2022/04/01,
生活

台灣人越來越愛賭 ! 手機博弈遊戲管不住

台灣人越來越愛賭 ! 手機博弈遊戲管不住
Photo Credit：Shutterstock／達志影像

我們想讓你知道的是

2021年底「線上博弈」被納入刑法管轄範圍，對台灣賭客卻沒有遏止作用。從手機遊戲最新調查結果發現，台灣人在博弈手遊上的花費，竟比去年同期提升近4成。新賭博罪三讀通過後，麻將遊戲廣告仍在過年期間狂掃有線電視頻道，究竟是台灣人太愛賭? 還是法律修訂無用?

台灣人聲稱對射擊遊戲氪金，實際上花錢博弈

根據關鍵議題研究中心的最新調查中，台灣手遊玩家，每月平均花1,166元在博奕遊戲上，比去年同期上升超過300元，成為今年的吸金冠軍；而去年冠軍AR遊戲，則跌落到第9名，比去年同期人均消費少了340元。緊追在後的是家庭兒童遊戲、桌上遊戲，人均消費比去年同期增加424元和408元。詢問受訪者關於付費意願時，台灣玩家表示最願意為多人線上戰鬥競技遊戲氪金，佔56%，願意為AR遊戲付錢的有48%、卡片遊戲45%。與2021相比，AR遊戲及賽車類遊戲付費意願下降超過一成，卡片遊戲及家庭兒童遊戲的付費意願則上升將近一成。

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主要來自親友推薦

受訪的網友中，有玩電玩遊戲的比例為85.6%，並以手機/平板為主要玩遊戲的裝置，佔玩家中的95.6%。絕大多數的消息來源是來自親友推薦，16-29歲的玩家會信賴廣告訊息，30-39歲則從電玩論壇、討論群、電玩評論網獲得遊戲訊息。

其實，台灣人玩遊戲的比例越來越高，與去年相比，下載過遊戲的比例提升至9成，平均每人行動裝置內下載3.9個遊戲APP。主要還是以免費下載的遊戲為主，但大多不排斥在遊戲內花費。願意為遊戲人物外觀付費的人數最多，其次願意購買道具的玩家也超過11%。

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長者和男性才是博奕遊戲的支持者

雖然博奕遊戲吸金力道最大，但仍有近三成台灣網民最喜歡益智遊戲，其次受歡迎的還有角色扮演和模擬遊戲，而多人線上戰鬥競技遊戲排名第6。支持博奕遊戲的玩家，以男性、40-49歲及50-60歲的族群為主，都是經濟自由度較高、有較高付費意願的族群。這也能夠理解，為何博奕遊戲的整體喜好排名第4，卻能夠吸引最多付費者、最高金額的原因。

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平均每日賭1.5小時、每周上線6次

玩多人線上戰鬥遊戲的玩家，一次上線大概會玩2小時，每周上線6.5次，在所有遊戲中，每次遊玩時間最長；AR遊戲玩家每周上線次數平均高達7.5次，每次只會玩1.1小時。而博弈手遊玩家，每日平均上線賭1.5小時、每周上線平均6次。每周上線次數最低的是家庭兒童遊戲，平均一周只玩4.5次。

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這2招戒掉博奕遊戲

由於博奕遊戲內賭的不是新台幣，而是虛擬貨幣，再加上第三方支付服務及遊戲NFT盛行，法律修訂跟不上科技服務變化速度，導致博弈手遊高調卻不觸法。然而，玩家真的一旦沉迷就會萬劫不復嗎?

根據調查，手遊玩家本身其實很容易會因為發現更吸引人的遊戲而轉換手遊，佔受訪者六成之多。其次，喜歡賭博遊戲的40-49歲、50-60歲玩家，也很容易因為付的費用增加，而轉換遊戲，分佔46.1及43.1%。換句話說，若希望親友能少玩博奕手機遊戲，推薦更有趣的遊戲或讓玩家本人意識到支付金額增加，都很可能促使玩家轉換遊戲，或抑制沉迷博弈遊戲的行為發生。

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責任編輯：何佳蓉
核稿編輯：黃玟捷


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