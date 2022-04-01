俄羅斯說「斷氣」是可能的嗎？普亭宣布4/1起天然氣要用盧布來買、否則終止合約

俄羅斯總統普亭週四（31日）簽署了一項法令，包括歐盟在內等「不友好」的國家如果要和俄羅斯買天然氣，他們必須以俄羅斯貨幣盧布支付，這項規定將在週五（4月1日）立即生效。此舉立刻引起德國、法國的抗議，德國痛批俄羅斯此舉是在「勒索」，兩國都在為不再有俄羅斯天然氣的可能性做準備。

普亭週四於電視談話表示： 「不友好國家—包括所有歐盟成員國—將需設立盧布帳戶，以支付從4月1日開始的天然氣運輸費用。 如果不（用盧布）支付此類款項，我們將認為這是買家違約，要承擔隨之而來的所有後果。 沒有人免費向我們出售任何東西，我們也不會做慈善—也就是說，現有合約將被終止。」

根據該法令，天然氣買賣將由 俄羅斯天然氣工業股份公司 （Gazprom）的子公司 — 天然氣工業銀行（ Gazprombank）處理。外國買家必須將外幣轉入 天然氣工業銀行 的一個特殊帳戶（帳戶K），該銀行將代替外國買家將外幣兌換成盧布，並轉入外國買家的K帳戶。

德法拒絕以盧布購買天然氣，稱普亭是在「勒索」

不過，歐盟和G7集團日前已經揚言拒絕使用盧布付款，作為對俄羅斯實施的經濟制裁的一部分。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）今日表示， 德國已為所有情況做好了準備，包括停止俄羅斯向歐洲供應天然氣。「 對我們來說，重要的是不要發出我們被普亭勒索的信號。」

法國經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）表示，德、法 兩國都拒絕了俄羅斯的要求，並正在準備應對俄羅斯停供天然氣的可能性。 英國首相發言人也表示，英國不會接受普亭的要求。

不過歐盟自俄羅斯獲得約40%的天然氣和30%的石油，其中德國是最大買家。 根據德國Agora Energiewende智庫的數據，德國高達55%的天然氣、34%的石油是從來自俄羅斯， 如果供應中斷，將沒有簡單的替代方案。

普亭週三才與德、義總理通過電話

有趣的是，俄羅斯總統普亭週三才分別與德國、義大利總理通過電話，這兩國是俄羅斯天然氣的主要歐洲買家。當時兩國總理都 收到普亭的保證，歐洲不需以盧布來買天然氣。

根據德國政府轉述，普亭週三表示德國可以歐元支付款項，像過去轉帳至俄國天然氣工業銀行（這家銀行並未遭西方制裁），普亭說這家銀行會把帳款兌換成盧布。但據德國政府發言人轉述，蕭茲當時在通話中「不同意這個程序」，並要求提供書面資訊以便理解。

Germany says to still pay for Russian gas in euros/dollars after Scholz-Putin call https://t.co/H78T1U21UW pic.twitter.com/knSPIZcKGS — Reuters U.S. News (@ReutersUS) March 31, 2022

普亭週四發表強硬談話後，德國總理蕭茲態度也很強硬，表示 西方國家將按照之前的規定，繼續以歐元或美元支付俄羅斯天然氣費用。「德國和俄羅斯之間的能源合約規定是以歐元支付，有時以美元支付。在（週三）我與俄羅斯總統的談話中，我已經明確表示將保持這種狀態。」

德國總理蕭茲將於今晚與義大利總理德拉吉（Mario Draghi）會談，兩國能源部長也正在進行雙邊會談。

俄羅斯天然氣可能說斷就斷嗎？

雖然普亭揚言要歐洲國家從4月1日就開始用盧布付款，但消息人士告訴《路透社》，天然氣的合約付款期限是在4月中以後，或者5月。如果此項消息為真，歐洲國家暫時不會有「即刻斷氣」的危險。

另一方面，《BBC》指出，俄羅斯目前每天從向歐盟銷售天然氣中獲得4億歐元（約合新台幣126.7億元），無法將這些供應重新分配到其他市場，俄羅斯仍然需要天然氣採購的金源，並且替這項最大出口商品保留住海外市場。

《BBC》的分析認為，這項方案是替普亭「保住面子」。 俄羅斯官員幾十年來一再表示，即使在冷戰最激烈的時期，俄羅斯對西方的能源供應也不會中斷。

不過 國際評級機構惠譽解決方案的分析師表示，「（如果）俄羅斯強制執行這個法令、未來實際停止向歐盟27國輸送天然氣，這標誌著重大升級，甚至在冷戰高峰時期都沒有發生過的。這也標誌著對俄羅斯國庫的又一次重大金融打擊。」

如果俄羅斯切斷天然氣供應會怎麼樣？

由於歐盟有40%的天然氣是自俄羅斯進口，如果俄羅斯說斷就斷，即將面臨冬天的歐洲國家將雪上加霜。為了救急，歐洲可以求助於卡達、阿爾及利亞或奈及利亞等現有的天然氣出口國，但在短時間內要快速擴大產量，恐怕仍有困難。

德國週三才啟動了天然氣應急計畫下的警戒層級，進入第一階段「預警」， 表示德國可能面臨天然氣供應緊急情況，要針對天然氣消耗和儲量密切監測。德國政府表示，目前的天然氣供應是安全的，正在從比利時、法國和荷蘭的液態天然氣接收站獲得天然氣，並不斷運往德國 。德國政府呼籲企業和家庭節約能源，並稱 如果天然氣供應嚴重中斷，工業客戶首先受到打擊，以保護家庭、醫院和其他基本服務。

Germany is triggering an early warning level for gas supplies amid Russia’s continued demand to be paid in rubles after launching the war in Ukraine. A crisis team is being established, with Germany's gas storages currently filled to about 25% capacity. https://t.co/5AQp64MeBs — The Associated Press (@AP) March 30, 2022

法國70%的電力來自核電，不過法國 在冬季高峰需求和家庭取暖時同樣需要天然氣。 法國呼籲「有能力的人」節約能源，特別是企業和公共設施。 據能源監管委員會負責人稱，該國的儲氣設施目前已滿，但仍要求採取一些措施來節約能源。

俄羅斯僅提供英國約5%的天然氣供應，美國不進口任何俄羅斯天然氣。

短期內歐洲消費者將面臨不斷上漲的能源和燃料費用。

俄羅斯盧布大反彈 已漲回接近戰前水準

在普亭揚言堅持用盧布來買天然氣後，提振了俄羅斯盧布價值，盧布兌美元匯率週四（31日）上漲1.5%，1美元兌83.3盧布，是過去1個月新高，已經逼近到戰前水準（美元兌盧布2月23日收在1美元兌81.16盧布）。

另外，俄羅斯能源巨頭 俄羅斯天然氣工業股份公司股價（ GAZP.MM ）也 上漲11.4%。

Rouble firms back past 84 to dollar, stocks jump with gas saga in focus - Reutershttps://t.co/QDTY761Fmb pic.twitter.com/fGsISF2HpB — THE WORLD NEWS【OFFICIAL】 (@news_type_c) March 31, 2022

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元