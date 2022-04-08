病理性「心跳過慢」恐中風、猝死！安裝心律調節器安全性高，還能避免藥物副作用

發現心臟跳得很慢，有關係嗎？「心跳過慢可分成正常生理現象，或者是疾病導致兩種。」高雄醫學大學附設中和紀念醫院心臟內科蔡維中醫師指出，「一般人若每分鐘心跳小於60下，就符合心跳過慢的定義，但若是訓練有素的運動員，心跳也可能會低於每分鐘60、50下。」

至於病理性的心跳過慢，原因則可能包括電解質不平衡、酸鹼值不平衡、藥物、心肌梗塞、心肌發炎、病竇症候群、房室傳導阻滯等。

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心跳過慢會導致中風、甚至猝死風險增加。蔡維中醫師解釋，當我們把人體想像成一台車子，那心臟就是車子的引擎，身體活動時，心臟必須負責驅動血液循環，提供足夠的血流給各個器官；當心跳變慢時，無法提供足夠的血流給全身使用，就可能會出現虛弱、無力、呼吸困難等症狀。若血流不足發生在腦部時，就會出現頭暈、記憶力、注意力減退等現象，有的人甚至會昏倒，甚至有研究指出心跳過慢與中風有相關性。

蔡維中醫師強調，「比較危險的心跳過慢，像是房室傳導阻斷，就伴隨猝死的危險，一定要積極治療。」

安裝心律調節器穩定且安全性高，同步減少藥物副作用

根據治療指引，心跳過慢的主要治療方式為安裝心律調節器。蔡維中醫師說，心臟是提供全身血液的重要器官，因此需要穩定且副作用較少的方式來提升心跳，使用口服藥物相對來說其實較不可靠。反而，安裝心律調節器可以持續監測心跳，當心跳太慢時，心律調節器就會及時作用，刺激心臟跳動，讓心跳維持在正常的速度，是較可靠、安全的治療方式。

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臨床上會從症狀與風險兩方面進行考量，產生4種排列組合，蔡維中醫師分析，只要是高風險的心搏過慢，就會建議病人積極考慮裝心律調節器，舉例來說，有些老人家在睡覺時，會出現很危險的心臟傳導阻滯，雖然沒有症狀，但就有可能造成猝死。此外，就算是低風險者，但若有症狀，也可考慮安裝心律調節器，讓症狀得以改善，提升生活品質。

安裝心律調節器還有一個優點，就是不需要再服用使心跳加速的藥物，可降低因刺激心跳加速的藥物造成其他心律不整的風險，與避免藥物副作用。

正常心臟會根據生理、心理變化改變心跳速率，因此心律調節器也朝著更人性化的方向進步。蔡維中醫師解釋，傳統心律調節器只能依照設定的速率運作，或根據身體震動來調整速度，而較新的智能速率心律調節器能夠偵測心肌電阻抗，精準評估心臟對於自律神經的反射與需求，更聰明、人性化地適時調整心跳速度。

智能速率心律調節器可以偵測當下自律神經的狀態，幫病人調控最符合自然心臟輸出的心跳速率。蔡維中醫師說明，正常情況下，心跳會由自律神經調控，例如在靜坐休息、心情平靜時，就會調低心跳速率，在運動、心情緊張時，則調高心跳速率。傳統節律器無法做到，但智能速率心律調節器就可以做到近似正常的自律神經的調整，達成更精確、更符合正常生理狀態的治療目標。

同時，傳統心律調節器大多沒有遠端功能，因此只有在病人回門診追蹤時，才能知道心跳的狀態，但智能速率心律調節器透過其遠端連線功能，即可改善此不足。蔡維中醫師說，心律調節器若具有遠端功能，再搭配類似基地台的儀器，就可以及時跟心律調節器連線，在雲端獲取數據，因此若偵測到特殊心律不整等狀況，醫療團隊就可以提早發現，即時因應，大幅提高安全性。

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如果碰到類似這次Covid-19疫情的情形，具備遠端功能的心律調節器，還可以減少回診到醫的次數，讓醫療團隊跟患者都能減輕負擔。

此外，心律調節器仰賴電池運作，電量耗盡時便需要再次手術更換。蔡維中醫師表示，智能速率心律調節器的使用年限會較傳統型來的久，可減少當心律調節器電量耗盡時需再次接受置換手術的次數，生活品質更好。

若接近較高的電場、磁場時，需要非常小心，例如核磁共振檢查時，傳統節律器可能會有風險，無法進行。但智能速率心律調節器因為有經過特殊設計，所以病患可以接受核磁共振掃描，就醫時請務必主動告知。

因為心律調節器會安裝在鎖骨下方的胸壁前面，故患者應盡量避免手臂過大範圍的活動，也不要將手機放在胸前口袋。蔡維中醫師叮嚀，因為具有金屬成分，在過海關、安檢、防盜門的時候，也建議可主動告知安檢人員。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航