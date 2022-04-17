《快樂實現自主富有》：要做出高效能決定之前， 如何確保自己已「面對現實」？

文：艾瑞克・喬根森（Eric Jorgenson）、納瓦爾・拉維肯（Naval Ravikant）

認清現實，才會有思考力

從基礎建立且內化吸收的知識，才是真正的知識。以數學來說，不懂算術和幾何就無法理解三角學。一個人如果總是喜歡搬出華麗的文字和艱深的概念，不只別人聽不懂，他也可能根本不知道自己在說什麼。我認為，能對小孩解釋清楚的人，往往也是聰明人。如果無法解釋到讓小孩聽懂，那你可能不是真的理解。

《費曼的6堂Easy物理課》就是知名的例子，這本書是從理查・費曼（Richard Feynman）早期的物理學課程整理而成的。基本上，他只用了三頁就把數學解釋清楚，從數線開始，再到計算，然後一路談到微積分先修課。費曼用一個完整的邏輯，把這些貫穿起來，不依靠任何定義。

真正聰明的人，就是思考清晰的人。他們會從最根本的層面去理解基礎知識。

我寧可花時間對基礎知識透澈理解，也不會去死記各種複雜概念，更不會每一樣都只懂皮毛，因為那既不能幫助我融會貫通，也無助於我理解進階知識。如果你無法從基礎知識去推衍出你所需要的概念，你很容易迷失方向。靠死記硬背，是沒有用的。不管學習什麼，打好基礎最重要。

一個領域裡的進階概念較少機會被驗證。偶爾用到時，通常也只是想要表示自己是內行人。把基礎知識了解透澈， 才能在必要時發揮作用。

要做出高效能決定，部分是靠面對現實的能力。做決定時， 如何確保自己已面對現實？

當你做決定時，要避免自我意識、主觀判斷或個人想法太強烈。因為人類的「猴腦」（monkey mind）會以未經思考的情緒來回應自己認為世界應該是什麼樣子，但這樣的渴望會蒙蔽你看到的現實。當人把政治和商業混為一談時，就常發生這種事。

我們最常被自己先入為主的觀念給蒙蔽，以致無法看清現實。所謂痛苦時刻，就是當你看清真相的那一刻。就因為你一再告訴自己事業是成功的，所以你對所有不好的跡象統統視而不見，一再逃避現實，直到事業失敗，讓你一下子掉入痛苦深淵。

往好的方面想，痛苦時刻也是真相大白的時刻。當這一刻到來，你不得不接受現實，然後，你就可以做出有意義的改變與進展。唯有從現實出發，你才能真的進步。

困難的是認清現實。要看清真相，就不能讓你的自負擋路，你的自負讓你不想看清真相。縮小你的自負心，你對現實的回應比較不容易受到制約，對於事情的結果就不會那麼執著，也就更容易看清現實了。

想像我們正在經歷難關，例如分手、失業、生意失敗或健康出問題，周遭朋友給我們各種建議，但我們仍想不通。但如果情況反過來呢？當我們不是當事人，而是提供建議給別人的局外人，問題的答案可能顯而易見。我們很快就能想通，還會勸朋友：「放手吧，那個人並不適合你。這個結果反而是好的。」

當你是旁觀者，你很快就找到答案，但當事人卻怎麼樣也看不清現實，因為他們處於痛苦時刻，仍期望現實會有所不同。但真正問題不在於現實，而是他們內心的渴望跟現實互相衝突，這個衝突阻礙了他們看清真相，無論你怎麼勸說都沒用。

旁觀者清，當局者迷，我在做決定時，也會遇到同樣的問題。我發現，當我愈希望事情以一定的方式解決，就愈難看清真相。所以，每當有事情進行得不順利，尤其在商場上，我會鼓起勇氣開誠布公，在共同創辦人、朋友和同事面前公開承認。我沒有對任何人隱瞞，也不欺騙自己，透過這個方式，正視問題，避免對現實視而不見。

書籍介紹

本文摘錄自《快樂實現自主富有：傳奇創投創業大師拉維肯的投資智慧與人生哲學（附贈限量超值學習特輯與課程折扣）》，天下雜誌出版

作者：艾瑞克・喬根森（Eric Jorgenson）、納瓦爾・拉維肯（Naval Ravikant）

譯者：謝佩妏

「如果有一天我一無所有的醒來，我可以在五到十年內重新致富。

因為致富是一種技能，而且每個人都可以學會。」——納瓦爾・拉維肯

全民加薪時代來了，但為什麼即使是高薪工作，也不會讓你變富有？

未來五年，有50％的工作技能將被淘汰，但為什麼有人永遠不缺賺錢機會？

數位時代需要一套新的自主富有指南，已是公開的祕密，但只有不怕挑戰傳統思維的人敢去嘗試。矽谷傳奇創投創業家拉維肯不僅抓住了這個祕密，在投資界、新創圈，有許多人都深受他啟發。「如果查理・蒙格是20世紀的班傑明・富蘭克林，那納瓦爾・拉維肯就是21世紀的查理・蒙格。」百萬部落格版主化身超級鐵粉總結編著拉維肯的智慧，教你善用時代特色成功的所有必備技能。

每翻開一頁，你都有可能遇見心智旅程的新大陸，

徹底改變自己的人生目的和行動想法。

「生命中的所有收益都來自複利，無論是金錢、關係、健康、思考或習慣都是。」

「設定一個較高的時薪來衡量你的時間價值，並捨得花錢買時間。」

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「訂出優先順序，聚焦在最重要的事。」

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