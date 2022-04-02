清明焚香、燒紙錢煙霧恐致癌，這四種化學物最毒要注意！國健署傳授三妙招保護肺部健康

焚香燒紙錢煙霧恐致癌，「四種化學物」毒性最強要注意

適逢清明連假，台灣民眾掃墓普遍習慣焚香、燒金紙，以祈求先祖保佑。不過，焚香燒金紙不僅容易引起火災、增加碳排放影響環境，焚燒時產生的化學物質，也可能對身體健康產生不利影響。

Photo Credit: 潮健康

根據行政院環保署指出，焚香或燒金紙會產生二氧化物、二氧化硫、苯、甲苯、甲醛或多環芳香烴。其中苯、甲苯、甲醛與多環芳香烴具有致癌物質，並可能身體造成以下影響：

1. 苯：美國癌症協會（ACS）指出，吸入高劑量的苯將造成短期或長期影響，短期內會影響神經系統，導致嗜睡、頭暈、頭痛，食用被苯汙染的食物則會發生嘔吐、胃部刺激。長期接觸則可能導致貧血，甚至引發急性白血病、血癌。

2. 甲苯：美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，接觸甲苯會導致眼睛與鼻子發炎、疲倦、精神錯亂、頭暈、頭痛、焦慮、肌肉疲勞，或導致嚴重皮膚發炎與肝腎損傷。

3. 甲醛：生活中常見的化學物質，在膠水、油漆、殺蟲劑或洗衣精中都有添加。少量的甲醛不會對人體造成影響；不過，美國CDC指出過量的甲醛暴露會刺激眼睛、皮膚或呼吸道，讓氣喘患者症狀加劇、或造成皮膚起紅疹、呼吸急促，甚至肺功能下降。

4. 多環芳香烴：美國CDC表示，接觸低濃度的多環芳香烴，對人體的影響尚不清楚，但若接觸過量，則可能對血液循環造成危害，並造成嚴重的肝臟疾病。

空氣品質差易引發呼吸道症狀，國健署授「三妙招」保護肺部健康

綜觀以上，有心肺功能障礙的民眾，呼吸系統容易受到刺激，過量接觸化學物質將會加重呼吸系統疾病（如咳嗽、氣喘或呼吸困難）症狀。

世界衛生組織也曾於2017年發布空氣品質指引，若長期處於空氣品質指標為「橘色」（PM2.5單日平均值為35.5-54.4μg/m3）的環境下，肺癌患者的死亡率將驟升至15％。

此外，患有氣喘、慢性斐病的人以及兒童和老年人，通常更容易受到化學物質的影響。呼籲民眾勿過度暴露在空氣品質較差的環境，避免發生氣喘、頭痛、頭暈、過敏等情況。

Photo Credit: 潮健康

若本身有呼吸道相關疾病，衛福部國健署建議民眾，清明祭祖時可採取以下3種措施，保護肺部與呼吸道健康：

以花代香，或透過環保電子香座替代傳統香品。 燒金紙時，可優先選用符合國家標準規範的環保金爐，並盡量減少焚燒量。若在非室外環境焚燒金紙，務必注意良好通風，避免吸入大量的燃燒煙霧，對呼吸道造成危害。 配戴口罩，減少化學物質的暴露。國健署指出，口罩除了有效阻絕新冠病毒入侵體內，也能一定程度地防止煙霧吸入肺部或呼吸道。

參考資料

本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航