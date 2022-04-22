COVID-19口服藥「莫納皮拉韋」可有效降低重症，但有「軟骨毒性」四類人不適用
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美國默沙東藥廠「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」可阻斷病毒複製，降低重症機率，而輝瑞「Paxlovid」也已經抵台。兩種藥物的研究數據如何？所有患者都適合使用嗎？
文：葉立斌（NOW健康）
治療COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的口服抗病毒藥物紛紛上市，美國默沙東藥廠「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」已於去（2021）年底引進國內，而輝瑞「Paxlovid」也已經抵台，臨床顯示，兩款藥物均能有效降低住院死亡風險。
儘管全球Omicron確診人數激增，但許多國家均逐漸解封，放寬防疫措施，亞東醫院家庭醫學科主任陳志道表示，主要原因在於染疫後的症狀輕微，有些甚至無症狀，加上口服抗病毒藥物問世，能夠減輕中度確診者的住院死亡風險。
陳志道表示，亞東等國內多家大型醫院參與默沙東全球第三期臨床試驗，發現病患透過醫師診斷後，接受「莫納皮拉韋」五天療程，中間不可隨意中斷，結果顯示輕中度確診者住院死亡風險降低30％。
阻斷病毒複製，莫納皮拉韋降低重症機率
陳志道說，確診者服用「莫納皮拉韋」後，透過RNA聚合作用，藥物成分進入COVID-19病毒，使病毒在複製的過程中發生錯誤，進而阻斷病毒複製，降低重症機率。
疫情指揮中心規定，莫納皮拉韋僅適用於發病五天內、具有「重症風險因子」，且臨床上不適用其他治療方式之輕度至中度、18歲（含）以上COVID-19病患。「重症風險因子」則包含：患者年紀65歲（含）以上、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（含高血壓）、慢性肺疾、肥胖（BMI≧25）、其他影響免疫功能之疾病或已知重症風險因子者等。
莫納皮拉韋具有軟骨毒性，兒童、青少年、孕婦和哺乳媽媽禁用
值得注意的是，動物實驗發現，「莫納皮拉韋」具有軟骨毒性，陳志道提醒，該藥物禁止用於兒童、青少年、孕婦和哺乳媽媽，且孕齡女性在最後一次服藥的四天內必須避孕。
另外陳志道表示臨床顯示，感染COVID-19病患在發病五天內，持續服用輝瑞「Paxlovid」藥物五天，可以降低89％的輕中度患者住院率，死亡率甚至可降低100％。此外，輝瑞Paxlovid適用對象更廣，可用於12歲以上且體重至少40公斤的兒童。
陳志道表示，雖然最新口服藥物治療顯著，但民眾仍須做好防疫措施，完整接種疫苗，做好實聯制，戴好口罩、勤洗手及遵守飲食相關規定。若有相關症狀應立即通報衛生機關，依照指示就醫。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航