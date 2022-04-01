1日新增104例本土確診創新高，指揮中心公布「1:10池化檢驗」加速篩檢流程

清明連假將至，國內疫情卻再攀高峰。指揮中心下午召開記者會表示，今（1）日新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土案例共104例，為今（2022）年新高，當中又以新北市40例最多。另外指揮中心也公布新的1:10「池化檢驗」原則，適用於醫院內部的例行性檢驗。若為因症狀就醫，或居隔期滿就醫等個案，則沒有要採用這個1:10的池化檢驗。

Photo Credit: 林奕甫/ TNL

新增104例本土個案橫跨9縣市，新北40例最多

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日新增236例COVID-19確定病例，分別為104例本土個案及132例境外移入（75例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今日新增境外移入個案為71例男性、59例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自印尼23例、越南13例、泰國9例、美國7例、香港及新加坡各4例、馬來西亞、韓國、菲律賓及法國各3例、義大利、印度及瑞士各2例、捷克、芬蘭、中國、日本及英國各1例移入，另49例調查中。入境日介於今年2月22日至3月31日。

本土個案部分，104例當中為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、彰化縣、台中市、高雄市、花蓮縣皆新增確診病例。當中以新北市40例最多，桃園、基隆皆為20例居次，台北市則有12例。

Photo Credit: 疫情指揮中心

疫情指揮中心陳時中指揮官表示，新竹縣的個案是大潭電廠相關居隔陰轉陽，彰化縣4例主要是去台中參加婚宴群聚裡染疫。

花蓮縣新增3位的部分，則是昨日1位新增醫護人員確診的醫護同事及看病病人。高雄市2例為居隔期間陰轉陽。台中2位新增，1位是婚宴群聚個案，1位是去花蓮旅遊的時候染疫。

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基隆部分，目前可分做幾個場所，為警局、校園相關與房仲。今日新增確診部分為場所營業人員及其家中人員，警局人員多了1位會計行政人員確診。

陳時中說，基隆目前看起來還是有一些案例，不過並未有大爆發的情況，預估未來繼續仍會有個案，希望社區篩檢能夠落實，把可能的傳播來源找出。

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陳時中說，新北部分這次增加很多案子，主要是公寓裡面相鄰的門號，今天增加了23案，光當地社區篩檢站就發現了18例。

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陳時中說，台中婚宴群聚部分今日又增加12個案例，其中有10例都是直接參加婚宴的人員，這些人員僅有2名台中居民，其他都是外縣市來參加喜宴。

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陳時中說，另外在桃園的案例也增加很多，主要是在一間類似電商的工作室，裡面的工作人員大部分都染疫了，經調查發現周圍家屬也染疫非常得多。今日新增，直接的工作人員有7例，其餘為家人以及接觸者。

Photo Credit: 疫情指揮中心

最後是花蓮某醫院群聚感染，今天在職場內新增3位醫護人員，另3位為就醫人員。目前了解應為3月27日，有9大5小的旅行團，因團員出現症狀至醫院就醫，但究竟醫護和旅行團員誰傳給誰，還不確定。

9大5小相驗的部分，目前應有確診，不過資料還沒送上來。

指揮中心新增1:10的「池化檢驗」原則

有醫院的醫師表示4月1日起有新的檢驗原則，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋為1:10的池化檢驗，會針對醫院包括陪病、高風險單位醫護人員篩檢等例行性檢驗進行套用。

池化檢驗是指可以把10個檢體合在一起上機做PCR，若出現陽性個案才個別拆分找出哪支檢體為陽性。經過指揮中心評估，效率可提升。需澄清的是若因症狀就醫，或居隔期滿就醫等個案，並沒有要採用這個1:10的池化檢驗。而是針對例行性篩檢的效率優化。若為急診手術、生產需要緊急住院或陪病者，4月1日開始可使用1:1的傳統PCR檢驗。

根據疾管署新聞稿，依這些相關試劑仿單記載的檢測靈敏度換算，單一檢體上機可偵測的陽性個案Ct值約介於34－38之間，若進一步採用1:10池化模式進行，除可大幅提升單位時間的可檢驗件數，於大規模篩檢時加速陰性個案的排除效率；針對陽性個案檢驗，仍可正確檢出Ct值介於31－35的陽性患者。

目前確診多為無症狀或輕症，指揮中心呼籲長者記得打疫苗

羅一鈞報告表示，本周有新增45例境外移入病例基因定序結果為Omicron變異株，以BA.2的結果為主，來源來自多國。境外及本土部分皆無新增重症，目前來講從1月到現在中重度個案維持3例，重症率為0.24％；死亡仍為1名，除下來致死率為萬分之8。無症狀輕症的比例為99.76％。但70、80歲以上的確診者重症、致死率相對較高，因此仍呼籲長者記得打第二劑和第三劑的疫苗。

陳時中補充，疫苗施打方面，涵蓋率第一劑為83.43％，第二劑為78.36％，基礎加強劑為0.82％，追加劑為50.12％。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範