臉書演算法出包：過去半年動態消息上大量假消息、暴力內容流竄，倡議團體籲建立透明度、問責體系

科技媒體《The Verge》獲得一份臉書的內部報告，報告指出，臉書工程師從去年10月開始，發現動態消息（News Feed）發生「大規模排序失敗」，導致增加逾30％受到演算法影響、而在用戶的動態消息上四處流竄的假訊息。

因為找不到發生問題的根本原因，工程師只能在幾週後眼睜睜地看著這個現象消退、卻又反覆發生，直到3月11日才終於解決。

除了這些假訊息貼文以外，根據《The Verge》的報導，臉書的內部調查還發現，在演算法出問題期間，系統對於可能的裸露、暴力內容，都沒辦法如同原本的做法，在動態消息上「降級」資訊、減少出現頻率。

其中，在俄羅斯入侵烏克蘭後，許多社群媒體承諾停止推播俄國官方媒體與相關資訊，但臉書的演算法問題也讓它未能有效回應這項承諾。

臉書母公司Meta的發言人奧斯本（Joe Osborne）在提供給《The Verge》的聲明中證實這次的事件，並表示公司發現，在5個不同的情況下，演算法的降級會變得不一致，而這可能和內部指標的問題有關。這個技術問題在2019年首次發生，但直到2021年10月才產生明顯的影響，「追根究底是軟體問題，我們也做了修正」。

《The Verge》指出，並沒有任何跡象顯示，有惡意動機導致這次的動態消息排序問題，但仍影響了多達一半的動態消息瀏覽量。幸運的是，這項演算法問題沒有破壞臉書使用的其他審查工具，臉書公民信用團隊（Facebook’s Civic Integrity team）的前成員Sahar Massachi認為，這代表網路平台和演算法需要更高的透明度。

不透明的演算法修正，須透過問責協助發現問題

《INSIDER》的報導指出，臉書的內容排序還有推播方式，近來成為充滿爭議的話題。例如，臉書在2018年的演算法調整，原本是要幫助推播用戶參與度高的貼文，例如來自朋友或家人的內容，但這項調整同時也讓暴力、虛假和政治分歧的內容傳播增加。臉書2021年發布的消息顯示，其員工擔心2018年的演算法修正會加劇政治分歧。

除此之外，當時的調整也影響到新聞媒體，媒體開始調整商業模式以增加讀者。結果顯示，媒體透過更駭人聽聞的消息，來誘使用戶點擊內容。

《The Verge》則指出，臉書過去不斷吹噓「降級」的做法是提高動態消息品質的一種方式，並逐漸擴大適用於降級的內容種類，例如應對戰爭和有爭議的內容，但臉書卻從未公開它對人們在平台上所看見的內容，究竟造成怎樣的影響，而這次的事件就顯示出系統出現問題的後果。

「在這樣大型的複雜系統中，錯誤是不可避免、也是可以理解的」，現為非營利組織「Integrity Institute」聯合創辦人的Sahar Massachi向《The Verge》表示：「但當一個強大的社群平台出現意外時會發生什麼？我們怎麼會知道？」他呼籲需要透過透明度來建立一個問責體系，才能協助平台迅速發現問題。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範