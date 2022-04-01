為何奧斯卡那麼重要？《樂動心旋律》抱回大獎才引起觀眾興趣，大幅增加Apple TV+點看率

為什麼奧斯卡那麼重要？端看數字就知道。2022第94屆奧斯卡，眾所矚目的最佳影片由Apple TV+的《樂動心旋律》拿下。而根據《綜藝報》指出，奧斯卡賽後Apple TV+增加了25%的新觀眾；至於與奧斯卡前一週相比，《樂動心旋律》的點看率更提升了300%以上。

Photo Credit: AP / 達志影像 《樂動心旋律》劇組於奧斯卡領取最佳影片

《樂動心旋律》由《塔盧拉》導演夏安海德（Sian Heder）自編自導，為改編自2014年法國電影《貝禮一家》的作品，而《樂動心旋律》從去（2021）年初日舞影展發跡亮相，就於日舞影展美國劇情競賽片單元擒下4項大獎，包含評審團大獎、最佳導演獎、觀眾票選獎以及評審團特別獎最佳整體演出。

除了獎項之外，Apple TV+更以2500萬美金的價碼買下《樂動心旋律》的全球發行版權，打破此前由《棕櫚泉不思議》在日舞影展成交價碼（1750萬美金）的最高紀錄，基本上《樂動心旋律》就是去年日舞影展就搶風頭的劇情電影。

不過，《樂動心旋律》雖然在日舞影展大放異彩，但因為日舞影展是在每年初舉辦，到了年底就會被諸多瞄準2022年奧斯卡的獎季大片掩蓋，難免會失了目光。而誰也沒想到，《樂動心旋律》這部2021年初的片子，到了年底的北美獎季聲勢後來居上，緊追Netflix的《犬山記》與焦點影業的《貝爾法斯特》，最終甚至超車，成功在2022奧斯卡抱回大獎。

Photo Credit: AP / 達志影像 多數為聽障演員的《樂動心旋律》拿下最佳影片，典禮現場眾明星以「爵士手」表示祝賀。

《樂動心旋律》也正式寫下多個影史「首見」，包含首部聽障演員主演的最佳影片；首部於日舞影展首映的最佳影片；首部串流平台的最佳影片（撇除《游牧人生》的Hulu特例），首部未入圍導演、剪輯獎項的最佳影片，皆是影史新頁。

至於《樂動心旋律》除了最佳影片之外，夏安海德、特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur）分別順利拿走最佳改編劇本、最佳男配角獎，代表《樂動心旋律》入圍3項大獎，最終全數奪獎。

而特洛伊科特蘇爾為奧斯卡首位獲得演技獎項的聽障男演員。值得一提的是，同片的演員瑪麗麥特琳（Marlee Matlin），是奧斯卡史上首位獲獎的聽障演員，於 1987年21歲之姿，憑藉《悲憐上帝的女兒》奪下影后，同時也是最年輕影后紀錄者。

雖說奧斯卡賽前，《樂動心旋律》就已經在各大指標風向獎抱走大獎，包含美國製片工會、美國編劇工會、美國演員工會等大獎，但都比不上奧斯卡的魅力，多數觀眾都是因為奧斯卡，才對《樂動心旋律》產生興趣，最佳影片的效應替Apple TV+增加了25%的新觀眾，《樂動心旋律》的點看率也提升了300%以上。

不過，《綜藝報》也指出，Apple TV+並未透露《樂動心旋律》的實際點看數字，而蘋果也從未公開Apple TV+擁有多少訂戶，因此目前僅知多了這樣的漲幅，尚不清楚確切的正確數字 ；然而，更重要的是， Apple TV+能否留下 這些激增的觀眾 ，讓這些人繼續使用平台服務，才是後續的真正問題。

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核稿編輯：楊士範