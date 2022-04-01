義務役期是否延長引熱議：邱國正稱若確定延長將有過渡期，專家憂心影響常備部隊戰力

（中央社）社會關注義務役期延長議題，國防部長邱國正3月31日說，他體諒不少家長、年輕人感到著急，也對造成這個現象表示歉意；但他強調，如果役期延長，一定會有過渡期，不會一刀切，「早一天入伍役期4個月，晚一天就成為1年」。

立法院外交及國防委員會3月31日上午審查「後備軍人召集優待條例草案」，邱國正列席備詢。

有專家學者關切，現行4個月軍事訓練役如果延長到1年，是否會影響志願役戰力。邱國正會前接受訪問指出，目前延長役期尚未有定論，他很感激這些專家的建議，也會納入考慮，但戰力是比較出來的，並非軍事訓練役就沒有戰力，只是當然不能與志願役相比。

邱國正並表示，不少家長、年輕人對役期延長議題都很著急，他對這些想法都能諒解，也要致歉並非刻意造成這個現象；民國102年義務役從1年改為4個月的軍事訓練役後，有很長一段過渡期軍中同時存在這兩種役期，「因此不會一刀切，早一天入伍是4個月、晚一天就成為1年」，他肯定不會有這種狀況發生。

他強調，會將有關役期延長議題的相關意見納入，整理完畢後適切對外說明。

邱國正3月28日前往視導部隊行軍訓練，媒體詢問是否遇到日前寫信向總統蔡英文陳情、也參與當天行軍訓練的1名志願役特戰兵。邱國正說，部隊幹部提到這名官兵也參與訓練，但他視導的對象是全體官兵，沒有刻意找這名特戰兵，並特別要求部隊幹部別去責怪他。

專家：若強行推動1年期義務役，將使常備部隊「義務役化」

（中央社）義務役役期是否延長引發各界關注。國家政策研究基金會副研究員揭仲3月30日說，國家資源有限，若恢復1年役期，不能忽略是否會對常備部隊戰力造成影響。

台北論壇基金會3月30日邀國家政策研究基金會副研究員、淡江大學戰略所兼任助理教授揭仲以「國軍對抗共軍犯台的能力與挑戰」為題，進行講座。

近期因烏俄戰爭，引發國內是否要延長義務役役期，以及新制教育召集是否能有效提升後備戰力等討論。

揭仲說，常備部隊因少子化將產生大量缺額，110年新生兒約15萬人，男女各半的話約是7萬多人，18年後這7萬名男性有些人可能不適合當兵；如果國軍要維持現在的規模，等於每3個適合服役的男子，就有1個要志願從軍。

揭仲表示，在預算限制下，如果不擴充國軍員額，會導致志願役士兵大量減少，會影響常備部隊的戰力；如果不顧一切推1年期義務役，將導致常備部隊「義務役化」，回到幾年前國軍常備部隊都是由義務役組成的情況。

至於教召新制，揭仲表示，國防部現在的做法算是進步，戰鬥訓練時間拉長，且嘗試把教召部隊拉到戰時動員可能的戰術位置執行訓練；但還能進一步精進，例如軍事訓練役男入伍後，分配到未來動員單位，如灘岸打擊部隊、重要目標防護部隊等。

揭仲說，軍事訓練役男役期短，在有限時間內，只能針對未來要擔負的任務集中訓練，不可能培養出能在海灘作戰、又能在城鎮作戰，未來就是要守備固定地點、拘束共軍攻擊部隊，替常備部隊創造打擊機會。教召動員制度應把任務、訓練分流化，會讓軍事訓練役、教召效果更好。

Photo Credit: 中央社

專家：台灣已縮減數十年的軍力規模需擴充，更基進的策略有其必要性

《華爾街日報》在3月29日報導，俄羅斯對烏克蘭發起的入侵，促使台灣重新思考其是否能夠抵擋來自中國的入侵，包含了對武器、軍事策略，以及徵兵制的討論。

多位美國專家以及評論家對於台灣的軍事戰力，都表示早已無法與現代化且成長快速的中共解放軍相比。專家們認為，台灣的軍事戰力將難以嚇阻並擊退中共發起的入侵。

華府智庫2049計畫研究所（Project 2049 Institute）資深主任易思安（Ian Easton）表示，台灣已縮減數十年的軍事戰力規模必須擴充，「必須在北京的眼裡看來是足夠嚇人才行。」

台灣近期也成立了新的單位用以改善其後備軍力，但專家和一些退役的台灣軍官表示，採取更基進的策略有其必要性。

前任參謀總長李喜明表示，他認為台灣應該發展「全民防衛」，讓民眾能夠參與其中以便能提供多一層的防禦。但李喜明並不樂觀這個想法會被採納。

《華爾街日報》指出，台灣曾經歷過軍事獨裁的統治，使得民眾對於維持強大的軍事力量顯得謹慎。如果大眾對於擴展軍力的支持僅是一頭熱，執政黨若是在今年年底選舉前就擴展軍力規模，很有可能危及其後續的政治聲望。

調整徵兵制度也引起熱烈的討論。台灣在二十多年前，曾要求男性需入伍服役兩年，後來服役時間漸漸縮短。《華爾街日報》在採訪了台灣當地的媒體以及觀察一些網路上的評論之後，指出部分民眾認為台灣應該聚焦在改善現行的訓練方式，另一部分人則建議女性也應該被納入徵兵制。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範