駭客假冒執法人員以「緊急數據請求」詐取用戶個資，Meta、蘋果都受騙

（中央社）消息人士今（1）天表示，臉書（Facebook）母公司Meta和蘋果公司去（2021）年把地址和電話號碼等用戶個資，提供給冒充執法官員的駭客。

法新社報導，因事涉敏感要求匿名的消息人士表示，駭客以偽造的「緊急數據請求」，取得蘋果和Meta提供的用戶地址和電話等資料。

資安專家克瑞布斯（Brian Krebs）昨天寫道，駭客獲取與警方或政府有關的電子郵件帳號或網站後，宣稱他們無法等待法官命令，因為「緊急事件攸關生死」。

蘋果和Meta都尚未正式證實這起事件。

克瑞布斯寫道，當美國執法官員需要社群媒體帳號主人的相關資料或手機號碼時，他們必須呈交正式法院命令或傳票。

他也說，但如果是緊急案例，當局可以提出「緊急數據要求」，「大多情況下可以繞過任何正式審查，也不需要提供任何法院證明文件」。

Meta在聲明中表示，公司會審查每個請求以確保合法性，並使用「先進系統和過程」驗證執法請求，檢測是否有濫用的情況。

聲明指出：「我們封鎖了已知的被盜帳戶，阻止他們提出要求，並與執法單位合作，應對涉及詐欺的事件。」

蘋果則表示，根據守則，如果政府或執法機構因緊急狀況要求使用者個資，他們會直接聯繫提出請求方，確認請求是否合法。

《The Verge》指出，為順利執行刑事調查，執法人員經常要求社群平台提相關數據，以獲得特定帳戶資訊。一般情況下，這樣的偵查模式需要經過法官簽屬傳票或搜索票後才能進行，但在一些涉及生命危險的緊急情況下，可以免去這道程序。

目前所有大型科技公司都有專責部門來審查以及處理這類搜索申請，只要提供適當的文件、並且電子郵件信箱與警察局的網域名稱相符，請求通常就會被批准。

根據《彭博社》報導，網路資安公司Unit 221B的研究長艾利森．尼克森（Allison Nixon）說道：「在每一次這些公司搞糟的事件中，其實核心都是一個試圖想要做出正確決定的人。」他表示法律賦予了員工彈性，透過迅速應對用戶遭遇的悲慘情況，默默在背後拯救生命。

與緊急數據請求機制的善意相反，駭客把它視為漏洞，欺騙各大社群媒體平台獲得用戶個資。目前，有些駭客甚至會在網路上出售政府電子郵件的權限，讓不肖人士可以透過相同手法發出偽造的緊急數據請求。

網路安全研究人員懷疑，這些冒充執法人員的犯罪者其實是一群來自美國和英國的未成年人，其中一位駭客更被認為是網路犯罪集團Lapsus$的主謀。惡名昭彰的Lapsus$曾以攻擊微軟、三星、輝達（Nvidia）等大型科技公司聞名。

不過，去年一系列攻擊的幕後主使是一個名為Recursion Team的網絡犯罪集團。雖然該組織已經解散，但其中一些人以新的名字加入了Lapsus$。倫敦警方最近才逮捕了7名Lapsus$相關人士，目前調查正在進行當中。

參與調查的官員向《彭博社》透露，從2021年1月開始，駭客便侵入了數個國家執法部門的電子郵件網域，並利用詐騙得來的個人資訊騷擾用戶。

目前Apple和Meta都發布了緊急數據請求的相關數據。 2020年7月至12月，蘋果共收到來自29個國家的1162個緊急請求，並對93%的請求提供了用戶資訊。

Meta則表示，從2021年1月至6月，它在全球收到了2萬多個緊急請求，並為77%的請求提供了用戶資訊。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範