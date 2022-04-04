別了，「叢林人」施曼

著名拜仁慕尼黑球迷、有「叢林人」（Buschmann）之稱的施曼（Michael Zeman）去世，不少人哀悼。

這位與香港企業家盛智文（Allan Zeman）同姓的德國大叔，多年來隨愛隊南征北討，身上總掛滿厚厚的球會頸巾，穿著的電單車背心上縫了一百個球隊的隊徽和符號。他就像穿上一整個叢林，因此得了「叢林人」的稱號，也成為德國足球界神話級人物。

「叢林人」用他的背心，顯明對球隊的愛，也是他最珍貴的圖案。其實我們每個人都有這樣一件背心，它很多時候是無形的，穿在我們的心內。小時候學會的品格、成長過程中習得的堅毅、與人相處和相爭中明白到的君子之爭，成敗間獲得的智慧，都一直伴隨我們。而離家別井的人，搬到新的國家，很多身外物都已經斷捨離，唯有這些價值一直放於心裡，還有對家鄉的厚愛和感情，牢實地縫在心坎。我們都珍視它們，有危難時，它們會在心裡湧現，提醒我們怎樣面對，怎樣克服。這些文化記憶，我們都想傳給後代。

著名的波蘭音樂人和詩人卡斯馬斯基（Jacek Kaczmarski），寫過一首叫《盔甲》（Zbroja）的歌曲。這位對波蘭和東歐民主化影響深遠的創作人，香港傳媒人區家麟曾介紹過他，而居港多年的波蘭政治教授Krzysztof Sliwinski，在《情牽波蘭》機構的訪問中亦說過他中學時開始學結他，就是因為喜歡這位歌手。這首《盔甲》，就是用一件無形的盔甲比喻我們的記憶。1982年，波蘭民主運動被極權政府打壓，25歲的卡斯馬斯基流亡科隆，在那裡演奏了這首歌。它開首是這樣寫的：

上主賜我由軍械師所造的盔甲 它在很多戰役中被磨曲、又在戰火在被血洗禮 在為巨人雕刻的那一剎那，我步履蹣跚 因為我的良心在勒索我，盔甲撞向我身體左方 縱然失去了頭盔和劍 盔甲也不能保護我的身軀 但最終重要的東西 還是這盔甲

那年在德國的卡斯馬斯基在演唱前介紹此曲，他說：「在痛苦、逼迫和死亡中，唯一可以保證我們堅持和勝利的，就是我們記憶的盔甲。它不會保護我們的身體，也不知從何以來，它沒有頭盔和劍，卻會令我們堅持到底。」

今天很多移民和流亡海外的人，都如那年被極權打壓的波蘭和東歐人般傷痛，看到家鄉曾擁有的自由、公義和信任漸漸淪喪，家鄉變成陌生的都市。離開家園，很多物質上的東西，都要棄掉，但唯一常存的，是我們對美好事物的記憶。正如「叢林人」雖遠去，但他那件繡滿回憶的背心，卻永遠長存。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin