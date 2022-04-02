懷舊遊戲商機再起：三分鐘看懂新PS Plus、NSO、Xbox GP方案比較

文：電玩安安 ACGaming

TLDR（too long, didn't read）：直接滑到下方的比較表，找出要包下哪些方案吧！

國外推特圈一整天都躁動不停，不斷有風聲指出PlayStation的Spartacus計畫將於3月30日公開，果不其然在午夜前，索尼公布PlayStation Plus的三種全新方案：Playstation Plus基本、Playstation Plus升級、 PlayStation Plus尊貴，能在次世代主機玩PS3、PS2以及PSP的遊戲。

各位玩家先別急著喊搶錢，擁有超過兩個同平台遊戲機的玩家，一定有過被無法向下兼容的限制弄到亂七八糟的經驗，無法捨棄老舊的機台們，擺在家裡的角落堆灰塵，怕的只是某款回憶裡心愛的遊戲再也無法被讀取，而那些更老舊的作品都只能在模擬器上重見天日。

雖然PS5向下兼容PS4的遊戲選擇相較之下已經算多了，反而更會讓我去思考PS3、PS2、PS1，甚至PSP遊戲都能一機通吃的美好畫面。今天索尼推出的方案顯示出遊戲公司深知懷舊回憶的無限商機，釋出像是圖書館的遊戲庫服務，能無痛且簡單的在同個機器上滿足跨機台的需求。

PS Plus的改版預計6月上線，屆時遊戲業三大天王終於都建立好新世代主機的舊遊戲庫了，前陣子NDS與Wii的數位商店要停止服務的消息還在腦袋裡盤旋，難免會擔心服務終止後，玩家什麼都沒有實際擁有。

但在娛樂媒體消化速度越來越快的2022年，用不到一片遊戲十分之一的價格就能取得大量的選擇，可在短時間內縱橫於不同品類、年代、平台的遊戲海，快速嘗試遊戲是否對胃，不喜歡也沒風險，只要再點到下個選項就好了，是個令我難以抗拒的訂閱服務。

列出幾款個人最期待能在各平台玩到的懷舊遊戲，難以取得主機的門檻不再成為阻礙，除了回顧小時候玩過的遊戲之外，也終於有機會玩到那些老玩家口中的經典作品：

PS Plus：潛龍諜影系列（Metal Gear Solid）、捷克與達斯特（Jak and Daxter）、ICO（汪達與巨像前作）

Xbox GP：落日飆神（Sunset Overdrive）、最後一戰1～3（Halo）、奧里與迷失森林（Ori and The Blind Forest）

NSO：地球冒險系列（Earthbound）、薩爾達傳說穆修拉的面具（The Legend of Zelda: Majora's Mask）、薩爾達傳說時之笛(The Legend of Zelda: Ocarina of Time）、瑪利歐64（Super Mario 64）

訂閱服務鋪路已久的Xbox今（2022）年因併購Bethesda、暴雪等，讓Game Pass瞬間加入數十款經典遊戲，快速吸引了更多眼球，從一開始提供舊平台遊戲暢玩，到現在連3A新遊戲第一天就可開打！

而懷舊遊戲老大哥的任天堂也少見的加入這場戰局，以Nintendo Switch Online，先是提供NES跟SNES的官方模擬器與遊戲，再推出升級版的「擴充包」，可玩到最多玩家敲破碗想要的N64平台遊戲，這代包含瑪利歐64、薩爾達傳說：時之笛、耀西島等知名作品，為了讓服務更有價值，Sega MD的遊戲也包在裡面。

方案越來越多，錢包裡的錢卻沒變多，下表一次統整三平台的所有方案，帶你輕鬆找到適合的方案，至於金主爸爸們，別遲疑也不用再看下去了，就全部上頂吧！

圖片來源：作者整理

懷舊遊戲對我最大的意義是附加在每款遊戲上的回憶，也是我熱切想推廣這類遊戲訂閱服務的初衷，希望和老遊戲的回憶能在新的載體上被保存下來。我接著會出一系列陪伴我這位八年級生長大的九款遊戲心得與推薦文，歡迎訂閱，發文通知不漏接～

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航