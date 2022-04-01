「血腥的一週」後的反擊，以色列軍隊突襲約旦河西岸造成2死15傷

遭遇數起恐怖攻擊過後，以色列軍隊於昨（31）日突襲了約旦河西岸傑寧（Jenin）的難民營，造成了兩名巴勒斯坦人死亡、15人受傷。此前，以色列發動了一系列致命的襲擊行動，目標瞄準激進分子的所在地。

有目擊者向《Haaretz》指出，以色列士兵分別從不同方向進入難民營，並且動用火力逮捕與伊斯蘭聖戰組織相關的巴勒斯坦人。

一位難民營的居民表示，軍隊包圍了武裝分子的住所，並拘留了他們的家人。

根據《美聯社》報導，影片顯示傑寧難民營中心有煙霧竄出、槍聲不斷響起，更有畫面顯示以色列士兵與巴勒斯坦槍手在狹窄的街道中穿梭。

תיעוד מג'נין . פצוע אחד נראה בשטח. צוותים מנסים להתקרב איליו. משרד הבריאות הפלסטיני דיווח על שלושה פצועים קשה. דיוויחים לא רשמיים על שלושה הרוגים בחילופי אש. חילופי הירי עדיין נשמעים במחנה הפליטים. pic.twitter.com/bKAW6ol5xE — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) March 31, 2022

דיווחים בג'נין על חילופי אש בין חמושים לכוח של צה"ל שנכנס לעיר ולמחנה הפליטים. לפי עדויות יש כיתור בתים לצורך ביצוע מעצרים.חמושים מגיבים בירי. pic.twitter.com/qBfPtiHUPy — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) March 31, 2022

巴勒斯坦年輕人也在街道上和以軍對峙。

本次突襲的主因源自於本週二，一名居住於傑寧附近的巴勒斯坦人開槍射殺5名以色列民眾的事件。《半島電視台》報導，以軍突襲並洗劫了這位槍擊手的住所。與警方駁火過後，這名嫌犯也遭到槍擊身亡。

另外，有兩位年輕人，分別是17歲的薩納德．阿布．阿提葉（Sanad Abu Atiyeh）以及23歲的亞思德．阿爾沙迪（Yazid al-Saadi）也遭到殺害。

巴勒斯坦衛生部指出，以軍在公立醫院附近甚至施放催淚瓦斯，氣體隨後瀰漫到急診室，擾亂醫院運作。

以軍近幾日的軍事行動總計已經造成了11人死亡，另有31人遭到逮捕，其中有3人被懷疑資助或是涉入恐怖攻擊。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）於昨日宣布，政府將花費5600萬美金作為緊急經費，持續增加警力和裝備。

班奈特在一份聲明中說道：「強大的警力等於強大的以色列。」他進一步表示政府將用盡一切手段，讓以色列人民於各個方面得到安全並感到安心。

傑寧難民營是第二次巴勒斯坦起義中發生最致命戰役的地點之一。2020年4月，以色列軍隊就曾在該地與巴勒斯坦武裝份子戰鬥將近三個星期。根據聯合國統計，當時有23名以色列士兵與包括平民在內的52名巴勒斯坦人喪生。

隨著三大節日—齋戒月（Ramadan）、猶太逾越節（Passover）、基督教復活節，將陸續於4月登場。《中央社》報導，根據以色列警方評估，今年4月，除了希克加拉和艾格撒清真寺周圍的持續緊張局勢外，約旦河西岸的衝突可能會蔓延到耶路撒冷，擾亂邊境檢查站的交通。猶太人和阿拉伯居民將發生衝突，猶太右翼煽動者也會參與，耶路撒冷可能是雙方宗教極端分子的衝突中心。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範