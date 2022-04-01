歐盟國家亟欲擺脫對俄國的能源依賴，專家憂過度期增加燃煤使「綠色承諾」跳票

文：吳宗宜

自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟成員國便開始試圖進行能源改革，希望大幅減少對俄羅斯能源、尤其是天然氣的依賴。

目前，歐盟嚴重依賴自俄羅斯進口的天然氣。2021年，歐盟從俄羅斯進口了共1550億立方公尺的天然氣，佔整體天然氣進口的45％，根據研究組織「運輸與環境」（Transport & Environment）的數據，每日歐盟成員國花在採購俄羅斯天然氣的成本，就高達約1億1800萬美元。

對此，歐盟執委會在3月8日公佈，今（2022）年預計將自俄羅斯進口的天然氣總量減少三分之二，並預計在2030年之前完全不再從俄羅斯進口天然氣、石油及煤礦，結束對俄羅斯能源供給的依賴。歐盟期望透過尋找替代供應國、增加能源使用效率以及加速擴大清潔能源的使用來實現這項目標。

負責氣候政策的歐盟執委會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，僅管非常難，但這確實是有可能達成的目標，並敦促謹慎行事，「這會結束我們對俄羅斯的過度依賴，給我們必要政策的迴旋空間。但現實情況是，如果一夜之間，俄羅斯完全不再提供能源，我們的許多成員國將陷入真正的困境，所以我們需要確保……對自己的傷害不會比對普亭（Vladimir Putin）的傷害更大。」

歐盟計劃自美國、卡達等國進口更多天然氣和液化天然氣（今年從他國進口量約600億立方公尺，為俄羅斯進口量的三分之一），這項不具約束性的提案，要求歐盟成員國在9月30日前將天然氣存量提高至90％（目前歐盟成員國平均庫存僅27％）。

俄羅斯是世界第三大石油生產國，僅次於美國和沙烏地阿拉伯，每天出口的大約500萬桶原油中，有一半以上銷往歐洲，供應歐盟四分之一的石油。但27個成員國對俄羅斯石油、天然氣和煤炭的依賴程度不一，其中德國（佔40％）、義大利（佔30％）與多個中歐國家特別依賴俄羅斯的能源。面對俄烏戰爭導致能源供應短缺、價格節節高漲，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）警告，如果採取對俄羅斯的能源制裁採取激烈手段，歐洲經濟可能會因而陷入衰退。

受俄烏戰爭的衝擊，英國汽油和柴油價格隨國際價格飆升，政府不得不宣布削減燃油稅以因應飆升的油價。

但另方面，英國於3月8日宣布，將在今年年底前逐步減少採購俄羅斯石油（俄羅斯進口占英國石油總量的8％，天然氣佔5％），此將影響英國對於家庭能源支付價格上限的政策，此上限將在4月份增加700英鎊至2000英鎊，今年秋天將再次提高至約3000英鎊。

法國經濟與財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）則在3月7日宣布，政府將補助超過200億歐元以平抑高漲的能源價格，但此舉也將會擴大財政赤字。

專家呼籲，對俄羅斯實施全面的石油和天然氣禁運的同時，各國須保障窮人的基本生活。BBC報導，國際非政府組織「全球見證人」（Global Witness）的執行長戴維斯（Mike Davis）指出，「在實施制裁的同時，必須提供社會補貼支持，以確保制裁措施不會加深歐洲持續的能源貧困危機，讓沒有人必須在取暖和吃飯之間做出選擇。」

歐盟執委會鼓勵各國使用一系列措施保護消費者，包括對能源公司的利潤徵收暴利稅（windfall taxes），但在短期內，能源價格暴漲會給貧窮人口帶來極大的生活壓力。

最依賴俄國能源的德國於近日宣布，計劃建造兩個新的液化天然氣接收站以增加進口供給，但一些專家擔心這可能會增加歐盟對化石燃料的長期依賴，且若一旦德國恢復使用高污染的煤炭，將會違背德國2030年前淘汰全國火力發電廠的「綠色承諾」。

歐盟執委會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）指出，對於某些國家而言，短期內改用煤炭看似是可行的應變措施，但卻可能給國家帶來更多問題，如迅速增加碳排放。

BBC報導，Rystad Energy分析師迪亞茲（Carlos Torres Diaz）表示，「因為去年煤炭發電量增加了18％，我們已經看到其所帶來的排放量增加了，如果這種情況持續下去，到2022年，歐洲碳排放量將繼續上升，因為煤炭發電的排放量大約是用天然氣發電的兩倍。」

有些歐盟國家則是積極尋求替代能源進口國，如義大利總理德拉吉（Mario Draghi）於近日和卡達國王塔米姆（Emir Al Thani of Qatar）通電，盼加強兩國的能源合作，義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio ）也在2月出訪非洲天然氣大國阿爾及利亞，尋求更加緊密的合作。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則在3月30日宣布，波蘭正在啟動歐盟國家中最激進的計劃以擺脫俄羅斯能源的依賴，預計將在今年年底前禁止所有俄羅斯天然氣、石油和煤炭的進口，並呼籲其他歐盟國家也減少對從俄羅斯進口燃料的依賴，稱購買石油和天然氣將提供俄羅斯繼續戰爭的資金。

NPR報導，莫拉維茨基稱：「當歐洲其他人將俄羅斯視為商業夥伴時，我們看到俄羅斯使用天然氣和石油作為勒索的一種方式。」