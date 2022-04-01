跨過「最後一哩路」，新加坡的馬來西亞遊子們終於能回家了

4月1日午夜12時，馬來西亞新山富力廣場傳出「歡迎回來」的歡呼聲，隨後可見廣場附近放起煙火，這是新加坡及馬來西亞遊子們等待許久的一刻——連結兩國的長堤終於開放。

馬來西亞3月9日宣布4月起開放邊境，完成接種疫苗者入境免隔離，但旅客必須在入境前兩天進行核酸檢測（PCR），並在抵達後24小時內進行抗原快篩檢測（ART）。新加坡則在3月25日公布，總理李顯龍與馬國首相依斯邁·沙比利（Ismail Sabri）達成協議，同意在4月1日重新開放陸地邊界。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發以前，連結新馬的「新柔長堤」被譽為全世界最繁忙的通道之一，每天有約30萬人次的「通勤族」和學生往來，等同於每年超過1億人次流量。

2020年3月18日，馬來西亞因COVID-19疫情實行全國行動管制令（MCO），新柔長堤也正式關閉。為了讓兩國人民來往新馬，直至2021年年11月29日，新馬兩國才開通疫苗接種者旅遊通道（VTL），即免隔離入境的遊客必須搭乘指定的VTL航班或公車，而短期訪客及工作證持有者則必須持有疫苗接種者旅遊通行證（VTP）。

《海峽時報》記者親臨現場，一名到新加坡工作的馬來西亞26歲婦女艾妮塔（Anita）向記者表示，邊境重啟讓她與丈夫終於可以見到剛出生的女兒，「我們上次透過VTL回家，但是車票難買，而且所有檢測的文件都十分麻煩。」過去邊境開放以前，VTL只開放每日6800個跨境名額。

排在首位的一對年輕情侶也對記者說，他們晚上七點三十分已抵達邊境，「我們希望有足夠時間待在馬來西亞。」他們表示想與家人共度時光，也趁清明節回家掃墓。

另一方面，一名新加坡籍藍姓女子卻對《東方日報》記者表示，雖然對邊境開放消息感到開心，但她會選擇觀望一陣子，「新山在疫情期間失業率高，治安問題會是一個考量。」藍女士也說，馬國旅遊業仍處於低迷狀態，許多餐廳及購物中心仍未營業。

專家：邊境開放振興兩國經濟

根據《亞洲新聞台》報導，在邊境重啟的前幾小時，新加坡兀蘭關卡（Woodlands Checkpoint）出現等待跨境的長隊伍。新加坡移民暨關卡局（ICA）高級助理處長蔡建文表示，「重新開放陸地邊境標誌著『與COVID-19共存』重要的里程碑。」他在午夜道路開通之後也補充，兩地陸路檢查站的操作一切順利，旅客都備好所有需要的文件。

新加坡社會大學經濟學教授沃爾特·塞西拉（Walter Theseira）說明，由於新加坡服務業過於仰賴馬來西亞人，重啟邊境將緩解新加坡勞力問題。他也表示，馬來西亞經濟也會因旅遊業復甦而得以改善，「在這之前，應該不會有大量旅客湧入大馬旅遊，因為他們還沒清楚的跨境相關經驗。」

在兩國邊境關閉以前，入境馬來西亞的外國車子必須繳付馬幣20令吉（約新台幣136元）的過路費。4月1日至7日，馬來西亞政府規定入境的外國車輛不必繳付這筆費用。首相沙比利表示，豁免過路費的決定將使超過30萬跨境車主受益，「這也符合促進我國與新加坡跨境旅行的作法。」

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責任編輯：駱芷萱

核稿編輯：杜晉軒