2022/04/08,
教育

孩子大多在14歲之際開始相信未經證實的陰謀論，大學才上媒體素養「已經非常、非常晚了」

孩子大多在14歲之際開始相信未經證實的陰謀論，大學才上媒體素養「已經非常、非常晚了」
Photo Credit: 科學人雜誌

我們想讓你知道的是

紐約石溪大學新聞素養中心執行主任史奈德表示，越來越多大學生接受到某種型式的媒體素養教育，但「這時候才開始這類教學，已經非常、非常晚了。」幾年前他開始教導大學生，發現他們已經養成很糟糕的習慣，這是非常危險的情況。

文：穆易爾（Melinda Wenner Moyer）

葛登能（Amanda Gardner）是具有20年經驗的教育人員，去（2021）年在美國西雅圖市郊協助創立新的特許（charter）中小學時，沒有料想到學生會否認納粹屠殺猶太人、聲稱嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，簡稱新冠肺炎）大流行是騙局，並且說2020年美國總統大選做票，其中一些孩子堅稱這些陰謀幻想是真的。

葛登能表示，無論是單純弄錯的資訊或是刻意誤導的假資訊，「在過去10年、20年來，對學生的影響越來越大」，但很多學校還沒有關注這個問題。「多數中學可能會透過教學來消弭謬論，但我想就僅只於此。」

事實上，孩子年紀雖小卻已經是假新聞的受眾。去年9月發表於《英國發展心理學期刊》的一項研究顯示，孩子開始相信未經證實的陰謀論，大多在14歲之際。很多青少年無法評估網路資訊的可信度。

在2016年一項近8000名美國學生參與的研究當中，史丹佛大學研究人員發現，超過80％的中學生相信某個標示為廠商贊助內容的廣告是新聞報導。也發現只有不到20％的中學生會去質疑社群媒體上的謬論，例如一則臉書貼文描述，在日本核電廠事故地點附近拍攝到的怪異花朵照片，證明了該地區的輻射劑量長期都高得危險。參與調查的大學生看到某則推特貼文宣傳支持槍枝管制的民調，超過2/3的學生沒有料想到，自由派反槍團體可能會操弄這項民調。

假資訊活動通常會針對年輕使用者，把他們導向非事實的內容。YouTube的推薦演算法會針對使用者提供個人化的觀賞建議，《華爾街日報》在2018年所做的一項調查發現，YouTube推薦的影片常常比使用者一開始看的影片還要極端且毫無關聯，例如研究人員以「月食」一詞搜尋影片，YouTube會導向一支暗示「地球是平的」的影片。

YouTube是青少年之間最受歡迎的社群媒體之一，美國北卡羅來納大學教堂山分校資訊與圖書館科學學院副教授涂費克奇（Zeynep Tufekci）在YouTube上搜尋影片，並觀察演算法推薦她看什麼，最後她指出，YouTube是21世紀最強大的煽動工具。

學校要處理這個問題，可以運用「媒體素養教育」（media literacy education），概念是教導孩童如何評估接收到的訊息、進行批判性思考，並且辨認出謊言。孩童的家長可能會相信陰謀幻想或其他把假資訊加油添醋而成的謊言，要教導孩子客觀評估這些說法的技巧，就需要透過學校教育。

但是美國很少有孩子接受到這類教育。去年夏天伊利諾州首開先例，要求所有中學生必須上媒體素養課。其他13州訂有與媒體素養相關的法規，但要求相當空泛，例如在教育部門的網站上列出資源。

紐約石溪大學新聞素養中心執行主任史奈德（Howard Schneider）表示，越來越多大學生接受到某種型式的媒體素養教育，但「這時候才開始這類教學，已經非常、非常晚了。」幾年前他開始教導大學生，發現他們已經養成很糟糕的習慣，這是非常危險的情況。

即使有更多的學生上媒體素養課程，但是對於這些課程的教學內容，各方專家還是存在巨大的歧見。一些課程想要訓練學生更加重視新聞來源，但是一些研究人員認為，這種做法忽略了出版品與記者可能潛藏偏誤。其他課程則教導學生辨識資訊來源，並思索這些內容是否有助於傳播。整體而言，現在這方面的資料還太少，我們無從得知教導孩子分辨虛實的最好辦法。

負責管理史丹佛歷史教育群組（Stanford History Education Group）的教育學教授溫伯格（Sam Wineburg）表示，當詢問「可以讓我看證據嗎？」，多數媒體素養教學方法會「開始顯得薄弱」。羅得島大學媒體教育實驗室主任霍布斯（Renee Hobbs）表示，每種方法都有些許教育研究人員支持，「每個團體都幾乎不把對方看在眼裡。」這些方法從未正式比較過，有些甚至只有少數研究支持。就像網路消息來源，我們很難知道該信任哪種方法。

有課程，沒實證

新聞素養是媒體素養研究底下的一個分支，用於阻斷陰謀論的傳播，以及培養分辨假新聞的能力。它培養人們具備一套技巧，以判斷新聞與資訊的可信度。但就像媒體素養一樣，對於這類新聞分析的教學方法，研究人員的想法大相逕庭。

以史奈德在石溪大學的課程以及華盛頓特區非營利組織新聞素養計畫（News Literacy Project）為例，有部份課程是在教學生分辨資訊的品質，方法是去了解負責任的新聞業其運作方式為何，例如記者如何追新聞、如何分辨不同種類的資訊，以及如何判斷新聞報導背後的證據。

史奈德在2007年《尼曼報告》（Nieman Reports）中寫道，課程目標是要學生「能夠分辨網路上流傳的原始、未經轉述的資訊，以及經過證實的獨立新聞報導。」

但一些媒體素養學者質疑這些做法的效力。例如霍布斯在2010年一篇論文裡指稱，這些方法美化了新聞業，忽略業界許多問題，而且對於培養批判性思考技巧著墨甚少。她表示：「黨派政治和誹謗中傷最能吸引大眾，如果對當代新聞的這些現實情況視而不見，把焦點全放在新聞業的理想上，那只不過是宣揚該產業。」


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