2022/04/01,
中東

「血腥的一週」後的反擊，以色列軍隊突襲約旦河西岸造成2死15傷

「血腥的一週」後的反擊，以色列軍隊突襲約旦河西岸造成2死15傷
巴勒斯坦哀悼者在喪禮中會見於以軍突襲過程中身亡的17歲Sanad Abu Atiyeh最後一面|Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

以色列3個城市在過去10天內遭遇恐怖攻擊後，昨（31）日以色列軍隊突襲了約旦河西岸傑寧（Jenin）的難民營，造成了兩名巴勒斯坦人死亡、15人受傷。隨著三大節日—齋戒月（Ramadan）、猶太逾越節（Passover）、基督教復活節，將陸續於四月登場，以色列警方評估希克加拉和艾格撒清真寺周圍的持續緊張局勢外，約旦河西岸的衝突可能會蔓延到耶路撒冷，擾亂邊境檢查站的交通。

遭遇數起恐怖攻擊過後，以色列軍隊於昨（31）日突襲了約旦河西岸傑寧（Jenin）的難民營，造成了兩名巴勒斯坦人死亡、15人受傷。此前，以色列發動了一系列致命的襲擊行動，目標瞄準激進分子的所在地。

有目擊者向《Haaretz》指出，以色列士兵分別從不同方向進入難民營，並且動用火力逮捕與伊斯蘭聖戰組織相關的巴勒斯坦人。

一位難民營的居民表示，軍隊包圍了武裝分子的住所，並拘留了他們的家人。

根據《美聯社》報導，影片顯示傑寧難民營中心有煙霧竄出、槍聲不斷響起，更有畫面顯示以色列士兵與巴勒斯坦槍手在狹窄的街道中穿梭。

巴勒斯坦年輕人也在街道上和以軍對峙。

本次突襲的主因源自於本週二，一名居住於傑寧附近的巴勒斯坦人開槍射殺5名以色列民眾的事件。《半島電視台》報導，以軍突襲並洗劫了這位槍擊手的住所。與警方駁火過後，這名嫌犯也遭到槍擊身亡。

另外，有兩位年輕人，分別是17歲的薩納德．阿布．阿提葉（Sanad Abu Atiyeh）以及23歲的亞思德．阿爾沙迪（Yazid al-Saadi）也遭到殺害。

巴勒斯坦衛生部指出，以軍在公立醫院附近甚至施放催淚瓦斯，氣體隨後瀰漫到急診室，擾亂醫院運作。

以軍近幾日的軍事行動總計已經造成了11人死亡，另有31人遭到逮捕，其中有3人被懷疑資助或是涉入恐怖攻擊。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）於昨日宣布，政府將花費5600萬美金作為緊急經費，持續增加警力和裝備。

班奈特在一份聲明中說道：「強大的警力等於強大的以色列。」他進一步表示政府將用盡一切手段，讓以色列人民於各個方面得到安全並感到安心。

傑寧難民營是第二次巴勒斯坦起義中發生最致命戰役的地點之一。2020年4月，以色列軍隊就曾在該地與巴勒斯坦武裝份子戰鬥將近三個星期。根據聯合國統計，當時有23名以色列士兵與包括平民在內的52名巴勒斯坦人喪生。

隨著三大節日—齋戒月（Ramadan）、猶太逾越節（Passover）、基督教復活節，將陸續於4月登場。《中央社》報導，根據以色列警方評估，今年4月，除了希克加拉和艾格撒清真寺周圍的持續緊張局勢外，約旦河西岸的衝突可能會蔓延到耶路撒冷，擾亂邊境檢查站的交通。猶太人和阿拉伯居民將發生衝突，猶太右翼煽動者也會參與，耶路撒冷可能是雙方宗教極端分子的衝突中心。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。