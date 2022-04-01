林岱樺等34立委為「農地違章工廠排除納管」提釋憲，環團痛批：立委帶頭違法、護航中高污染違章工廠

農地違章工廠納管申請登記期限已在3月19日截止，不過民進黨立委林岱樺質疑經濟部的法規有違憲之虞，聯合跨黨派34名立法委員聯合提出憲法訴訟，今（1）日在司法院林岱樺和部分立委表示，去年經濟部公告「基於環境保護或安全考量不宜設立工廠」，大量排除《工輔法》納管對象，損害人民財產和商業經濟發展，違反了《工廠管理輔導法》本來納管輔導工廠合法化的意旨，希望大法官解釋爭議。

不過多個環團也發布聯合聲明反駁，過去政府立法從寬，經濟部已經給這些農地工廠許多機會和時間申請納管；中高污產業坐落在農業區，且會產生大量含有重金屬的空污、廢水，林岱樺現在來吵並曲解原本的法律意圖，是在護航工廠業者，也漠視了經濟部和部分努力合法工廠的努力。

依據《工廠管理輔導法》規定，2016年5月20日前的低污染未登記工廠，在今年3月19日前可以申請納管，之後依照程序在通過審查後，有機會申辦特定工廠登記「合法化」。然而經濟部初估全台各地仍有2000多家工廠未申請，將會彙整資料，並交由地方政府優先調查這些未登記工廠，未來恐祭出停工、斷水斷電或拆除。

林岱樺為什麼要申請釋憲？

這起釋憲聲請案導因於，原本《工輔法》28-1條規定，對於低汙染的既有未登記工廠，除了中央主管機關基於環境保護或安全考量不宜設立工廠者可申請納管，但去年2月5日經濟部公告，「基於環境保護或安全考量不宜設立工廠者」行政命令，大量排除《工輔法》納管對象。

被排除的包括經縣市政府或農委會審認從事農業相關行業，位於都市計畫區、非都市土地之鄉村區、工業區或1公頃以上由建築用地為主所形成的聚落範圍，以及由建築用地為主所形成的聚落或農產業群聚地區等邊緣土地3類型都被納入；由農委會劃定的農產業群聚區等土地，其中的未登記工廠才可申請納管。

林岱樺認為，這公告變成「原則上不納管，並由農委會可任意劃定農產業群聚」，一旦被認定為「非農產業群聚」則無法進行納管、輔導，行政院經濟部、農委會用公告就違反權力分立原則，嚴重侵犯立法院立法權核心領域。

今天也出席記者會的立委陳秀寶指出，《工輔法》修正通過，即是為了輔導既有的低污染工廠透過合法程序、管道成為合法工廠，但經濟部規定限制業者原有的權益，業者本來可以依循合法流程來登記，卻因農委會的公告權益受損，無法成為正式工廠，在工作、法規面上都變成弱勢。

陳素月表示，農地工廠是存在已久的問題，《工輔法》修法時也考量到設有工廠的農地不可回復；已排除高汙染產業，讓沒有汙染之虞的產業能循程序申請納管就地合法，但經濟部公告限制農產業群聚，使無汙染之虞的工廠因行政命令而無法申請納管，這樣對人民財產不公平。

此次參與連署的34名跨黨派立委包括民進黨立委林岱樺、王美惠、蘇治芬、湯蕙禎、吳玉琴、邱泰源、陳亭妃、陳秀寶、羅美玲、邱志偉、蔡易餘、陳素月、黃世杰、楊曜、陳明文、吳琪銘、陳歐珀、林俊憲、黃秀芳、劉建國，無黨籍立委蘇震清、黃國書，國民黨立委洪孟楷、謝衣鳳、廖婉汝、溫玉霞、呂玉玲、葉毓蘭、陳超明、林德福、鄭天財、孔文吉、楊瓊瓔、陳玉珍。

林岱樺強調，連署提出憲法訴訟的34名立法委員立場並非反對環保，僅就經濟部、農委會執意違反《工輔法》第28條之5的立法意旨，堅持以一紙公告形式強行侵害立法權核心一節，提出憲法訴訟，期望憲法法庭能就系爭憲法爭議做成解釋。

環團不滿：立委等納管截止才來吵著要護航工廠

包括地球公民基金會、消防員工作權益促進會、環境法律人協會、彰化縣環境保護聯盟、綠色公民行動聯盟等團體聯合發布聲明，指出農地基於環境保護與安全考量不宜設立工廠，更何況是中高污染工廠，身為立委林岱樺不僅不顧中央治理原則與共識，還帶頭違法，指稱這些污染都不是問題，只要工廠有做好空污、水污防治就應予以納管，這說法十分荒謬。

聲明中解釋，2010年政府為規管農地違章工廠，對工廠進行分流治理：低污染工廠得申請臨時工廠登記，中高污染工廠則要輔導進入工業區。2011年時，經濟部就已經為中高污染工廠開巧門，讓他們只要取得環保許可就可以申請臨時工廠登記。而中高污染的認定標準是依經濟部與環保署共同匡列51+2項的非屬低污染認定基準 ，易造成空污與水污的產業，包含電鍍、染整、皮革、紙漿、橡膠等。

環團強調，中高污產業坐落在農業區，且會產生大量含有重金屬的空污、廢水，一旦廢水流入農田，將使土壤受鎘、銅、鎳、鉻等多種重金屬有毒物質汙染，侵害農業生產環境，嚴重威脅台灣糧食安全。且農地違章工廠不比在工業區的廠房，可以有規模且系統性的處理空污、水污與廢棄物，這些違章工廠很多是緊連農地、或僅隔一條小水溝就是糧食生產區，易造成嚴重的居安、食安危機。

他們也舉例，配備該有的污染防治設備本來就是廠商應負的責任，但即便配備完善的防治設備，還是看到在雲林農地上的中高污染冠林砂石廠，傾倒事業廢水到旁邊的石牛溪中，工廠內頻頻傳出惡臭，附近居民苦不勘言，多次向縣政府舉報陳情，經環保局查處違規高達11次，開罰超過82萬元。

又如中高汙染工廠卻已申請臨時登記工廠的沅泰工業、儀彰企業，取得完環保許可後，仍繞流偷排有毒廢水，造成嚴重污染。環團指控立委卻對過往的教訓視而不見，執意要為中高污染工廠再開後門，把更多污染未爆彈留在農地上。