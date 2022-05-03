動物能不能使用人類藥物來做治療？高嘉瑜打開「潘朵拉盒子」引來獸醫與飼主圍剿

立委高嘉瑜日前接獲民眾陳情，該民眾的寵物因為癌症在台北市的伊甸動物醫院接受化療後，疑似因泌尿道感染，併發急性腎衰竭死亡。民眾除了提告動物醫院醫療疏失外，還主張獸醫使用「沒有合法藥證的化療藥物」治療，因此高嘉瑜在立法院質詢時，要求農委會檢討稽查，若有違法則送辦。

而這個質詢引發喧然大波，因為高嘉瑜掀開了一直以來台灣的寵物飼主和獸醫師面臨的醫療困境，即「動物能不能使用人類的藥物來做治療？」

動物用藥與獸醫「違法」困境

依照《藥事法》第50條規定，獸醫診所並非一般醫療機構，不可以直接向藥商購買人類用藥，若是動物醫院自行向藥商取得人用藥品，恐怕就會產生違法疑慮。

農委會防檢局於2018年4月預告了「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」草案，當中獸醫師可直接向藥商購買人藥之規定，希望能替獸醫和飼主找到解套，不過藥師公會全國聯合會認為此法抵觸《藥事法》要求撤除該辦法，且日後獸醫師開藥須經藥師把關。

呂秋遠律師在臉書上發文指出，多年來很多治療動物的藥物，就是在「心照不宣」的情況下，獸醫師知其違法但為了需求還是私下進口「水貨」，而飼主可能在知情或不知情的狀況但認為「無妨」就接受這狀況，主管機關則睜一隻眼閉一隻眼，直到這案件爆發。

高嘉瑜的質詢文章下開始出現大量留言質疑「獸醫與農委會防檢局心照不宣的違法用藥默契，你為何要介入」，高則回應「禁藥就是有醫療風險」，並稱2020年就有獸醫與防檢局協調，讓台灣沒有許可證的藥品可以專案通關，並指「Palladia」這款藥物在國內都有合法替代藥物，風險也遠低於來路不明的禁藥、偽藥。

外界質疑高嘉瑜事前功課沒做足，引發獸醫及飼主反彈後卻直接刪文，讓外界更加不滿，認為高嘉瑜並非真的了解寵物治療議題，對於高嘉瑜表示要針對放寬獸醫用藥取得建立機制，網友也怒罵，「醫生為了幫助毛孩被移送司法已是背十字架了，你還要踩一腳讓人以為是醫生的問題？」、「妳該做的是在立法院努力讓先進藥物與標靶藥物合法順利的在台灣動物醫院使用，而不是成為禁藥！」

動保團體和飼主社團炎上高嘉瑜：害死我們的狗

外號「虎哥」的新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森在臉書上發文，直呼「高嘉瑜你會害死我們的狗」，邵伯森指出，動物看診最常見有心臟藥、抗生素、腫瘤藥、癲癇藥、內分泌藥，以及各種急救類藥品等，在台灣用在動物身上都是不合法的，獸醫生使用會被撤銷執照，還會被檢舉上法院吃官司。

台灣目前動物合法抗生素只剩幾種能用，如果剛好感染的細菌必須用到其他數十種抗生素，一律變違法；感染擋不住，飼主跟獸醫只能眼睜睜看著動物死亡；目前控制範圍最好的標靶藥物，醫院使用了卻被移送地檢署，「有夠可憐又可悲」。以Palladia這標靶藥物為例，在國外很廣泛已使用多年，只因在台灣並非合法許可的藥物，向中央反應很多年，就是沒有長官重視，法規無法更新上臨床醫療實務，推託到現在高嘉瑜「自己引火自焚」。

邵伯森也批評高嘉瑜不好好了解事情始末，直接就聽信網紅飼主單方面的指控，順便罵積極替飼主找解套方式的獸醫生，是無良獸醫；今天臨床醫療救援並非結果論，會牽涉很多層面的問題。

前台北市獸醫師公會理事長、現任台北市議員楊靜宇則表示，動物用藥在使用對象上區分「經濟動物」和「伴侶動物」2大類，經濟動物會成為餐桌上的蛋白質來源，所以一定要嚴格控制藥品種類以及安全的用法用量，而伴侶動物的數量還是以犬、貓為主，牠們在醫療用藥的考量上和經濟動物是兩回事；然而中央主管機關未能完全理解這個本質上的差異，未能體察社會發展的趨勢，繼續以舊式經濟動物用藥的思維來管理「伴侶動物」，如果不能改變，高嘉瑜的事件不會是最後一次。

楊靜宇說，全台灣將近1700多家動物醫院以及4000多位臨床小動物醫師正面臨嚴重用藥問題，基本上人類有的疾病毛小孩也都會得，然而一些常備藥品因《藥事法》規定，獸醫師無法購買，一些藥品用量少但很重要，且在國外已取得美國食品藥物管理局（FDA）執照的進口藥；然而台灣伴侶動物市場規模太小、藥品輸入登記審查曠日費時，取得非常困難；獸醫師救治伴侶動物面臨無藥可用、用藥即違法的窘境。

楊靜宇坦言，臨床獸醫師基於救治毛小孩、安撫主人擔心焦慮的心情，會想盡辦法取得治療藥物，但依照現行《動物藥品管理法》，使用違禁藥品就是違法。

藥師方怎麼想？

雖然網路上的貓狗毛孩社團，許多飼主、網友都站在保護動物的立場，認為獸醫也是醫生，在第一線拯救生命最為重要，而且動物的生命和人類同樣珍貴，也應該享有同樣的醫療權等，不應該限於目前法規的「不合時宜」問題，反而錯失拯救動物的機會。

不過根據《窩窩》的整理報導，藥師方則主張，根據《藥事法》規定，動物醫院本不包含在藥品銷售通路裡面，若是獸醫師能夠不透過藥師的把關直接購買人藥，就會破壞現行的醫藥分離制度，且藥物濫用的機率可能大幅增加。

販賣、管理以及核對品量是藥師的職責，在缺少動物藥品的情況之下，如果寵物需要使用到人用藥治療，應該先由獸醫師開立處方籤，讓飼主到藥局領藥，然後飼主再回到動物醫院請獸醫調劑跟指導餵藥，由社區藥局藥師專業核對品量，這樣藥師就能核對品量，且更能管理人用藥的流向，才可以維護民眾用藥安全，也能避免嚴謹的人用藥品管理制度遭到破壞。

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