慌逃竄、看到母親抱著孩子冰冷的屍體,看到人們正在埋葬親人。母親拍著手唱喝這場戰爭、女人們拍著手迎接和平、他們拍著手放聲憎恨、人們拍著手指望回頭。」短短的歌詞不斷重複,盡述人們在無情的戰爭中經歷生離死別,從恨絕到瘋癲痴狂的樣態。

《媽媽的家產》(Gia Tài Của Mẹ),演唱者:慶璃(Khánh Ly)

影響越南樂壇深遠的鄭公山,在寫實與反戰議題的創作造詣無人可及,第二首歌同樣也是於1986年鄭公山創作、慶璃演唱的反戰批判作品〈媽媽的家產〉。

乍聽之下,還以為是歌唱歡樂年華的輕快舞曲,細究歌詞,其實是在敘述越南自古遭受中國近千年的侵擾,接著委身於西方人近百年的殖民統治,好不容易走了外敵又陷入20年的內戰。媽媽留給我的家產有什麼?不過是破碎悲慘的越南、滿山的枯骨和無盡的墓碑。

這首歌道盡了越南受盡屈辱的歷史,同時也對表達現狀的不滿,而鄭公山也因為這首歌受到當時南北越政權的抨擊,連帶許多歌曲都被列為禁歌。

《心歌》(Phạm Duy),演唱者:范維(Tâm Ca)

范維同樣是被越南樂壇中稱之為「奠定越南音樂基礎」的一位音樂大家,他的一生經歷了殖民時期、內戰與南北越統一。在音樂上的天賦與後天學習,使他盛產眾多體裁的音樂作品,奠定了越南音樂的基礎。其中范維創作的反戰歌曲也是非常著名的一部份。

事實上,〈心歌〉是共5首歌的音樂集,以越南批判詩詞編曲而成。後續,還衍生出了《心憤歌》(Tâm phẫn ca)歌曲集,都是表達了對戰爭的怒吼以及對政局的批評。這樣高唱反調的音樂人自然而然就成了政權的眼中釘,1975年南北越統一,55歲的范維開始他30年的海外流亡後半生,直到人生的最後7年才得以回到家國,享年85歲。

在海外流亡期間,范維也堅持自己的音樂理念,不斷傳播反戰、和平歌曲,更有後世製作 網站 保留了范的音樂遺產。與大家分享的是1966年范參加美國民歌節目片段,高亢的情緒反映的正是戰爭之下的無盡苦痛。

《在南邊的荒野高歌》(Miên Đức Thắng),演唱者:棉德勝(Từ đồng hoang ở miền Nam)

棉德勝的經歷與前兩位音樂人相似,出生地與鄭公山一樣是順化(中越也是內戰時期戰火最猛烈的地區),後半生也經歷了三十餘年的海外流亡時期-與范維相似。只不過棉德勝從小就受到戰爭的影響,父親光榮戰死,母親因病去世。年幼失親的他自小就性格敏感,從學以後便將所有情緒透過書寫與寫歌抒發出來。

《在南邊的荒野高歌》便是1967年大學時期創作的音樂集,全集10首歌都是反戰作品。一首〈媽媽把我養大,讓我成為戰俘〉(Mẹ ơi nuôi con lớn để con làm tù binh)便是呼籲越南同胞放下武器,不要再自相殘殺。兩年後,1969年政府下令逮捕棉德勝,並將其作品列為禁歌。然而棉的反戰思想早已啟發了年輕世代的反思,逮捕令下達時引發了一股學生運動勢要保衛棉與反戰思想。

最終,政府放棄原先判的5年有期徒刑,棉德勝遭監禁半年多就被釋放,不過只能演唱其他人的作品維生,戰後流亡海外後,後半生致力於用音樂治療工作。

音樂能反映社會現況,同時也對大眾具有高度影響力。從烏俄戰爭中,我們可以看到兩國長年的衝突與矛盾累積多年的情緒最終仍爆發戰爭。而我們在東南亞的鄰居越南早已經歷一次次的戰火無情摧殘,一部部遭禁聲的藝術創作反映的是他們最不願回首的戰爭記憶,而戰後解禁的同時也將這股反戰理念得以延續後代。願烏俄戰爭能早日畫下句點,世間不再聞狼煙砲聲。

延伸閱讀

責任編輯:吳象元

核稿編輯:杜晉軒