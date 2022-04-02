2022/04/02,
健康

清明焚香、燒紙錢煙霧恐致癌，這四種化學物最毒要注意！國健署傳授三妙招保護肺部健康

清明焚香、燒紙錢煙霧恐致癌，這四種化學物最毒要注意！國健署傳授三妙招保護肺部健康
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

焚香或燒金紙會產生二氧化物、二氧化硫、苯、甲苯、甲醛或多環芳香烴。其中苯、甲苯、甲醛與多環芳香烴具有致癌物質，並可能身體造成影響。

焚香燒紙錢煙霧恐致癌，「四種化學物」毒性最強要注意

適逢清明連假，台灣民眾掃墓普遍習慣焚香、燒金紙，以祈求先祖保佑。不過，焚香燒金紙不僅容易引起火災、增加碳排放影響環境，焚燒時產生的化學物質，也可能對身體健康產生不利影響。

未命名
Photo Credit: 潮健康

根據行政院環保署指出，焚香或燒金紙會產生二氧化物、二氧化硫、苯、甲苯、甲醛或多環芳香烴。其中苯、甲苯、甲醛與多環芳香烴具有致癌物質，並可能身體造成以下影響：

1. 苯：美國癌症協會（ACS）指出，吸入高劑量的苯將造成短期或長期影響，短期內會影響神經系統，導致嗜睡、頭暈、頭痛，食用被苯汙染的食物則會發生嘔吐、胃部刺激。長期接觸則可能導致貧血，甚至引發急性白血病、血癌。

2. 甲苯：美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，接觸甲苯會導致眼睛與鼻子發炎、疲倦、精神錯亂、頭暈、頭痛、焦慮、肌肉疲勞，或導致嚴重皮膚發炎與肝腎損傷。

3. 甲醛：生活中常見的化學物質，在膠水、油漆、殺蟲劑或洗衣精中都有添加。少量的甲醛不會對人體造成影響；不過，美國CDC指出過量的甲醛暴露會刺激眼睛、皮膚或呼吸道，讓氣喘患者症狀加劇、或造成皮膚起紅疹、呼吸急促，甚至肺功能下降。

4. 多環芳香烴：美國CDC表示，接觸低濃度的多環芳香烴，對人體的影響尚不清楚，但若接觸過量，則可能對血液循環造成危害，並造成嚴重的肝臟疾病。

空氣品質差易引發呼吸道症狀，國健署授「三妙招」保護肺部健康

綜觀以上，有心肺功能障礙的民眾，呼吸系統容易受到刺激，過量接觸化學物質將會加重呼吸系統疾病（如咳嗽、氣喘或呼吸困難）症狀。

世界衛生組織也曾於2017年發布空氣品質指引，若長期處於空氣品質指標為「橘色」（PM2.5單日平均值為35.5-54.4μg/m3）的環境下，肺癌患者的死亡率將驟升至15％。

此外，患有氣喘、慢性斐病的人以及兒童和老年人，通常更容易受到化學物質的影響。呼籲民眾勿過度暴露在空氣品質較差的環境，避免發生氣喘、頭痛、頭暈、過敏等情況。

未命名
Photo Credit: 潮健康

若本身有呼吸道相關疾病，衛福部國健署建議民眾，清明祭祖時可採取以下3種措施，保護肺部與呼吸道健康：

  1. 以花代香，或透過環保電子香座替代傳統香品。
  2. 燒金紙時，可優先選用符合國家標準規範的環保金爐，並盡量減少焚燒量。若在非室外環境焚燒金紙，務必注意良好通風，避免吸入大量的燃燒煙霧，對呼吸道造成危害。
  3. 配戴口罩，減少化學物質的暴露。國健署指出，口罩除了有效阻絕新冠病毒入侵體內，也能一定程度地防止煙霧吸入肺部或呼吸道。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。