「血腥的一週」後的反擊，以色列軍隊突襲約旦河西岸造成2死15傷
我們想讓你知道的是
以色列3個城市在過去10天內遭遇恐怖攻擊後，昨（31）日以色列軍隊突襲了約旦河西岸傑寧（Jenin）的難民營，造成了兩名巴勒斯坦人死亡、15人受傷。隨著三大節日—齋戒月（Ramadan）、猶太逾越節（Passover）、基督教復活節，將陸續於四月登場，以色列警方評估希克加拉和艾格撒清真寺周圍的持續緊張局勢外，約旦河西岸的衝突可能會蔓延到耶路撒冷，擾亂邊境檢查站的交通。
遭遇數起恐怖攻擊過後，以色列軍隊於昨（31）日突襲了約旦河西岸傑寧（Jenin）的難民營，造成了兩名巴勒斯坦人死亡、15人受傷。此前，以色列發動了一系列致命的襲擊行動，目標瞄準激進分子的所在地。
有目擊者向《Haaretz》指出，以色列士兵分別從不同方向進入難民營，並且動用火力逮捕與伊斯蘭聖戰組織相關的巴勒斯坦人。
一位難民營的居民表示，軍隊包圍了武裝分子的住所，並拘留了他們的家人。
根據《美聯社》報導，影片顯示傑寧難民營中心有煙霧竄出、槍聲不斷響起，更有畫面顯示以色列士兵與巴勒斯坦槍手在狹窄的街道中穿梭。
巴勒斯坦年輕人也在街道上和以軍對峙。
本次突襲的主因源自於本週二，一名居住於傑寧附近的巴勒斯坦人開槍射殺5名以色列民眾的事件。《半島電視台》報導，以軍突襲並洗劫了這位槍擊手的住所。與警方駁火過後，這名嫌犯也遭到槍擊身亡。
另外，有兩位年輕人，分別是17歲的薩納德．阿布．阿提葉（Sanad Abu Atiyeh）以及23歲的亞思德．阿爾沙迪（Yazid al-Saadi）也遭到殺害。
巴勒斯坦衛生部指出，以軍在公立醫院附近甚至施放催淚瓦斯，氣體隨後瀰漫到急診室，擾亂醫院運作。
以軍近幾日的軍事行動總計已經造成了11人死亡，另有31人遭到逮捕，其中有3人被懷疑資助或是涉入恐怖攻擊。
以色列總理班奈特（Naftali Bennett）於昨日宣布，政府將花費5600萬美金作為緊急經費，持續增加警力和裝備。
班奈特在一份聲明中說道：「強大的警力等於強大的以色列。」他進一步表示政府將用盡一切手段，讓以色列人民於各個方面得到安全並感到安心。
傑寧難民營是第二次巴勒斯坦起義中發生最致命戰役的地點之一。2020年4月，以色列軍隊就曾在該地與巴勒斯坦武裝份子戰鬥將近三個星期。根據聯合國統計，當時有23名以色列士兵與包括平民在內的52名巴勒斯坦人喪生。
隨著三大節日—齋戒月（Ramadan）、猶太逾越節（Passover）、基督教復活節，將陸續於4月登場。《中央社》報導，根據以色列警方評估，今年4月，除了希克加拉和艾格撒清真寺周圍的持續緊張局勢外，約旦河西岸的衝突可能會蔓延到耶路撒冷，擾亂邊境檢查站的交通。猶太人和阿拉伯居民將發生衝突，猶太右翼煽動者也會參與，耶路撒冷可能是雙方宗教極端分子的衝突中心。
新聞來源
- Israel raids West Bank, 2 Palestinians killed in gunbattle（AP）
- Israeli forces kill three Palestinians in the occupied West Bank（Aljazeera）
- Two Palestinians Killed in Israeli Army Raid on Jenin Refugee Camp（Haaretz）
- 以色列4月節日多 政府加強部署憂民間衝突（中央社）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範